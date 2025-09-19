น่าวิตก!แผ่นดินไหวรุนแรงทางตอ.ไกลรัสเซียอีกแล้ว คราวนี้วัดได้7.8-รุดเตือนสึนามิ

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.8 นอกชายฝั่งคาบสมุทรคัมชัตคา ทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ในตอนเช้าวันศุกร์(19ก.ย.) ทำอาคารบ้านเรือนสั่นไหวและกระตุ้นให้พวกเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนภัยสึนามิ เหตุระทึกที่เกิดขึ้นเพียงแค่เดือนเศษๆ ตามหลังแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 8.8 เขย่าภูมิภาคเดียวกันนี้
วิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์พบเห็นเฟอร์นิเจอร์และโคมไฟแกว่งไปมาภายในบ้านเรือนประชาชน และอีกคลิปเป็นภาพรถยนต์เคลื่อนเดินหน้าถอยหลังบนถนน ตามแรงเขย่าของแผ่นดินไหว
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ(ยูเอสจีเอส) รายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองเปโตรพาฟลอฟส์ก-คัมชัตสกี ไปทางตะวันออกราวๆ 128 กิโลเมตร และลึกลงไปใต้ทะเลเพียง 10 กิโลเมตร
สาขาท้องถิ่นของสำนักงานธรณีวิทยาของรัฐรัสเซียวัดความรุนแรงได้น้อยกว่าที่ 7.4 และรายงานมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาอย่างน้อยๆ 5 ครั้ง
ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกออกประกาศเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นที่เป็นอันตรายตามแนวชายฝั่งต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง
"เช้าวันนี้ถือเป็นบททดสอบการปรับตัวของชาวคัมชัตคาอีกครั้ง" วลาดิมีร์ โซโลดอฟ ผู้ว่าการแคว้นกล่าวในเทเลแกรม "ปัจจุบันยังไม่มีรายงานความเสียหาย ผมขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ และมีการประกาศเตือนสึนามิสำหรับชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร ประชาชนกรุณาอยู่ในความระแวดระวัง" เขากล่าว
คาบสมุทรคัมชัตคาตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนที่เรียกกันว่า "วงแหวนแห่งไฟ" ที่ล้อมรอบเกือบทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นจุดล่อแหลมของกิจกรรมแผ่นดินไหว ทั้งนี้มีแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรงมากกว่า 7.0 อย่างน้อยๆ 2 ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฏาคม เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ระดับ 8.8 นอกชายฝั่งของภูมิภาคแห่งนี้ ทำให้เกิดคสินามิสูง 10-15 เมตรถล่มบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้มีการเตือนภัยคลื่นยักษ์และสั่งอพยพผู้คนจำนวนมากตั้งแต่ฮาวาย แคลิฟอร์เนีย ญี่ปุ่น ภาคตะวันออกของจน นิวซีแลนด์ จนถึงชิลี ซึ่งอยู่ทางอีกฟากฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งยังติดตามมาด้วยภูเขาไฟลูกที่ยังระอุคุกรุ่นที่สุดของคัมชัตคาได้ปะทุส่งลาวาเดือดจัดออกมา
(ที่มา:เอเอฟพี)