กองทัพกัมพูชาเดือด ‘สม รังสี’ ปล่อยข่าวลดเงินเดือนทหารแนวหน้า จี้รัฐเพิกถอนสัญชาติ

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายทหาร นายร้อย พลทหาร ของกองทัพกัมพูชา ต่างออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อการเผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นการบิดเบือนของ สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านและพรรคพวกของเขา ที่ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาขู่ลดเงินเดือนทหารแนวหน้า
รายงานระบุว่า กองทัพกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและประณามอย่างรุนแรงต่อการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนของ สม รังสี และพรรคพวก ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายขวัญกำลังใจและดูหมิ่นกองทัพกัมพูชา รวมถึงประเทศชาติและประชาชนชาวกัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดอย่างกว้างขวางทั่วดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชา
สม รังสี และกลุ่มของเขาได้ทำลายเกียรติยศของนักสู้และเหยื่อผู้กล้าหาญ ทำลายจิตวิญญาณของความสามัคคีของชาติ ขณะที่รัฐบาล ประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกองทัพกัมพูชา ได้ต่อสู้อย่างดุเดือด กล้าที่จะสละชีวิตและเลือด เพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน อธิปไตยของชาติ และประชาชน
“กองทัพกัมพูชาขอประณามการกระทำนี้และเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพิกถอนสัญชาติ และความผิดทางอาญาอื่นๆ ต่อสม รังสี และพวกของเขา” กองทัพกัมพูชาระบุ.