ชมชัดๆ "พายุคัลแมกี" ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ก่อนจะอ่อนกำลังเป็นโซนร้อน จ่อเคลื่อนเข้า "อุบลฯ" บ่ายนี้

เผยคลิปวิดีโอ "พายุคัลแมกี" ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ล่าสุดอ่อนกำลังจากไต้ฝุ่นแล้ว คาดเคลื่อนผ่านลาว เข้าปกคลุม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี บ่ายวันนี้ (7 พ.ย.) ก่อนจะลดระดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เตือนประชาชนอีสานตอนล่างเฝ้าระวังฝนตกหนักและลมแรง
จากกรณี พายุไต้ฝุ่น "คัลแมกี" ที่พัดถล่มบริเวณเมืองกอนตูม ประเทศเวียดนาม ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้ว และมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นพายุดีเปรสชันขณะเคลื่อนผ่านประเทศลาว
ศูนย์กลางของพายุคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงบ่ายของวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2568) ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา เพจ "Thông tin Chính phủ" ซึ่งเป็นเพจข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเวียดนาม ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปแสดงให้เห็นภาพขณะที่พายุไต้ฝุ่น "คัลแมกี" กำลังพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดกว๋างหงาย ประเทศเวียดนาม โดยในคลิปเผยให้เห็นลักษณะของพายุที่เป็นลมหมุนขนาดใหญ่ สร้างความเสียหายในพื้นที่อย่างรุนแรง
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียงจึงควรเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้