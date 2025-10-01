อาเซียนสะพรึง!แผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าฟิลิปปินส์-อินโดฯไล่เลี่ยกัน มีผู้เสียชีวิตหลายราย

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 6.9 เขย่านอกชายฝั่งทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ในวันอังคาร(30ก.ย.) มีผู้เสียชีวิตหลายราย ท้องถนนและบ้านเรือนพังเสียหาย เสาไฟฟ้าหักโค่นในพื้นที่ จากนั้นเกือบ 2 ชั่วโมงต่อมา เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 6.0 สั่นสะเทือนอินโดนีเซีย แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือความสูญเสีย
เบื้องต้นสำนักข่าวเอเอฟพี รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย ทั้งหมดอยู่ในเทศบาลซานเรมิกิโอ ทาเหนือของเกาะเซบู เกาะที่มีพลเมืองพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก
สถานีโทรทัศน์เอบีเอส-ซีบีเอ็นของฟิลิปปินส์ รายงานจากที่เกิดเหตุ ระบุร่างไร้วิญญาณ 4 รายถูกดึงออกจากศูนย์กีฬาแห่หนึ่งในซานเรมิกิโอ ส่วนอีกคนเป็นเด็ก ที่เสียชีวิตจากการถูกเศษซากโค่นทับในอีกพื้นที่หนึ่งของเมือง
อย่างไรก็ตามคาดหมายว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะสูงกว่านี้ ด้วยที่รอยเตอร์อ้างอิงรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส อ้างโฆษกเมืองเซบูเปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 รายและบาดเจ็บอย่างน้อย 37 คน ท่ามกลางอาคาร 4 หลังที่พังถล่มลงมา อาคารราชการ 3 แห่งได้รับความเสียหาย สะพาน 6 แห่งและถนน 1 เส้น ไม่สามารถเข้าถึงได้
วิลสัน รามอส เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เปิดเผยว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะเซบู ตอนเวลา 21.59น.(ตรงกับเมืองไทย20.59น.) ก่อความเสียหายแก่อาคารและท้องถนน และกระตุ้นให้มีปฏิบัติการกู้ภัยทั่วตอนเหนือของเกาะ "อาจมีคนติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่ม" เขาบอกกับเอเอฟพี อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือในเมืองซานเรมิกิโอและเมืองโบโก ดินแดนที่มีประชากร 90,000 คน อย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าไม่ทราบว่ามีผู้สูญเสียมากน้อยแค่ไหน
เขาบอกต่อว่าความพยายามกู้ภัยต้องพบอุปสรรคสืบเนื่องจากความมืดและอาฟเตอร์ช็อค โดยทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯตรวจแรงสั่นสะเทือนระดับ 5.0 หรือมากกว่านั้นในพื้นที่ ตามหลังแผ่นดินไหวครั้งแรก
เจ้าหน้าที่ธรณีวิทยาท้องถิ่นเตือนถึงความเป็นไปได้ของ "ความปั่นป่วนในระดับน้ำทะเลเล็กน้อย" และเรียกร้องพวกเชาวบ้านของเกาะต่างๆทางภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นเกาะเลย์เต, เกาะเซบู และเกาะบิลิรัน ให้อยู่ห่างจากชายหาดและไม่เดินทางไปบริเวณชายฝั่ง
ในเวลาไม่นานนัก ได้เกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.0 นอกชายฝั่งเกาะชวา เกาะหลักของอินโดนีเซีย ในช่วงค่ำวันอังครร(30ก.ย.)ตามข้อมูลของสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ(USGS) อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความสูญเสียหรือความเสียหาย
USGS ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นตอน 23.49 น.(เวลาตรงกับเมืองไทย) มีศูนย์กลางห่างจากซารูบายา เมืองใหญ่สุดอันดับ 2 ของอินโดนีเซีย ไปทางตะวันออกราว 16 กิโลเมตร ณ ความลึก 13.9 กิโลเมตร
แรงสั่นสะเทือนสามารถสัมผัสได้ถึงเมืองซิโดอาร์โจ ดินแดนที่อาคารโรงเรียนอิสลามแห่งหนึ่งพังถล่มหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ซึ่งปลิดชีพไปอย่างน้อย3 ราย เวลานี้ทีมกู้ภัยยังคงเร่งมือช่วยเหลืออีกนับสิบคนที่ติดอยู่ใต้ซากคอนกรีต อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปฏิบัติการกู้ภัยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหรือไม่
มีรายงานว่าแผ่นดินไหว ทำให้บรรดาแขกที่เข้าพักตามโรงแรมต่างๆในซิโดอาร์โจ พากันวิ่งหนีออกจากห้อง
ดาร์โยโน หัวหน้าศูนย์แผ่นดินไหวและสึนามิของสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์ (บีเอ็มเคจี) แห่งอินโดนีเซีย ยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามสึนามิจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ ขณะที่เขาระบุในถ้อยแถลงว่า จนถึง 00.29น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรวจพบอาฟตอร์ช็อคแล้ว 4 ครั้ง ในนั้นหนหนึ่งวัดระดับความรุนแรงได้ที่ 4.4
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์)