“สัปดาห์โทรทัศน์ ไทย–จีน ฝูเจี้ยน (เฉวียนโจว) 2025” เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเทพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย และการต่อยอดความสำเร็จของงานสัปดาห์โทรทัศน์ระหว่างฟิลิปปินส์-จีน ฝูเจี้ยน (เฉวียนโจว) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมา 10 ปี ล่าสุดได้มีการขยายการจัดงานสัปดาห์โทรทัศน์มายังประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยในครั้งนี้จะเบ่งบานขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเช่นเดียวกัน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน, สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์มณฑลฝูเจี้ยน, สมาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศเมืองเฉวียนโจว, สถานีวิทยุและโทรทัศน์เมืองเฉวียนโจว, เนชั่น ทีวี ช่อง 22 ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เปิดตัวงาน “สัปดาห์โทรทัศน์ ไทย–จีน ฝูเจี้ยน (เฉวียนโจว) ประจำปี 2025”อย่างยิ่งใหญ่ ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมี “ชวน หลีกภัย” อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย และ “หวัง ชุนเหล่ย” รองนายกเทศมนตรีเมืองเฉวียนโจว เข้าร่วมในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างประชาชนจีนและไทย การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยในงานนี้สถานีวิทยุและโทรทัศน์เฉวียนโจวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ การสร้างสารคดี และการแลกเปลี่ยนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางสื่อมวลชนระหว่างสองประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับ เมืองเฉวียนโจว ตั้งอยู่ใน “มณฑลฝูเจี้ยน” มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมอันหลากหลายและรุ่งโรจน์ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกแห่งแรก

โดยในปี 2564 เมืองเฉวียนโจวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ในปัจจุบัน เมืองเฉวียนโจวยังคงเป็นสะพานสำคัญในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและต่างประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมืองเฉวียนโจวมีกลิ่นอายคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางทะเลของประเทศไทย จึงทำให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น นายกัว จุ้น ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อโสตทัศน์ออนไลน์และการบูรณาการสื่อ ของสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์มณฑลฝูเจี้ยน ได้กล่าวไว้ว่า “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะฝูเจี้ยน ไม่เพียงแต่เป็นการบรรจบกันของประวัติศาสตร์และประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมจิตใจและความรู้สึกของผู้คนอีกด้วย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย เราหวังว่าการจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมผ่านสื่อโทรทัศน์นี้จะเป็นโอกาสในการนำเสนอรายการต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรมเส้นทางสายไหมทางทะเล ภูมิปัญญาของชาวฝูเจี้ยน และการส่งต่อความสุขสู่ทั่วโลก เพื่อมอบความบันเทิงทางภาพและจิตวิญญาณแก่ผู้ชมชาวไทย และแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของอารยธรรมจีนสู่สายตาชาวโลก ทั้งนี้เราขอเชิญทุกท่านร่วมกันสานบทใหม่แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับประเทศไทย”

อย่างไรก็ตาม งานสัปดาห์โทรทัศน์ไทย–จีน ฝูเจี้ยน (เฉวียนโจว) ประจำปี 2025 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะมีการเผยแพร่เรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับฝูเจี้ยนในมิติต่าง ๆ ทางสถานีโทรทัศน์ “เนชั่นทีวี” ช่อง 22 เช่น ‘กลับสู่เมืองไซตัน’, ‘ฝูเจี้ยนทางทะเล’, ‘เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเฉวียนโจว’, ‘อู่อี๋ซาน: อุทยานแห่งชาติของเรา’ และ ‘หลี่ซูถง’ เป็นต้น










