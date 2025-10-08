สถานทูตไทยจัด workshop หน้ากากผีตาโขน เตรียมร่วมขบวนพาเหรด Day of the Dead ในเม็กซิโก

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ชูธงนำตัวอย่างของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ผู้นำไทยคนแรก
ที่สวมใส่ชุดผีตาโขน เพื่อเป็น role model สำหรับการจัดทำชุดผีตาโขนเพื่อร่วมงานพาเหรดในเทศกาลวันแห่งความตาย (Day of the Dead) ซึ่งเม็กซิโกจะจัดงานฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้
ทุก ๆ ปี เม็กซิโกจะจัดขบวนพาเหรด Day of the Dead ได้แก่ ขบวนรถ / จักรยาน / ขบวนคนเดินที่แต่งกาย
ในชุดผีเม็กซิโก เช่น ชุดโครงกระดูก ผีสาว-ผีชาย เป็นต้น รวมประมาณ 5,000 คน และมีผู้ชมระหว่างทางและโทรทัศน์จำนวนนับล้านคน โดยขบวนพาเหรดฯ จะเดินไปตามถนน Reforma Avenue เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตรผ่านแยกสำคัญต่าง ๆ จนไปสิ้นสุดที่จัตุรัสใหญ่ Zocalo ติดที่ทำการของประธานาธิบดี สถานเอกอัครราชทูตไทยเป็นแห่งเดียว
และไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเม็กซิโกนำขบวนผีตาโขนเข้าร่วมงานพาเหรด
2. ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัด workshop Day of the Dead ณ ที่ทำการฯโดยเชิญเยาวชนเม็กซิโกแฟนคลับ T-Pop จำนวน 20 คน มาร่วมให้ความเห็นในการตกแต่งผีตาโขน การทำหน้ากากและชุดสำหรับพาเหรด Day of the Dead ในปีนี้ จากตัวอย่างชุดที่นายกรัฐมนตรีสวมใส่และจะทำให้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วที่ได้ร่วมงานครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยมีข้าราชการและลูกจ้างแต่งชุดผีตาโขนร่วมขบวนเพียง 30 คน
3. ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับรถกระบะจากร้าน Bangkok ร้านอาหารไทยในเม็กซิโกเพื่อใช้ในงานดังกล่าวโดยจะประดับตกแต่งรถ โดยจัดทำ balloon หุ่นผีตาโขนขนาดใหญ่บนรถและตกแต่งเครื่องประดับสีสันรอบคัน
ให้เข้ากับบรรยากาศ โดยจะมีผู้ร่วมขบวนประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการและแฟนคลับเยาวชนเม็กซิโก รวม 100 คน
เข้าร่วมใส่หน้าการผีตาโขนที่ได้จัดทำขึ้นและสวมใส่ชุดผีตาโขน โดยจะเปิดเพลงไทยตลอดเส้นทาง
4. ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกิจกรรม soft power ทุกเดือน เพื่อฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-เม็กซิโก อาทิ การจัดแฟชั่นโชว์โดยคุณโอปอล Miss World 2025 การแสดงดนตรีจากวง H3F Jeff Satur แฟนคลับมีตติ้งกลุ่ม GL และ BL รวม 10 กลุ่ม การจัดแข่งขันมวยไทย IFMA 2025 Muaythai Pan American Championships และเจ้าภาพงานแถลงข่าว WBC MuayThai Convention งาน Thai Festival งานสาธิตอาหารไทย เป็นต้น ภายใต้งบประมาณที่จำกัด ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THACCA แต่อย่างใด แต่กลับสามารถทำให้ soft power ไทยขยายในตลาดลาตินอเมริกา โดยสร้างฐานแฟนคลับ T-Pop จากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นคนอย่างรวดเร็ว