AOT จัดงานวันต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “AOT SET ZERO…NO CORRUPTION”

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดงานวันต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี นายธีรัชย์ อัตนวานิช กรรมการ AOT เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส.กรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์
กรรมการ AOT น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และพนักงาน AOT เข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่
22 กันยายน 2568 ณ สำนักงานใหญ่ AOT
นายธีรัชย์ อัตนวานิช กรรมการ AOT กล่าวว่า AOT ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดงาน “วันต่อต้านการทุจริตของ AOT” ขึ้นตั้งแต่ ปี 2562 เพื่อใช้เป็นเวทีให้ผู้บริหารและพนักงาน AOT ได้ร่วมกันแสดงพลังผ่านการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต และร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรของ AOT คือ ใจที่ 5 “ภูมิใจ (Integrity) การยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร” โดยในปีงบประมาณ 2568 AOT ได้จัดงานวันต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “AOT SET ZERO…NO CORRUPTION” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงาน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น.ส.ทิพกร คำเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของ AOT เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ AOT ได้แก่ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส บริษัท ท่าอากาศยาน พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด บริษัท เอโอที ลีมูซีน บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด บริษัท โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
นอกจากนี้ AOT ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ
อดีตคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กรุณามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต” โดยกิจกรรมในงาน กรรมการ AOT ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน AOT ทั้งจากสำนักงานใหญ่
และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่งของ AOT จำนวนกว่า 300 คน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต และมีพิธีมอบรางวัลการประกวดตั้งชื่อเพลงจริยธรรมของ AOT และการประกวด
คลิปวิดีโอการต่อต้านการทุจริตของ AOT รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และ
การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีด้านการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมองค์กรทั้ง 5 ใจอีกด้วย