เอเชียระอุ!จีนเตือนสัญญาณอันตราย หลังญี่ปุ่นส่อทิ้งหลักการ'ไม่ครอบครอง-ไม่อนุญาต'อาวุธนิวเคลียร์

ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแก้ไข "หลัก 3 ประการที่ไม่ใช่นิวเคลียร์" ซึ่งยึดถือมาช้านาน ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดนิวส์เมื่อวันเสาร์(15พ.ย.) พัฒนาการที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกระทรวงการต่างประเทศจีนอย่างดุเดือด พร้อมส่งเสียงเตือนว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายที่ส่งถึงประชาคมนานาชาติ
ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดนิวส์ อ้างอิงแหล่งข่าวรัฐบาลหลายคน ระบุว่านายกรัฐมนตรีหญิงซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กำลังสำรวจความเป็นไปได้ของการแก้ไขต่างๆ ส่วนหนึ่งในแผนยกเครื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น มีข่าวว่าการปรับแก้ครั้งนี้มีแรงขับเคลื่อนจากความกังวลว่าหลัการ "ไม่ครอบครอง ไม่ผลิต และไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในดินแดนญี่ปุ่น" อาจบ่อนทำลายประสิทธิภาพการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ
ถ้าข้อเสนอนี้ได้รับความเห็นชอบ การปรับแก้ดังกล่าวจะเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลักการและนโยบายความมั่นคงในยุคหลังสงครามของญี่ปุ่น ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดนิวส์เน้นว่า ญี่ปุ่นไม่ได้แค่อยู่ในฐานะเหยื่อระเบิดปรมาณูในยุคสงคราม แต่ยังเป็นผู้สนับสนุนมาช้านานต่อโลกที่ปราศจากนิวเคลียร์ ดังนั้นการล่าถอยจากจุดยืนนี้ อาจโหมกระพือไฟย้อนศรจากภายในประเทศและจากนานาชาติ
แหล่งข่าวบอกกับเกียวโดนิวส์ว่า ทาคาอิจิ มีความตั้งใจคงไว้ซึ่งหลักการ "ไม่ครอบครอง" และ "ไม่ผลิต" ตามกรอบพันธสัญญาของญี่ปุ่นที่มีต่อสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์(NPT) อย่างไรก็ตามเธอกังวลว่าการยึดถืออย่างเข้มงวดต่อหลักการ "ไม่อนุญาตให้นำเข้ามา" อาจขัดขวางกองเรือติดอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ จากการล่องสู่ท่าเรือต่างๆของญี่ปุ่น ระหว่างเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้การป้องปรามอ่อนแอลง
พรรคลิเบอรัล เดโมแครต ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล มีแผนหารือกันเป็นการภายในเร็วๆนี้ และมีเป้าหมายรวบรวมคำแนะนำในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า และมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจเคลื่อนไหวปรับแก้หลักการนิวเคลียร์ ภายในช่วงปลายปีหน้า
นอกเหนือจากการปรับแก้นโยบายด้านความมั่นคงแล้ว รัฐบาลปัจจุบันของญี่ปุ่น ยังกำลังพิจารณาจัดหารือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐมนตรีกลาโหมบอกกับสถานีโทรทัศน์ทีบีเอส ว่ากรณีแวดล้อมด้านความมั่นคงของประเทศ เริ่มสาหัสสากรรจ์ และบ่งชี้ว่ากองเรือดำน้ำของกองกำลังป้องกันตนเองอาจเปลี่ยนสู่การขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของญี่ปุ่น ได้โหมกระพือความกังวลแก่จีน โดย หลิน เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของปักกิ่ง ระบุระหว่างแถลงข่าวประจำวันในวันศุกร์(14พ.ย.) ว่าท่าทีคลุมเครือของโตเกียวต่อหลัก 3 ประการที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ เช่นเดียวกับความเห็นของพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมื่อเร็วๆนี้ ที่บางชี้ว่าญี่ปุ่นอาจเล็งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ สะท้อนถึงการ "เปลี่ยนไปในแง่ลบครั้งสำคัญ" ในทิศทางนโยบายของญี่ปุ่น และถือเป็นการส่งสารที่อันตรายไปยังประชาคมนานาชาติ
หลิน วิพาษ์วิจารณ์ญี่ปุ่น ตีตัวออกห่างจากคำมั่นสัญญาที่มีต่อสันติภาพในยุคหลังสงคราม เน้นว่าเวลานี้ญี่ปุ่นได้ยกระดับงบประมาณกลาโหม, ผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธ และพัฒนาศักยภาพการรุกรานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วเขายังตำหนิความเห็นของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ เกี่ยวกับไต้หวันเมื่อเร็วๆนี้ ว่าเป็นการ "การยั่วยุอย่างโจ่งแจ้ง"
(ที่มา:ซีจีทีเอ็น)