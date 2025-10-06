อวดเขี้ยวเล็บ! ผู้นำคิมตรวจเยี่ยม 'เรือพิฆาตโชฮยอน' คาดเตรียมทดสอบในทะเลภายในเดือนนี้

คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตโชฮยอน (Cho Hyon) ของกองทัพเรือโสมแดงซึ่งถูกนำมาจัดแสดงโดยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการทางทหารเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ต.ค.)
ผู้นำ คิม กล่าวว่า กองทัพเรือควรเตรียมพร้อมที่จะ "ยับยั้งหรือตอบโต้ และลงโทษการยั่วยุของศัตรูอย่างครอบคลุม" ตามรายงานของ KCNA วันนี้ (6)
สื่อโสมแดงรายงานว่า นิทรรศการด้านการพัฒนาด้านกลาโหมประจำปีนี้ส่งเสริม "พัฒนาการที่โดดเด่น" ของเกาหลีเหนือในด้านกองทัพที่ทันสมัย
นักวิเคราะห์ระบุว่า ยังไม่ชัดเจนว่าเรือพิฆาตเหล่านี้จะเริ่มปฏิบัติการได้เมื่อใด
สถาบันวิเคราะห์ SI Analytics ซึ่งตั้งอยู่ในเกาหลีใต้รายงานเมื่อเดือน ก.ย. ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า เกาหลีเหนือได้ติดตั้งเครื่องยนต์ในเรือพิฆาตโชฮยอนแล้ว และคาดการณ์ว่าจะสามารถทดสอบในทะเลได้เร็วที่สุดภายในเดือนนี้
สหรัฐอเมริกากำลังพยายามฟื้นฟูกองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมกับพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นกับจีน
บริษัทต่อเรือในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรม กำลังพิจารณาขยายตลาดการป้องกันประเทศเข้าไปยังสหรัฐฯ รวมถึงการลงทุนในอู่ต่อเรือของสหรัฐฯ ด้วย
เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เรือพิฆาตชั้นโชฮยอนได้ประสบอุบัติเหตุพลิกตะแคงจมน้ำบางส่วนระหว่างพิธีปล่อยเรือลงน้ำที่ผู้นำ คิม เข้าร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่ คิม ชี้ว่าถือเป็น "อาชญากรรม"
ที่มา: รอยเตอร์