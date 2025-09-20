xs
สยอง! หญิงจีนพลัดตกบ่อน้ำร้าง ถูก "งู" เลื้อยพันนาน 54 ชม. ก่อนได้รับการช่วยเหลือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



หญิงชาวจีนวัย 48 ปี จากมณฑลฝูเจี้ยนต้องทนทรมานนานถึง 54 ชั่วโมงจากการติดอยู่ในบ่อน้ำลึกที่ถูกทิ้งร้าง และพยายามเอาตัวรอดจากน้ำที่เย็นยะเยือก ความหิวโหย และการถูก "งู" ในบ่อกัด ก่อนที่ทีมกู้ภัยจะเข้าช่วยเหลือได้ในที่สุด

รายงานข่าวระบุว่า หญิงแซ่ฉิน (Qin) คนนี้ออกไปเดินเล่น และพลาดตกลงไปในบ่อน้ำที่ซ่อนอยู่กลางกอหญ้าสูง

แรงกระแทกส่งผลให้เธอซี่โครงหักหลายซี่ และติดอยู่บ่อซึ่งมีน้ำเย็นจัด
หลังจากที่เธอออกไปนานผิดปกติ ครอบครัวก็เริ่มกังวลและออกค้นหาเมื่อวันที่ 14 ก.ย. แต่ก็หาเธอไม่พบ กระทั่งเช้าวันที่ 15 ก.ย. พวกเขาจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ภัยท้องถิ่น

ทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ค้นหาท่ามกลางพงไม้รกทึบพร้อมกับเรียกชื่อเธอไปด้วย ในที่สุดเวลาประมาณ 13.45 น. ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเบาๆ

พวกเขาไปพบว่านาง ฉิน ติดอยู่ในบ่อน้ำร้างที่อยู่ท่ามกลางกอวัชพืช มือที่ซีดบวมของเธอกำลังจับรอยแตกบนผนังหินลื่นๆ และเธอพยายามลอยตัวให้ศีรษะโผล่พ้นน้ำ ขณะที่ริมฝีปากของเธอเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพราะความหนาวเย็น

หลังใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เธอถูกนำตัวขึ้นมาอย่างปลอดภัย และถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที

นาง ฉิน ได้เล่าประสบการณ์อันเลวร้ายของเธอจากบนเตียงในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ว่า “ฉันเกาะก้อนหินไว้แน่น ไม่กล้าปล่อยมือ แต่ที่ยากที่สุดก็คือตอนที่มีงูหลายตัวเลื้อยเข้ามาโดนตัวฉัน” เธอเล่า

"แม้แต่ตอนที่ฉันมันถูกกัด ฉันก็ไม่ขยับตัวเลย"


ฉิน เล่าเสริมว่า เธอรอดชีวิตมาได้ด้วยการดื่มน้ำจากบ่อ และอาศัยทักษะการว่ายน้ำพยุงศีรษะให้ลอยเหนือน้ำ นอกจากนี้เธอยังพยายามงัดหินออกจากผนังบ่อน้ำเพื่อสร้างที่ยึดเกาะให้มั่นคง แต่ด้วยสภาพภายในบ่อที่เย็นยะเยือก และมีทั้งฝูงยุงและงูน้ำ ก็ยิ่งทำให้เธอลำบากมากขึ้นไปอีก

เธอยอมรับว่า ได้ยินเสียงคนเรียกหาหลายครั้ง แต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือของเธอเบาเกินกว่าจะไปถึงพวกเขา

“ฉันรู้สึกสิ้นหวังมากจนเกือบจะยอมแพ้หลายครั้ง” เธอกล่าว “แต่ฉันคิดถึงแม่วัย 70 ปี พ่อวัย 80 ปี และลูกสาวที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าฉันจากไป พวกเขาจะเป็นยังไง"

แพทย์ยืนยันว่า นาง ฉิน มีอาการซี่โครงหักทั้งสองฝั่ง และมีภาวะมีลมในโพรงปอด (pneumothorax) เล็กน้อย

เธอยังถูกงูและแมลงกัดต่อยหลายครั้ง แต่ก็โชคดีที่งูเหล่านั้นไม่มีพิษ

ขณะนี้ ฉิน มีอาการคงที่ และแพทย์คาดว่าเธอจะออกจากโรงพยาบาลได้ในอีกไม่กี่วันนี้

ที่มา: must share news




