“กรณีฉาวบีบีซี”วิกฤตยุคสื่อแบ่งขั้ว ชาวบ้านยังมองแง่ดีแต่ชี้เป็นซ้ายจัด

เอเอฟพี – บีบีซีตกเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเกี่ยวกับบทบาทในฐานะบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้รับทุนสนับสนุนจากประชาชน ท่ามกลางข้อกล่าวหาโน้มเอียงทางการเมืองและคำถามมากมายเกี่ยวกับสื่อสาธารณะยักษ์ใหญ่ของอังกฤษแห่งนี้ในยุคที่สื่อมีแนวโน้มฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
บีบีซีเป็นประเด็นทางการเมืองในอังกฤษมายาวนาน โดยถูกวิจารณ์เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงเบร็กซิต แต่กระแสรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากมีข่าวว่า สารคดีที่บีบีซีออกอากาศเมื่อปีที่แล้วมีการตัดต่อคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ผู้นำสหรัฐฯ ขู่ฟ้องร้องบีบีซีกรณีรายการดังกล่าวที่แพร่ภาพก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และยังวิเคราะห์ว่า ทำไมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงยังคงพร้อมเลือกผู้ที่ถูกตัดสินว่า มีความผิดคดีอาญา
ที่อักซ์บริดจ์ ที่เป็นเขตเลือกตั้งของอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ประชาชนมีความเห็นต่างๆ กันเกี่ยวกับบีบีซี บางคนยังจงรักภักดีแต่ไม่วายตั้งคำถามว่า สถานีแห่งนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างเหมาะสมหรือไม่ในยุคที่สื่อมีแนวโน้มฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ซานดรา แมดเดน ผู้รับเงินบำนาญ บอกว่า ไม่อยากให้ยุบบีบีซี แต่เชื่อว่า บริษัทสื่อเก่าแก่แห่งนี้มีความโน้มเอียงโดยอ้างอิงกรณีการตัดต่อคำพูดของทรัมป์ และสำทับว่า หลักฐานบ่งชี้ว่า บีบีซีเอียงซ้ายสุดโต่ง อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากออฟคอมระบุว่า บีบีซียังคงเป็นแหล่งข่าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอังกฤษ
ขณะเดียวกัน ผลสำรวจของยูกอฟในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า คนอังกฤษราว 50% มองบีบีซีแง่บวก ขณะที่ 29% มองแง่ลบ และ 31% บอกว่า บีบีซีเอียงซ้ายเกินไป เทียบกับ 19% ที่เห็นว่า เอียงขวาเกินไป
ซาเมียร์ ชาห์ ประธานกรรมการบีบีซี ปกป้อง “ภารกิจศักดิ์สิทธิ์” ในการยึดมั่นต่อความเป็นกลางและความถูกต้อง แม้บริษัทกำลังเผชิญความท้าทายในการเสนอประเด็นที่เป็นที่ถกเถียง เช่น ผู้อพยพ สิทธิ์ของคนข้ามเพศ กาซา และกระแสขวาจัดมาแรงก็ตาม
ลี เอ็ดเวิร์ดส์ ศาสตราจารย์ด้านสื่อและการสื่อสารของลอนดอน สกูล ออฟ อิโคโนมิกส์ ชี้ว่า บีบีซีถูกกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการสร้างภาพว่า บริษัทเป็นตัวอย่างของอุดมการณ์สุดขั้วใช้เป็นเครื่องมือ
สมาชิกสภานิติบัญญัติสายอนุรักษนิยมของอังกฤษวิจารณ์บีบีซีอย่างดุเดือด ตัวอย่างเช่น โอลิเวอร์ ดาวเดน กล่าวหาบีบีซี “หมกมุ่น” กับประเด็นสังคมเมืองและเสรีนิยม
แอนนา ซาบีน สมาชิกรัฐสภาจากพรรคลิเบอรัล เดโมแครต ตอบโต้ว่า บีบีซีมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่เป็นอันตรายและทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดที่นักการเมืองสายประชานิยมอย่างทรัมป์ใช้
คนอังกฤษรุ่นเก่าจำนวนมากยังคงปกป้องบีบีซี แม้บางคนยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ตาม ขณะที่ผู้บริหารอาวุโส 2 คนลาออกหลังกรณีการตัดต่อคำพูดทรัมป์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า คนหนุ่มสาวหันไปบริโภคข่าวสารออนไลน์มากกว่าสื่อดั้งเดิมมากขึ้น
แดน ฮินด์ นักเขียนเกี่ยวกับสื่อและประชาธิปไตย ระบุว่า คนจำนวนมากหลุดพ้นจากเขตอิทธิพลของบีบีบีซีเนื่องจากไม่ไว้วางใจมากขึ้นและหันไปพึ่งแพลตฟอร์มทางเลือกแทน
ฮินด์เสริมว่า บีบีซีต้องดิ้นรนแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เนื้อหาที่หวือหวาและสร้างกระแสได้รับการตอบรับอย่างดี โดยที่บีบีซีพยายามรักษาสมดุลและความถูกต้อง ขณะที่แนวคิดทางการเมืองสุดขั้วแพร่หลายอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มที่มีการกำกับดูแลหละหลวม
เอ็ดเวิร์ดส์ทิ้งท้ายว่า ขณะที่ผู้คนยังมีความคาดหวังสูงกับบีบีซี ประเด็นถกเถียงต่างๆ เช่น การตัดต่อคำพูดของทรัมป์หรือการรายงานข่าวสงครามกาซา จึงมีผลกระทบอย่างมากต่อการคงอยู่ขององค์กรแห่งนี้