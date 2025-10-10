จนได้! ชี้ไทย-กัมพูชากลายเป็นศึกชิงอิทธิพล 2 มหาอำนาจโลก ทรัมป์หวังใช้พิธีสันติภาพเขี่ยจีนพ้นทาง

พวกนักสังเกตการณ์เชื่อว่าสหรัฐฯมีเป้าหมายกีดกันจีน ให้อยู่วงนอกการประชุมอาเซียน ที่กำลังมาถึงในเดือนตุลาคม โดยใช้อิทธิพลในข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยเป็นตัวผลักดัน ตามรายงานของแคมโบเดียเดลี
วอร์น ชานเลาท์ (Vorn Chanlout) นักวิเคราะห์การเมือง ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะกรรมการขององค์กรประชาธิปไตยเขมร (Khmer Democracy Organization: KDO) ที่มีฐานอยู่ที่เมลเบิร์น เขียนข้อวคามบนเฟซบุ๊ก การที่สหรัฐฯผลักดันกีดกันบรรดาผู้แทนทูตจีนจากพิธีลงนามสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย เป็นการสัญญาณว่าวอชิงตันมีเจตนาอ้างอิทธิพลในภูมิภาค ไม่ใช่แค่มอบความยุติกรรมแก่กัมพูชาอย่างเดียว ที่เขากล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการรุกรานของไทย
ทั้งนี้ Vorn Chanlout บอกต่อว่า ถ้าให้เลือก สหรัฐฯคงจะเลือกไทย เขาเน้นว่าแม้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่วอชิงตันยังคงให้ความสำคัญลำดับต้นๆในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับไทย ขณะเดียวกัน จีน ก็ไม่น่าจะละทิ้งแรงสนับสนุนที่มีต่อกัมพูชา
นักวิเคราะห์รายนี้ชื่อว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดูเหมือนมีเป้าหมายทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองของอาเซียน เนื่องจากสหรัฐฯไม่ต้องการเห็นอิทธิพลจีนครอบงำกลุ่มนี้
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 เว็บไซต์ข่าวโพลิติโก รายงานว่าประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีแผนเข้าร่วมประชุมซัมมิตอาเซียน ในมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 28 ตุลาคม แต่มีเงื่อนไขต้องให้เขาเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพกัมพูชา-ไทย และต้องไม่มีจีนเข้าร่วมด้วย
กัมพูชากับไทย ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพ ที่ริเริ่มและเป็นคนกลางโดย ทรัมป์ เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2025 ตามหลังเหตุปะทะ 5 วัน ที่เริ่มขึ้นในวันที่ 24 กรกฏาคม
แคมโบเดียเดลี รายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2025 ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังคณะกรรมการโนเบล สนับสนุน ทรัมป์ สำหรับรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
แต่ในส่วนของฝ่ายไทย แคมโบเดียเดลี อ้างรายงานของหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่เผยแพร่คำกล่าวของนายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของไทย ในวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) บอกว่าความพยายามของทรัมป์ ในการกล่าวอ้างรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผ่านการเป็นคนกลางในสถานการณ์ชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย เป็นเรื่องส่วนตัว
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)