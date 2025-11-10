ได้แต่ตาร้อน! นักธุรกิจหนุ่มซื้อลัมบอร์ฯ ราคา 55 ล้าน มอบเป็นของขวัญวันเกิดลูกชายวัย 9 ขวบ

นักธุรกิจหนุ่มจากเมืองมาคัชซาร์ อินโดนีเซีย กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังจากมองรถหรูลัมบอร์กินี ราคา 25,000 ล้านรูเปียห์(ราว 55 ล้านบาท) เป็นของขวัญ ส่วนหนึ่งในการฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 9 ขวบของลูกชาย
เด็กชายรายนี้ที่มีชื่อว่า กันซา อัลริฟัต นาจมุดดิน เป็นบุตรชายคนที่ 3 ของ เอช นาจมุดดิน ซีอีโอของทีอาร์เค โฮลดิ้ง และแม้ยังคงอยู่ในวัยประถม แต่หนูน้อยได้รับรถหรูเป็นของขวัญ ส่วนหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความรักของผู้เป็นพ่อ
"เขารักรถสปอร์ต เขาเลือกรถที่โชว์รูมด้วยตนเอง ดังนั้นเราจึงซื้อมัน สำหรับเราแล้ว ลูกๆ คือคำอธิษฐาน พวกเขาคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ามอบความไว้วางใจแก่เรา ทั้งหมดที่เราร้องขอ มีเพียง ทุกๆ ลมหายใจ พวกเขาจะอุทิศตนให้กับพ่อแม่" เอช นาจมุดดิน ระบุ
ของขวัญดังกล่าวทำเอาแขกเหรื่อและเด็กคนอื่นๆ ถึงกับตกตะลึง "สุขสันต์วันเกิดนะ กันซา ขอให้ลูกโตมาเป็นเด็กที่มีคุณธรรม อุทิศตนให้พ่อแม่ และบางทีอาจกลายมาเป็นนักแข่งรถของอินโดนีเซีย" เขากล่าว
ความตื่นเต้นยังพีคขึ้นไปอีก เมื่อ บอย วิลเลียม นักแสดงหนุ่มและนักร้องดังชาวอินโดนีเซีย สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการมาปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ
"ผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ วันเกิดของกันซาน่าอัศจรรย์มาก ราวกับครอบครัวแห่งปี มีแค่ คริสเตียนโน โรนัลโด เท่านั้น ที่เคยให้ของขวัญเป็นลัมบอร์กินีเช่นนี้ และตอนนี้ กันซา ก็ได้มันเช่นกัน น่าทึ่งมาก" บอยกล่าว ท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากแขกที่มาร่วมงาน
(ที่มา:เวิล์ดออฟบัซ)