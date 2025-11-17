รอวันปะทุ!ประชาชนครึ่งล้านชุมนุมในฟิลิปปินส์ ทนไม่ไหวจนท.-ส.ส.คอรัปชันกัดกินประเทศ

ลัทธิทางศาสนาทรงอิทธิพลแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์ นัดชุมนุมกันในกรุงมะนิลาในวันอาทิตย์(16พ.ย.) เรียกร้องหาตัวผู้รับผิดชอบมาลงโทษ ต่อเหตุคอรัปชั่นอื้อฉาวโครงการควบคุมอุทกภัย ที่เกี่ยวข้องกับพวกเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหลายคน ในขณะที่ตำรวจประเมินว่ามีผู้ร่วมประท้วงครั้งนี้หลายแสนคน
เจ้าของบริษัทก่อสร้างหลายแห่ง เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภา ในนั้นรวมถึงส.ส.ลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์กอส ถูกกล่าวหายักยอกเงินสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ไม่มีอยู่จริง
การเดินขบวนในวันอาทิตย์(16พ.ย.) มีแกนนำได้แก่ Iglesia ni Cristo (INC) โบสถ์ทางศาสนาแห่งหนึ่ง ที่เคยมีประวัติศาสตร์เป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอันทรงพลัง และมีความสัมพันธ์กับตระกูลการเมืองดูเตอร์เต
บรรดาผู้ประท้วงสวมเสื้อยืดที่เขียนข้อความว่า "โปร่งใสเพื่อประชาธิปไตยที่ดีกว่าเดิม" พากันหลั่งไหลไปยังสวนสาธารณะไรซาลของกรุงมะนิลา เรียกร้อง "ความจริงและความรับผิดชอบ" เอ็ดวิล ซาบาลา โฆษกการชุมนุมระบุ
เขาบอกกับผู้ร่วมชุมนุมว่า "เราไม่ได้ต่อสู้กับรัฐบาล เป้าหมายของเราไม่ได้เป็นการโค่นล้มรัฐบาล" พร้อมประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามใส่ร้ายการเดินขบวนครั้งนี้ ว่าเป็นความพยายามบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาล และอ้างถึงความจำเป็นที่ต้องสืบสวนในหลายแง่มุมต่อหลักฐานที่ปรากฏขึ้น เกี่ยวกับการคอรัปชันอื้อฮาว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรรายหนึ่ง ซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศ หลังถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานที่หายไปหลายล้านดอลลาร์ เผยแพร่คลิปวิดีโอหนึ่งอ้างว่าตัวประธานาธิบดีมาร์กอสเองก็เกี่ยวข้องด้วย แต่ทางรัฐบาลตอบโต้เย้ยหยันว่าเป็น "การคาดเดามั่วๆ"
ตำรวจคาดการณ์ว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้กว่าครึ่งล้านคน แต่ทางเอเอฟพีไม่ยืนยันตัวเลขดังกล่าว
ความโกรธเคืองของประชาชนที่มีต่อ โครงการสาธารณูปโภคที่ถูกรายงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ในความเป็นจริงอาจจะ ไม่มีอยู่จริง ไม่เคยถูกสร้างขึ้น หรือ ถูกสร้างไม่เสร็จตามที่ควรจะเป็น(Ghost infrastructure projects) กำลังเดือดดาลมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศแห่งนี้ นับตั้งแต่ มาร์กอส หยิบยกมันมาเป็นแก่นกลางระหว่างแถลงนโญบายประจำปีเมื่อเดือนกรกฏาคม ซึ่งมีขึ้นไม่กี่สัปดาห์ หลังเกิดอุทกภัยเข่นฆ่าชีวิตประชาชน
การประท้วงในวันอาทิตย์(16พ.ย.) ยังมีขึ้นตามหลังประเทศแห่งนี้ ถูกพายุไต้ฝุ่นรุนแรงเล่นงาน 2 ลูกซ้อนๆ สังหารผู้คนรวมกว่า 250 ราย ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากอุทกภัย และไม่กี่วันหลังจาก มาร์กอส รับปากจะจับกุมพวกที่เกี่ยวข้องในคดีคอรัปชันก่อนคริสต์มาส
INC ซึ่งอ้างว่ามีสมาชิก 3 ล้านคน เคยช่วย มาร์กอส และ ซารา ดูเตอร์เต คู่ชิงรองประธานาธิบดี คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งปี 2022 หลังจากเมื่อปี 2026 ทางกลุ่มให้การสนับสนุน โรดริโก ดูเตอร์เต ก่อนที่เขาจะได้รับชัยชนะเช่นกัน
(ที่มา:เอเอฟพี)