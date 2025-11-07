ไทยโล่งอก! 'ไต้ฝุ่นคัลแมกี' อ่อนกำลังหลังถล่มเวียดนาม ยอดตายในฟิลิปปินส์พุ่ง 188 ราย

เวียดนามพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 รายหลังจากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (Kalmaegi) พัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งด้วยลมกรรโชกแรงและฝนตกหนัก ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 188 ราย
ไต้ฝุ่นคัลแมกีขึ้นฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสบดี (6) ส่งผลให้ต้นไม้หักโค่น บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไฟฟ้าดับ ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดิน
เจ้าหน้าที่เตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องถึง 200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ในจังหวัดทางตอนกลางตั้งแต่เมืองแท็งฮวาไปจนถึงกว๋างจิ และระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมืองเว้ไปจนถึงเมืองดั๊กลักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม
ในฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในวันศุกร์นี้ (7) เพื่อประเมินความเสียหายและกำกับการฟื้นฟู โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้สูญหาย 135 คน และบาดเจ็บอีก 96 คน
ด้านสำนักงานจัดการภัยพิบัติเวียดนามรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 2,800 หลัง และประชาชนราว 1.3 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้
สำนักข่าวของรัฐบาลเวียดนามรายงานว่า ทางรถไฟในกว๋างหงายได้รับความเสียหาย ขณะที่ภาพถ่ายและวิดีโอบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นหลังคาบ้านถูกพัดปลิว บ้านเรือนถูกน้ำท่วม และถนนเต็มไปด้วยต้นไม้ล้มและเศษซากต่างๆ
รัฐบาลเวียดนามระบุว่าได้ระดมกำลังทหารกว่า 268,000 นายเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย และเตือนถึงความเสี่ยงต่อน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในพื้นที่สูงตอนกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟหลักของเวียดนาม
คัลแมกีเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 13 ที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ในปีนี้ เวียดนามและฟิลิปปินส์มีความเสี่ยงสูงต่อพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่น เนื่องจากพายุทั้ง 2 ลูกตั้งอยู่ตามแนวพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก จึงมักได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นประจำในช่วงฤดูพายุรุนแรง
หน่วยงานกำกับการบินพลเรือนของฟิลิปปินส์ได้เพิ่มการเตือนภัยศูนย์กลางในพื้นที่และการดำเนินการสนามบินทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นฟุงวอง (Fung Wong) ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่น ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ (9) หรือเช้าตรู่ของวันจันทร์ (10)
ที่มา: รอยเตอร์