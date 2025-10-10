ด่วน! แผ่นดินไหว 7.6 เขย่าภาคใต้ 'ฟิลิปปินส์' มีประกาศเตือน 'สึนามิ' แนะประชาชนอพยพขึ้นที่สูง

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.6 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์วันนี้ (10 ต.ค.) โดยมีการประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายประเทศ และประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงได้รับคำเตือนให้อพยพขึ้นที่สูง
Phivolcs ได้เตือนถึงความเสียหายและอาฟเตอร์ช็อคจากแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่ง ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งเมือง Manay จังหวัดดาเวาโอเรียนทัลในภูมิภาคมินดาเนา โดยระบุว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ความลึกเพียง 10 กิโลเมตร
ทางหน่วยงานยังเตือนให้ประชาชนในเมืองชายฝั่งทางตอนกลางและตอนใต้ของฟิลิปปินส์อพยพขึ้นที่สูงทันที หรืออพยพเข้าไปในแผ่นดิน โดยคาดว่าคลื่นอาจสูงกว่าระดับน้ำขึ้นปกติมากกว่าหนึ่งเมตร
ด้านอินโดนีเซียได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิสำหรับพื้นที่ตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีและปาปัว โดยเตือนว่าคลื่นสูงถึง 50 เซนติเมตรจะซัดเข้าหาชายฝั่งของอินโดนีเซีย
ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐฯ ก็ได้ออกคำเตือนคลื่นสึนามิ โดยระบุว่าอาจมีคลื่นอันตรายซัดเข้าชายฝั่งที่อยู่ห่างออกไปไม่เกิน 300 กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว
ศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกระบุว่า อาจมีคลื่นสูง 1 ถึง 3 เมตรเหนือระดับน้ำขึ้นน้ำลงในฟิลิปปินส์ และคาดการณ์ว่าชายฝั่งบางแห่งในอินโดนีเซียและปาเลาอาจเผชิญกับคลื่นสูงได้ถึง 1 เมตร
ผู้ว่าการจังหวัดดาเวาโอเรียนทัลทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ระบุว่า ประชาชนต่างตื่นตระหนกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้น
"มีรายงานว่าอาคารบางหลังได้รับความเสียหาย" เอ็ดวิน จูบาฮิบ กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ DZMM พร้อมเสริมว่า "มันรุนแรงมาก"
แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 2 สัปดาห์หลังจากที่ฟิลิปปินส์ประสบเหตุแผ่นดินไหว 6.9 ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษที่เกาะเซบู ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 72 ราย
ที่มา: รอยเตอร์