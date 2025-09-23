หนักเลย!อัยการศาลอาญาโลกตั้งข้อหาอดีตปธน.ปินส์'ดูเตอร์เต' ก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติ

คณะอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศ(ไอซีซี) ตั้งข้อหา โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานความผิดก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติ 3 ข้อหา กล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนอย่างน้อย 76 ราย ส่วนหนึ่งใน "สงครามต้านยาเสพติด" ของเขา
ในเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาฉบับแก้ไขลงวันที่ 4 กรกฏาคม แต่เพิ่งเปิดเผยต่อสาธารณะในวันจันทร์(22ก.ย.) ได้วางกรอบข้อกล่าวหาต่างๆนานาที่มีต่ออดีตผู้นำวัย 80 ปีรายนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของไอซีซี ในเมืองเฮก
ฐานความผิดกแรกเกี่ยวข้องกับคำกล่าวหาที่ว่าเขา มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้กระทำผิดร่วมในเหตุฆาตกรรม 19 คดี ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2013 ถึง 2016 ครั้งที่ ดูเตอร์เต ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาเวา ส่วนความผิดที่ 2 เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรม 14 คดี ที่เรียกว่า "High Value Targets(เป้าหมายที่มีความสำคัญ)" ระหว่างปี 2016 ถึง 2017 สมัยที่ ดูเตอร์เต เป็นประธานาธิบดี
ขณะที่ฐานความผิดที่ 3 เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรม 43 คดี ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างพวกผู้ใช้ยาเสพติดหรือผู้ขายยาเสพติดระดับล่างๆ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั่วฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2016 ถึง 2017 ตามคำกล่าวอ้างของอัยการ
"ขอบเขตที่แท้จริงของผู้ตกเป็นเหยื่อในช่วงเวลาระหว่างที่มีการกล่าวหานั้น มากมายมากๆ สะท้อนลักษณะของการโจมตีอย่างกว้างขวาง" คณะอัยการของไอซีซีระบุ "การโจมตีดังกล่าว รมถึงไปการสังหารผู้คนหลายพันราย มีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีการกล่าวหา"
ข้อหาที่มีต่อตัวของดูเตอร์เต มีบ่อเกิดจากยุทธการสงครามต่อต้านผู้ใช้และพ่อค้ายาเสพติดที่ยาวนานหลายปีของเขา ท่ามกลางคำกล่าวหาจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่ามันได้เข่นฆ่าผู้คนไปหลายพันราย
ในหมายจับดูเตอร์เตของทางไอซีซี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม มีข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 1 กระทง เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรม 43 คดี
ข้อกล่าวหาของคณะอัยการไอซีซี มีขึ้นก่อนหน้าที่ ดูเตอร์เต มีกำหนดถูกนำตัวขึ้นศาลไอซีซี เพื่อรับฟังการไต่สวนเบื้องต้น อย่างไรก็ตามมันถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเจ้าตัว
นิโคลัว คาอุฟมัน ทนายความของดูเตอร์เต กล่าวว่าลูกความของเขาไม่อาจเข้าสู่การพิจารณาคดีได้ ผลจากภาวะที่ความสามารถทางสมองบกพร่องในหลายๆขอบเขต พร้อมเรียกร้องให้ไอซีซี เลื่อนการดำเนินคดีกับ ดูเตอร์เต ออกไปไม่มีกำหนด
ดูเตอร์เต ถูกจับกุมในมะนิลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ก่อนถูกพาตัวขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่เนเธอร์แลนด์ในคืนเดียวกัน และถูกควบคุมตัวอยู่ในแผนกักกันของไอซีซี ในเรือนจำ Scheveningen มาตั้งแต่นั้น
(ที่มา:เอเอฟพี)