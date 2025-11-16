“GenZ”ปลุกม็อบชุมนุมในเม็กซิโกซิตี้ ประท้วงต่อต้านคอร์รัปชัน-อาชญากรรม

เอพี – ประชาชนหลายพันคนชุมนุมในเม็กซิโกซิตี้เมื่อวันเสาร์ (15 พ.ย.) เพื่อประท้วงปัญหาอาชญากรรม การทุจริต และการปล่อยให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงลอยนวลพ้นผิด โดยมีคนกลุ่ม Gen Z เป็นแกนนำและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกอาวุโสของพรรคฝ่ายค้าน
การประท้วงส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสันติ แต่จบลงด้วยการปะทะหลังจากหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งขว้างปาก้อนหิน จุดพลุ รวมทั้งใช้ไม้และโซ่โจมตี และพยายามแย่งโล่และอุปกรณ์อื่นๆ ของตำรวจ
ปาโบล วาซเกซ เลขาธิการฝ่ายความมั่นคงของเม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของเม็กซิโก แถลงว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 120 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำรวจ 100 นาย และผู้ประท้วง 20 คนถูกจับกุม
ปีนี้กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปลายทศวรรษ 1990 ถึงต้นทศวรรษ 2010 หรือกลุ่ม Gen Z เป็นแกนนำจัดการประท้วงในหลายประเทศ เพื่อต่อต้านความไม่เท่าเทียม ภาวะประชาธิปไตยถดถอย และการทุจริต
การประท้วงของ Gen Z ที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในเนปาลเมื่อเดือนกันยายน ภายหลังการแบนโซเชียลมีเดีย และนำไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ส่วนที่เม็กซิโก คนหนุ่มสาวมากมายบอกว่า ไม่พอใจปัญหาเชิงระบบ เช่น การคอร์รัปชันและการลอยนวลพ้นผิดของผู้ก่ออาชญากรรมรุนแรง
แอนเดรส มาสซา ที่ปรึกษาด้านธุรกิจวัย 29 ปีที่ชูธงโจรสลัดรูปหัวกะโหลกไขว้ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงของกลุ่ม Gen Z ทั่วโลก บอกว่า ต้องการความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
อริซเบธ การ์เซีย แพทย์วัย 43 ปี ให้เหตุผลในการร่วมชุมนุมว่า อยากให้มีการสนับสนุนเงินทุนแก่ระบบสาธารณสุขมากขึ้น รวมทั้งต้องการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับแพทย์ที่เสี่ยงอันตรายเช่นเดียวกับคนสาขาอาชีพอื่นๆ ในเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเทศที่คนอาจถูกฆ่าโดยที่อาชญากรลอยนวล
ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบาม ยังคงได้รับคะแนนนิยมสูง แม้เกิดเหตุฆาตกรรมคนดังหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาที่รวมถึงการลอบสังหารนายกเทศมนตรีที่เป็นที่ชื่นชอบในรัฐมิโชอากันทางตะวันตกของประเทศ
ก่อนการประท้วงไม่กี่วัน เชนบามกล่าวหาพรรคการเมืองปีกขวาว่า พยายามแทรกซึมนักเคลื่อนไหว Gen Z และใช้บ็อตบนโซเชียลชักชวนผู้คนร่วมชุมนุม และอินฟลูเอนเซอร์ Gen Z บางคนประกาศเลิกสนับสนุนการประท้วงในวันเสาร์ ขณะที่นักการเมืองรุ่นเก่าอย่างอดีตประธานาธิบดีวินเซนเต ฟ็อกซ์ และมหาเศรษฐี ริคาร์โด ซาลินาส พลิเอโก เผยแพร่ข้อความสนับสนุนการประท้วง
การประท้วงในวันเสาร์มีคนจากหลายกลุ่มอายุเข้าร่วม ในจำนวนนี้รวมถึงผู้สนับสนุนคาร์ลอส มันโซ นายกเทศมนตรีมิโชอากันที่ถูกลอบสังหาร
โรซา มาเรีย อาวิลา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์วัย 65 ปีที่เดินทางมาจากเมืองปาซคัวโรในรัฐมิโชอากัน บอกว่า รัฐกำลังล่มสลาย และสำทับว่า มันโซถูกลอบสังหารเพราะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปราบปรามพวกทำผิดกฎหมายที่ซ่องสุมอยู่บริเวณเทือกเขา