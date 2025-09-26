เริ่มปิดไม่อยู่! กองทัพเขมรโต้ละเลยทหารตายในศึกสู้รบไทย หลังข่าวชักสะพัดปล่อยศพเกลื่อนป่าไม่ยอมไปเก็บ

ผู้บัญชาการทหาร, รองผู้บัญชาการทหาร, เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เจ้าหน้าที่ระดับล่าง และกำลังพลทุกนายของกองทัพกัมพูชา ปฏิเสธเสียงแข็งต่อกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ารัฐบาลเพิกเฉยต่อทหารที่เสียชีวิตในศึกสู้รบกับไทยเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฏาคม ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์สในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.)
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการออกมาตอบโต้ข้อความของบุคคลรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Kim Sok ซึ่งโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก เน้นว่ารัฐบาลกัมพูชา "ทิ้งศพเหล่านายทหารผู้ล่วงลับไว้ในป่า โดยปราศจากการประกอบพิธีศพอย่างเหมาะสมและข่มขู่พวกญาติๆ ไม่ให้สอบถามเกี่ยวกับกำลังพลที่เป็นญาติของพวกเขา"
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยกองทัพกัมพูชาในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ โดยบอกว่ามันเป็นคำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จและชี้นำให้ประชาชนเข้าใจผิด
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยกองทัพกัมพูชา เน้นว่ารัฐบาลกัมพูชา, กระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพ แสดงให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องถึงความเคารพและใส่ใจอย่างสูง ด้วยการจัดพิธีศพที่สอดคล้องกับประเพณีของประเทศและให้เกียรติบรรดานายทหารผู้เสียสละ ที่เสียชีวิตขณะป้องกันประเทศ
ทั้งนี้ในถ้อยแถลง ทางกองทัพอากาศกัมพูชา ประณามการแพร่กระจาย สิ่งที่เขาเรียกว่า "ข้อมูลที่แต่งขึ้นและบิดเบือน" พร้อมชี้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้มีเจตนาเพื่อทำลายขวัญกำลังใจและดูหมิ่นกองทัพ, ประเทศชาติ และประชาชนชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่มีต่อบูรณภาพแห่งดินแดน
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)