มันต้องแบบนี้!จีนสั่งประหารชีวิตอดีตรมว.เกษตรกรรม ตามข้อกล่าวหาคอรัปชัน

อดีตรัฐมนตรีเกษตรกรรมของจีนในวันอาทิตย์(28ก.ย.) ถูกตัดสินประหารชีวิตตามข้อกล่าวหาคอรัปชัน แต่โทษให้รอลงอาญา 2 ปี ตามคำแถลงของศาล
ถัง เหรินเจี้ยน รับสินบนในรูปแบบของทั้งเงินสดและทรัพย์สิน รวมแล้วมูลค่ามากกว่า 268 ล้านหยวน(ราว 8,630 ล้านบาท) ระหว่างปี 227 ถึง 2024 ศาลในมณฑลจี๋หลิน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนระบุในถ้อยแถลง
"ศาลตัดสินว่าการรับสินบนเป็นต้นตอให้รัฐและประชาชนสูญเสียผลประโยชน์อย่างร้ายแรง เพราะฉะนั้นจึงลงโทษประหารชีวิต" ถ้อยแถลงระบุ พร้อมบอกว่า ถัง สารภาพผิดในอาชญากรรมที่ก่อและแสดงออกถึงท่าทีสำนึกผิด
บทลงโทษ ถัง เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด ในยุทธการต่อต้านคอรัปชันอย่างกว้างขวางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่นำมาซึ่งการขุดรากถอนโคนพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคน
บรรดาผู้สนับสนุนยุทธการต่อต้านคอรัปชันของสี บอกว่ามันส่งเสริมธรรมาภิบาล แต่ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งว่ามันเป็นการมอบอำนาจแก่ประธานาธิบดีในการล้างบางคู่ปรับทางการเมือง
ก่อนหน้านี้ ถัง เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลกานซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เช่นเดียวกับรองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซี แต่อำนาจของเขาพังครืนลงตามหลังการสืบสวนคอรัปชันแบบเดียวกับที่ หลี่ ซ่างฟู่ และ เว่ย เฟิ่งเหอ 2 อดีตรัฐมนตรีกลาโหมโดน
หลี่ ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังทำหน้าที่ได้เพียงแค่ 7 เดือน และต่อมาก็โดนขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากการกระทำผิดต่างๆ ในนั้นรวมถึงต้องสงสัยรับสินบน ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ ต่อมามีข่าวว่า ตง จุน ผู้สานต่อตำแหน่งของ หลี่ กำลังถูกสืบสวนตามข้อกล่าวหาคอรัปชัน
