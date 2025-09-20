สยอง! หญิงจีนพลัดตกบ่อน้ำร้าง ถูก "งู" เลื้อยพันนาน 54 ชม. ก่อนได้รับการช่วยเหลือ

หญิงชาวจีนวัย 48 ปี จากมณฑลฝูเจี้ยนต้องทนทรมานนานถึง 54 ชั่วโมงจากการติดอยู่ในบ่อน้ำลึกที่ถูกทิ้งร้าง และพยายามเอาตัวรอดจากน้ำที่เย็นยะเยือก ความหิวโหย และการถูก "งู" ในบ่อกัด ก่อนที่ทีมกู้ภัยจะเข้าช่วยเหลือได้ในที่สุด
รายงานข่าวระบุว่า หญิงแซ่ฉิน (Qin) คนนี้ออกไปเดินเล่น และพลาดตกลงไปในบ่อน้ำที่ซ่อนอยู่กลางกอหญ้าสูง
แรงกระแทกส่งผลให้เธอซี่โครงหักหลายซี่ และติดอยู่บ่อซึ่งมีน้ำเย็นจัด
หลังจากที่เธอออกไปนานผิดปกติ ครอบครัวก็เริ่มกังวลและออกค้นหาเมื่อวันที่ 14 ก.ย. แต่ก็หาเธอไม่พบ กระทั่งเช้าวันที่ 15 ก.ย. พวกเขาจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ภัยท้องถิ่น
ทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ค้นหาท่ามกลางพงไม้รกทึบพร้อมกับเรียกชื่อเธอไปด้วย ในที่สุดเวลาประมาณ 13.45 น. ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเบาๆ
พวกเขาไปพบว่านาง ฉิน ติดอยู่ในบ่อน้ำร้างที่อยู่ท่ามกลางกอวัชพืช มือที่ซีดบวมของเธอกำลังจับรอยแตกบนผนังหินลื่นๆ และเธอพยายามลอยตัวให้ศีรษะโผล่พ้นน้ำ ขณะที่ริมฝีปากของเธอเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพราะความหนาวเย็น
หลังใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เธอถูกนำตัวขึ้นมาอย่างปลอดภัย และถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที
นาง ฉิน ได้เล่าประสบการณ์อันเลวร้ายของเธอจากบนเตียงในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ว่า “ฉันเกาะก้อนหินไว้แน่น ไม่กล้าปล่อยมือ แต่ที่ยากที่สุดก็คือตอนที่มีงูหลายตัวเลื้อยเข้ามาโดนตัวฉัน” เธอเล่า
"แม้แต่ตอนที่ฉันมันถูกกัด ฉันก็ไม่ขยับตัวเลย"
ฉิน เล่าเสริมว่า เธอรอดชีวิตมาได้ด้วยการดื่มน้ำจากบ่อ และอาศัยทักษะการว่ายน้ำพยุงศีรษะให้ลอยเหนือน้ำ นอกจากนี้เธอยังพยายามงัดหินออกจากผนังบ่อน้ำเพื่อสร้างที่ยึดเกาะให้มั่นคง แต่ด้วยสภาพภายในบ่อที่เย็นยะเยือก และมีทั้งฝูงยุงและงูน้ำ ก็ยิ่งทำให้เธอลำบากมากขึ้นไปอีก
เธอยอมรับว่า ได้ยินเสียงคนเรียกหาหลายครั้ง แต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือของเธอเบาเกินกว่าจะไปถึงพวกเขา
“ฉันรู้สึกสิ้นหวังมากจนเกือบจะยอมแพ้หลายครั้ง” เธอกล่าว “แต่ฉันคิดถึงแม่วัย 70 ปี พ่อวัย 80 ปี และลูกสาวที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าฉันจากไป พวกเขาจะเป็นยังไง"
แพทย์ยืนยันว่า นาง ฉิน มีอาการซี่โครงหักทั้งสองฝั่ง และมีภาวะมีลมในโพรงปอด (pneumothorax) เล็กน้อย
เธอยังถูกงูและแมลงกัดต่อยหลายครั้ง แต่ก็โชคดีที่งูเหล่านั้นไม่มีพิษ
ขณะนี้ ฉิน มีอาการคงที่ และแพทย์คาดว่าเธอจะออกจากโรงพยาบาลได้ในอีกไม่กี่วันนี้
ที่มา: must share news