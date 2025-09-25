พายุ‘รากาซา’อ่อนกำลังเคลื่อนออกจากจีน มุ่งหน้าเวียดนาม ด้านไต้หวันบอกยังมีผู้สูญหายอีก 22 คน

พายุ “รากาซา” ที่อ่อนแรงลงเรื่อยๆ กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของจีน มุ่งหน้าสู่เวียดนามในวันพฤหัสฯ (25 ก.ย.) หลังจากทำให้พื้นที่ตอนใต้ของแดนมังกรอย่างมณฑลกวางตุ้งจมน้ำ รวมทั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งที่ไต้หวันและฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ โดยทางการไทเปเผยยังมีผู้สูญหายหาตัวไม่พบอีก 22 คน
ที่เมืองหยางเจียง ในมณฑลกวางตุ้ง ต้นไม้กว่า 10,000 ต้นเสียหาย และกิ่งก้านหล่นกระจายเต็มท้องถนน เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถขุดเคลียร์ต้นไม้ที่ล้มและเศษซากอื่นๆ ที่กีดขวางบนถนน
สื่อหยางเจียง เดลี่รายงานว่า ในช่วงเช้าวันพฤหัสฯ ครัวเรือนเกือบ 5 แสนหลังยังคงเผชิญปัญหาไฟดับ โดยกว่า 1 ใน 3 ไม่มีไฟฟ้าใช้
ส่วน เซาท์เทิร์น เมโทรโพลิส เดลี่ รายงานว่า ถนนหลายสายในเมืองจูไห่ กลายเป็นคลอง หน่วยกู้ภัยต้องใช้เรือยางไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในบ้าน ขณะที่เซาท์เทิร์น วีกลี่รายงานว่า การติดต่อสื่อสารในเกาะบางแห่ง ที่สังกัดกับเมืองเจียงเหมินยังใช้การไม่ได้
ที่เขตปกครองตนเองจ้วงกว่างซี ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง โรงเรียนและห้างร้านยังคงปิด และกิจกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก
ก่อนที่ รากาซา จะขึ้นฝั่งประเทศจีนในวันพุธ ประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วกวางตุ้งได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากบ้านเรือน โดยในตอนที่พายุลูกนี้มีความเร็วลมสูงสุดคงที่ในระดับรุนแรงที่สุดนั้น คือช่วงวันจันทร์ (22) ด้วยความเร็ว 256 กม./ชม. ถือเป็นระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นและก็เป็นพายุไซโคลนลูกที่รุนแรงที่สุดในโลกของปีนี้
อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพุธ พายุนี้ได้อ่อนกำลังลง หลายเมืองในกวางตุ้งเริ่มยกเลิกมาตรการจำกัดสำหรับโรงเรียนและสถานประกอบธุรกิจในช่วงบ่ายวันพุธ
สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางของทางการจีน (ซีซีทีวี) รายงานว่า รากาซาได่กลับขึ้นฝั่งรอบสองที่เป๋ยไห่ในกว่างซีตอนเช้าวันพฤหัสฯ (25) โดยถูกลดเกรดลงมาเป็นพายุเขตร้อน ขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลจีนประกาศงบประมาณสนับสนุนการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ประสบภัย 49.2 ล้านดอลลาร์
ต่อมาในช่วงบ่ายวันพฤหัสฯ รากาซาที่มีความเร็วลมคงที่สูงสุด ลดลงอยู่ที่ 55 กม./ชม. กลายเป็นเพียงดีเปรสชันเขตร้อน และได้รับการพยากรณ์ว่า จะสลายตัวในที่สุด แต่ยังมีแนวโน้มทำให้เกิดฝนตกหนักในเวียดนามและพื้นที่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทางด้านนายกรัฐมนตรีฝั่ม มิญ จิ๊ญ ของเวียดนาม สั่งให้กระทรวงต่างๆ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใช้มาตรการป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขื่อนและโรงพยาบาล เรือประมง และสินทรัพย์ตามชายฝั่ง รวมทั้งเตรียมพร้อมปฏิบัติการอพยพและกู้ภัย
นอกจากนั้นยังมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินบางส่วน รวมทั้งตัดต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากลมพายุในบริเวณตอนเหนือของเวียดนาม
ในส่วนเมืองใหญ่ๆ ทางภาคใต้ของจีนอย่าง ฮ่องกง กว่างโจว และเซินเจิ้น กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกระงับในช่วงต้นสัปดาห์นี้เริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เที่ยวบินในฮ่องกงกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสฯ หลังจากมีการระงับเที่ยวบินราว 1,000 เที่ยว ส่งผลต่อนักเดินทางราว 140,000 คน เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ที่เริ่มเปิดทำการอีกครั้ง ทว่า ยังมีกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่หล่นกระจัดกระจายบนถนนหลายสาย หลังจากต้นไม้กว่า 1,200 ต้นทั่วเกาะถูกพายุซัดล้ม และมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลราว 100 คน
ที่ไต้หวัน ถึงวันพฤหัสฯ เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขยอดผู้เสียชีวิตด้วยฤทธิ์พายุรากาซา จาก 17 คน เหลือ 14 คน โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในเทศมณฑลฮั่วเหลียนที่ฝนตกลงมาอย่างหนักและทำให้มวลน้ำล้นจากทะเลสาบเข้าท่วมตัวเมือง พัดพารถและเฟอร์นิเจอร์ไปตามกระแสน้ำ ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถติดต่อได้ และมีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนทั่วเกาะ นอกจากนั้นยังมีผู้สูญหายอีก 22 คน
ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปยังฮั่วเหลียน และระบุว่า รัฐบาลจะพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
สำหรับที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นจุดที่รากาซาขึ้นฝั่งขณะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่น มีผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้อย่างน้อย 11 คน และชาวประมงอีก 2 คนยังสูญหาย
นอกจากนั้น หน่วยงานพยากรณ์อากาศของฟิลิปปินส์ยังคาดการณ์ว่า พายุลูกใหม่ คือ พายุโซนร้อนโอปอง หรือ บัวลอย กำลังเคลื่อนตัวมาจากแปซิฟิกและมุ่งหน้าสู่ตอนกลาง-ตะวันออกของฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ (26) โดยอาจมีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นไต้ฝุ่น ทั้งนี้ก่อนหน้านี้พายุนี้มีความเร็วลมคงที่ 110 กม./ชม. ขณะที่ลมกรรโชกมีความรุนแรงมากขึ้น
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี)