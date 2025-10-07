วิกฤตการเมืองแดนน้ำหอม! นายกฯฝรั่งเศส “เซบัสเตียง เลอกอร์นูว์” ถอดใจลาออกฟ้าผ่าหลังทำงานแค่ 26 วันทำ “มาครง” เหงื่อตกต้องหาผู้นำคนใหม่

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เซบัสเตียง เลอกอร์นูว์ วันจันทร์(6 ต.ค)ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลังเพิ่งจัดครม.แดนน้ำหอมเสร็จกลายเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนที่ 3 นับตั้งแต่ธันวาคมปีที่ผ่านมา กลายเป็นวิกฤตการเมืองที่ยากลำบากสำหรับประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ที่ต้องควานหาผู้นำคนใหม่ท่ามกลางการเดินขบวนไม่เอานโยบายรัดเข็มขัดแดนน้ำหอม
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(6 ต.ค)ว่า ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับความโกลาหลทางการเมืองหลังนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 เซบัสเตียง เลอกอร์นูว์ (Sébastien Lecornu) ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเช้าวันนี้(6) แต่ทว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังการลาออกจากตำแหน่งเขายอมรับคำร้องขอจากผู้นำฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ให้ทำแผนเสถียรภาพฝรั่งเศสภายในค่ำวันพุธ(8)
ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปารีสตกอย่างหนักท่ามกลางความวิตกถึงความสามารถของพรรคการเมืองแดนน้ำหอมไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
สื่ออังกฤษชี้ว่า ก่อนเลอกอร์นูว์จะลาออกเขาได้จัดตั้งรัฐบาลฝรั่งเศสชุดใหม่ท่ามกลางเสียงตำหนิที่ดาหน้ามาจากบรรดาพรรคการเมืองต่างๆในรัฐสภาฝรั่งเศสที่ข่มขู่จะโหวตให้ตก
มีการเสนออดีตรัฐมนตรีการคลังฝรั่งเศส บรูโน เลอ แมร์ (Bruno Le Maire)ขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศสที่กลายเป็นเป้าโดนวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มการเมืองก๊กต่างๆมากมาย
แต่ทว่าในบ่ายวันจันทร์(6) เลอ แมร์ ประกาศขอถอนตัวจากการร่วมครม.ชุดใหม่เพื่อยุติวิกฤต
และไม่นานหลังจากนั้นทำเนียบเอลีเซประกาศว่า เลอกอร์นูว์มีเวลาอีก 48 ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อเจรจาต่อรองกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆที่จะทำให้เกิดแผนเสถียรภาพสำหรับฝรั่งเศส เขาเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อกันยายนที่ผ่านมาหลังรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรี ฟร็องซัว บายรู (François Bayrou)ล้มเมื่อบรรดาสมาชิกรัฐสภาแดนน้ำหอมปฎิเสธแผนงบประมาณฝรั่งเศสของเขา
ขณะที่บายรูนั้นได้รับการแต่งตั้งเกิดขึ้นหลังอดีตนายกรัฐมนตรี มีแชล บาร์นีเย ( (Michel Barnier)ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะเจรจา BREXIT กับฝรั่งเศสให้กับสหภาพยุโรปต้องออกไปเมื่อธันวาคมปีที่แล้วหลังทำงานได้แค่ 3 เดือนและโดนโหวตมติไม่ไว้วางใจจากรัฐสภา
วิกฤตการเมืองฝรั่งเศสไม่มีความเป็นเสถียรภาพสูงมาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วหลังมาครงตัดสินใจผิดพลาดด้วยการประกาศเลือกตั้งรัฐสภาล่วงหน้าเพื่อต้องการได้เสียงข้างมากที่ชัดเจนหลังพรรคของเขาพ่ายในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป
แต่กลับเป็นว่าผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหวังเพราะได้สภาแขวนกลับมาและมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายด้านในไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
บีบีซีชี้ว่ามาจนถึงเวลานี้มีไม่กี่พรรคประกาศต้องการเลือกตั้งล่วงหน้าและมีบางส่วนถึงขั้นประกาศให้ประธานาธิบดีมาครงต้องออกจากตำแหน่งถึงแม้มาครงจะแสดงความชัดเจนว่า เขาจะไม่ลงจากตำแหน่งจนกว่าจะหมดสมัยในปี 2027 ก็ตาม
“สิ่งที่ชาญฉลาดในเวลานี้คือการจัดการเลือกตั้ง” มารีน เลอ แปน (Marine Le Pen) จากพรรคขวาจัดฝรั่งเศส เนชันแนล แรลลี RN (National Rally)แถลง
และเสริมต่อว่า “เรื่องตลกมันเกิดขึ้นนานมากแล้ว ประชาชนฝรั่งเศสเบื่อหน่าย มาครงทำให้ประเทศอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมาก”
สื่ออังกฤษวิเคราะห์ว่า หากว่าเลอกอร์นูว์ซึ่งเป็นคนสนิทของมาตรงไม่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายในวันพุธ(8)ได้ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะมี 3 ทางเลือกให้ต้องเดิน
โดยประการแรกเขาสามารถแต่งตั้งนายกฯคนใหม่ หรือสองเขาสามารถสั่งยุบสภาฝรั่งเศสได้อีกครั้ง และสามเขาสามารถลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ทั้งนี้บีบีซีเชื่อว่า ตัวเลือกที่ 3 เป็นสิ่งที่เป็นไปได้น้อยที่สุดในขณะที่ตัวเลือกแรกนั้นเป็นสิ่งที่เขาน่าจะทำ