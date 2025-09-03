สภาสูงกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายให้อำนาจถอนสัญชาติบุคคลถูกตัดสินความผิดฐานกบฎ

MGR ออนไลน์ - พฤฒสภา (สภาสูง) ของกัมพูชามีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ที่ทำให้รัฐบาลสามารถเพิกถอนสัญชาติของชาวกัมพูชาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติเพื่อบ่อนทำลายประเทศ
การรับรองนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 25 ก.ย. โดยสมาชิกทั้ง 120 คน ลงมติเห็นชอบ
การประชุมพฤฒิสภามี อุช บอริธ รักษาการประธานพฤฒสภา เป็นประธาน และมีสมาชิกพฤฒสภาเข้าร่วม 57 คน การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม โดยมี ซาร์ โสกา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่รัฐบาลครอื่นๆ เข้าร่วมเพื่อชี้แจงข้อเสนอ
เนียง พัท ประธานคณะกรรมาธิการมหาดไทย กลาโหม บริการสาธารณะ และกิจการชายแดนของพฤฒสภา ได้นำเสนอผลการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการ และหลังจากการอภิปราย สมาชิกพฤฒสภา 54 คน ลงมติเห็นชอบ ขณะที่ 3 คนงดออกเสียง
ร่างแก้ไขฉบับนี้ได้ปรับแก้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 7 มาตรา ซึ่งประกอบด้วยมาตรา 1 ระบุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และมาตรา 7 ห้ามเนรเทศพลเมืองกัมพูชาไปยังต่างประเทศ
มาตรา 16 กำหนดขั้นตอนและเนื้อหาของคำสัตย์สาบานสำหรับบุคคลที่ได้รับสัญชาติจากการสมรส มาตรา 27 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสาบานสำหรับพลเมืองที่แปลงสัญชาติแล้ว
มาตรา 28 ระบุ เงื่อนไขและขั้นตอนในการสละสัญชาติ ขณะที่มาตรา 29 ระบุเงื่อนไขและขั้นตอนในการเพิกถอนสัญชาติกัมพูชา มาตรา 34 เพิ่มบทลงโทษเพิ่มเติมสำหรับการละเมิดที่ระบุไว้ในมาตรา 30 31 และ 32
การแก้ไขเพิ่มเติมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ สอดคล้องกับมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญ ที่อนุญาตให้เพิกถอนสัญชาติเขมรจากผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับนิติบุคคลต่างชาติเพื่อทำลายประเทศ
พฤฒสภาระบุว่า กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขฉบับนี้ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้องอธิปไตย สันติภาพ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อยับยั้งการกระทำที่คุกคามผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของกัมพูชา
รัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีความจำเป็น เนื่องจากกฎหมายสัญชาติปี 2551 ครอบคลุมเฉพาะการได้มาซึ่งสัญชาติ และการสละสัญชาติโดยสมัครใจเท่านั้น โดยไม่มีบทบัญญัติการเพิกถอนสัญชาติเนื่องจากการก่อกบฎ
เขากล่าวเสริมว่า กฎหมายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาที่กัมพูชากำลังเผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น ภัยคุกคามจากการรุกรานของไทย และกิจกรรมการบ่อนทำลายของชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ซาร์ โสกา ระบุว่า ชาวกัมพูชาในต่างประเทศบางคนกำลังร่วมมือกับต่างชาติเพื่อกระทำการอันเป็นการกบฎ คุกคามความมั่นคงของชาติ และทำลายความสามัคคี ในขณะที่รัฐบาลมุ่งเน้นการปกป้องชาติและส่งเสริมการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว องค์กรพัฒนาเอกชน 50 แห่ง ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้รัฐสภาปฏิเสธร่างกฎหมายแก้ไขนี้ โดยพวกเขาแสดงความกังวลว่าถ้อยคำที่คลุมเครือของกฎหมายอาจทำให้รัฐบาลมีอำนาจอย่างกว้างขวางในการเพิกถอนสัญชาติ ที่อาจคุกคามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
คำแถลงร่วมยังเตือนว่า “ด้วยกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับแก้ไขนี้ อาจทำพลเมืองกัมพูชาทุกคนเสี่ยงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นชาวกัมพูชา หากพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือปกป้องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในประเทศ”.