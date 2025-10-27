ไม่ปกติ! ฮ.1 ลำและเครื่องบินขับไล่ 1 ลำจากเรือบรรทุกเครื่องบินUS ตกลงทะเลจีนใต้ ห่างกันครึ่งชั่วโมง

เฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ และจากนั้นก็เป็นเครื่องบินขับไล่อีก 1 ลำ ที่ประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิตซ์ ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ตกลงในทะเลจีนใต้ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมง ระหว่างการปฏิบัติภารกิจปกติเมื่อวันอาทิตย์ (26 ต.ค.) โดยลูกเรือทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ขณะที่ทรัมป์ตัดความเป็นไปได้เรื่องการโจมตี คาดสาเหตุอาจมาจากเชื้อเพลิงไม่ได้ประสิทธิภาพ
กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งสองครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในน่านน้ำสำคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นจุดร้อนที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระดับโลก
ในวันจันทร์ (27 ต.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่ง แอร์ฟอร์ซ วัน จากมาเลเซียมุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนี้ “ผิดปกติมาก” แต่เป็นไปได้ว่า อาจเกิดจากเชื้อเพลิง ไม่ใช่การโจมตี และย้ำว่า อเมริกาไม่มีอะไรต้องปิดบัง
ทางด้านกองทัพเรือสหรัฐฯ โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า เฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์ก MH-60R ตกในทะเลจีนใต้เมื่อเวลาประมาณ 2.45 น.วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น ขณะปฏิบัติภารกิจปกติจากเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส นิมิตซ์ อย่างไรก็ดี ทีมค้นหาและกู้ภัยสามารถช่วยเหลือลูกเรือ 3 คนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ประมาณ 30 นาทีต่อมา เครื่องบินขับไล่ซูเปอร์ฮอร์เน็ต F/A-18F ตกขณะปฏิบัติภารกิจปกติจากเรือนิมิตซ์เช่นเดียวกัน ลูกเรือทั้งสองคนดีดตัวออกจากเครื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย นับเป็น F/A-18F อย่างน้อยลำที่ 4 ที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ต้องสูญเสียในปีนี้
ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ เสียเครื่องบินขับไล่ F/A-18 สองลำในทะเลแดงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยลำหนึ่งนั้นตกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน และอีกลำมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงจอด
ส่วน F/A-18 อีกลำตกในเวอร์จิเนียระหว่างฝึกบินเมื่อเดือนสิงหาคม
สำหรับเรือยูเอสเอส นิมิตซ์นั้นเป็นหนึ่งในเรือรบเก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเก่าแก่ที่สุดของอเมริกาที่ยังคงประจำการอยู่
เรือนิมิตซ์อยู่ระหว่างเดินทางกลับฐานทัพเรือคิตแซปในรัฐวอชิงตัน หลังจากประจำการในตะวันออกกลางเกือบตลอดช่วงฤดูร้อนเพื่อร่วมปฏิบัติการตอบโต้การโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนปลดประจำการในปีหน้า
ทั้งนี้ หลายประเทศในเอเชียอ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำในทะเลจีนใต้บางส่วน โดยที่จีนอ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมด ถึงแม้ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำวินิจฉัยตามคำร้องของรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่าเป็นการอ้างอย่างมิชอบ แต่ปักกิ่งก็ไม่ยอมรับโดยได้โต้แย้งและไม่ให้ความร่วมมือกับการพิจารณาคดีของศาลอนุญาโตตุลาการแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จีนสร้างที่ตั้งทางทหารบนเกาะและแนวปะการังหลายแห่งในทะเลจีนใต้ที่เป็นกรณีพิพาทด้านดินแดนเพื่อปกป้องการกล่าวอ้างสิทธิ์ของตนเอง ขณะที่อเมริกากล่าวหาว่า การอ้างสิทธิ์และการสะสมกำลังทหารและอาวุธของจีนคุกคามต่อเสรีภาพในการเดินเรือและการขนส่งสินค้าอย่างเสรีในน่านน้ำนี้
กองทัพสหรัฐฯ คงการประจำการในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อคัดค้านการอ้างสิทธิ์อธิปไตยของปักกิ่ง และให้การสนับสนุนพันธมิตรและหุ้นส่วนของตนเอง
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นขณะที่ทรัมป์กำลังเปิดการเยือนทางการทูตในเอเชีย และคาดว่า จะได้พบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อหารือประเด็นการค้าในสัปดาห์นี้
ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์สองชาติตึงเครียดขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากทั้งสองฝ่ายออกมาตรการตอบโต้ทางการค้ากัน กระนั้น เมื่อวันอาทิตย์ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เผยว่า สามารถบรรลุกรอบข้อตกลงการค้ากับจีน ซึ่งทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายลง
(ที่มา: เอพี/ซีเอ็นเอ็น)