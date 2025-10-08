“โรม” สวน “ทรัมป์” สันติภาพไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ต้องเคลียร์ขยะใต้พรมชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ใช่แค่ตกลงแล้วจบ

“โรม” ย้ำ สันติภาพไม่ใช่ของมหาอำนาจหรือใครคนเดียว หลังมีกระแส “ทรัมป์” เตรียมลงนามยุติความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เผย ปัญหาชายแดนซุกไว้ใต้พรมมานาน ต้องเปิดดูรายละเอียด ไม่ใช่แค่ตกลงแล้วจบ ชี้ ไทยต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดท่ามกลางแรงกดดันจากชาติใหญ่ ไม่ต้องไปตามมหาอำนาจทุกเรื่อง
วันนี้ (8 ต.ค.) นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีมีกระแสการปลุกระดมของฝ่ายกัมพูชา ว่า ได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงเป็นระยะ พร้อมย้ำว่า ทุกฝ่ายต้องการให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว เราอยากให้ทุกอย่างจบลงอย่างที่กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ แต่ก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย อยากให้จบอย่างเรียบง่ายที่สุด การบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนกรณี นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อรับรางวัลสันติภาพ นายรังสิมันต์ ตอบว่า เรื่องรางวัลเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา มีความซับซ้อนมาก
“จะบอกว่าตกลงแล้วแยกย้ายจบ มันไม่ใช่ เพราะมีรายละเอียดเยอะ ปัญหาหลายอย่างถูกซุกไว้ใต้พรมมานาน ต้องค่อยๆ คลี่ออก และไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องตามมหาอำนาจ บางครั้งเขาไม่มีข้อมูล เราต้องเป็นฝ่ายให้ข้อมูลกับเขาเอง”
ส่วนกระแสข่าวการประชุมอาเซียนซัมมิต ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่ง นายทรัมป์ อาจเป็นประธานลงนามยุติข้อตกลงหยุดยิง โดยมีเงื่อนไขไม่ให้จีนเข้ามาเกี่ยวข้อง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจได้ทันที เราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจ สิ่งสำคัญที่สุด คือ จะทำอย่างไรให้เรารักษาผลประโยชน์ของชาติไทยสูงสุดในทุกจังหวะก้าว