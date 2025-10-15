เกาหลีใต้ส่งทีมพิเศษกดดันรัฐบาลกัมพูชา เชื่อพลเมือง 1,000 คนยังอยู่ในแก๊งคอลล์

เอเอฟพี - โซลเชื่อพลเมืองเกาหลีใต้ราว 1,000 คนทำงานอยู่ในแก๊งฉ้อโกงออนไลน์ในกัมพูชา และได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่พิเศษเดินทางไปยังเขมรเมื่อค่ำวันพุธ (15 ต.ค.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจ้างงานหลอกและแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวชาวเกาหลีใต้จำนวนมาก ซึ่งรวมถึงนักศึกษาหนุ่มที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตและเป็นข่าวดังทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้
วี ซอง-ลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่า น่าจะมีพลเมืองชาติต่างๆ ราว 200,000 คนทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการหลอกลวงทางออนไลน์ในกัมพูชา ซึ่งพุ่งเป้าหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกที่รวมถึงเหยื่อในเกาหลีใต้
วีคาดว่า มีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากทำงานอยู่ในแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์กัมพูชา ซึ่งยืนยันตัวเลขจริงได้ยาก แต่เชื่อว่า มีประมาณ 1,000 คน
ทางการเกาหลีใต้เชื่อว่า พลเมืองเกาหลีใต้ราว 63 คนถูกเจ้าหน้าที่ในกัมพูชากักขังไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูญหาย 80 คน โดยพลเมือง 63 คนนั้นมีทั้งเดินทางไปทำงานในคอลล์เซ็นเตอร์โดยสมัครใจและไม่สมัครใจ และคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถือว่า กระทำผิดทางอาญาไม่ว่าความตั้งใจเริ่มแรกจะเป็นอย่างไรก็ตาม
วีเสริมว่า รัฐบาลกำลังเตรียมเที่ยวบินเพื่อนำพลเมืองที่ถูกกักขังทั้งหมดกลับจากกัมพูชาภายในปลายสัปดาห์นี้ ด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้คนหนึ่งเผยว่า ทีมพิเศษที่นำโดยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศมีกำหนดออกเดินทางไปยังกัมพูชาช่วงค่ำวันพุธ
จากข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ พลเมืองเกาหลีใต้ราว 330 คนถูกรายงานว่า สูญหายหรือถูกบังคับกักขังในกัมพูชาระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ 80 คน
สำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงว่า รัฐบาลเตรียมใช้ความพยายามทางการทูตทั้งหมดเพื่อให้รัฐบาลกัมพูชาให้ความร่วมมือ โดยทีมพิเศษที่ส่งไปกัมพูชาจะรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจและหน่วยงานข่าวกรอง
นอกจากหารือเรื่องการส่งตัวพลเมืองกลับประเทศแล้ว ตำรวจเกาหลีใต้จะเข้าร่วมการสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาเกาหลีใต้ในกัมพูชาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ด้วย
ข่าวการเสียชีวิตของนักศึกษาคนดังกล่าวที่ถูกแก๊งอาชญากรรมกัมพูชาลักพาตัวและทรมานสร้างความตกตะลึงทั่วเกาหลีใต้
เอกสารในศาลกัมพูชาระบุว่า การสอบสวนและการชันสูตรพลิกศพของตำรวจพบว่า นักศึกษาผู้นั้นเสียชีวิตจากการถูกทรมานอย่างรุนแรง โดยมีบาดแผลฟกช้ำและบาดเจ็บทั่วร่าง ก่อนถูกนำศพไปทิ้งในรถกระบะและมีผู้พบเห็นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
วันที่ 11 สิงหาคม ชาวจีน 3 คนถูกจับกุมและตั้งข้อหาฆาตกรรมและหลอกลวงออนไลน์ และขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดี
รัฐบาลเกาหลีใต้เผยว่า เหยื่อชาวเกาหลีใต้หลายคนเล่าว่า ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดกฎหมายด้วยการเสนองานที่มีค่าตอบแทนสูงบังหน้า
องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่า การล่วงละเมิดในแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์กัมพูชาเกิดขึ้นในระดับกว้างขวางมาก โดยมีอาณาจักรคอลล์เซ็นเตอร์อย่างน้อย 53 แห่งที่ซึ่งแก๊งอาชญากรรมลักลอบค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน ลิดรอนเสรีภาพ และบังคับใช้งานเยี่ยงทาส