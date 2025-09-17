โหดหนุนโหด! กองทัพอิสราเอลเปิดฉากบุกภาคพื้นดินกาซาซิตี้ รมว.ต่างปท.มะกันไฟเขียวให้ทิ้งเจรจาหยุดยิงเร่งกำจัดฮามาส

อิสราเอลเปิดฉากบุกภาคพื้นดินเมืองกาซาซิตี้ หลังรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯส่งสัญญาณหนุนยิวทิ้งการเจรจาหยุดยิงและเดินหน้ากำจัดฮามาส ขณะเดียวกับที่ยูเอ็นเผยผลสอบสวนชี้ชัดรัฐยิวจงใจ “ฆ่าล้างเผ่าพันธ์” ในดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้ โดยที่เนทันยาฮูและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ของรัฐบาลอิสราเอล เป็นผู้ยั่วยุปลุกปั่น
กองทัพอิสราเอล (ไอดีเอฟ) ระดมทิ้งระเบิดใส่กาซาซิตี้ตั้งแต่คืนวันจันทร์ (15 ก.ย.) ขณะที่ทหารยิวเคลื่อนกำลังเข้าสู่เมืองนี้ที่ถือเป็นชุมชนเมืองใหญ่ที่สุดในกาซา และมีการออกประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองดังกล่าว ซึ่งทั้งฮามาสและไอดีเอฟคาดว่า มีประชาชนที่หนีออกไปแล้วราว 350,000 คน แต่ยังเหลืออยู่ถึง 650,000 คน
เจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลคนหนึ่งเปิดเผยว่า กองทัพกำลังมุ่งหน้าสู่ที่มั่นหลักของกลุ่มฮามาสใจกลางกาซาซิตี้ ซึ่งคาดว่า มีนักรบปาเลสไตน์อยู่ราว 2,000-3,000 คน
อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ประกาศในวันอังคาร (16) ว่า กาซาซิตี้กำลังลุกเป็นไฟ และไอดีเอฟกำลังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้อย่างหนักหน่วงเพื่อปูทางสู่เงื่อนไขในการปล่อยตัวประกันและการกวาดล้างฮามาส
ผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่า อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่กาซาซิตี้แบบไม่พัก ทั้งที่เมืองนี้ย่อยยับไปแล้วหลังจากถูกโจมตีเมื่อเกือบสองปีก่อน ภายหลังฮามาสบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนต.ค. 2023 และจุดชนวนสงครามในกาซา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาเผยว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 คนจากการโจมตีของอิสราเอลในวันอังคาร โดยส่วนใหญ่อยู่ในกาซาซิตี้
การโจมตีระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ที่เดินทางเยือนอิสราเอล ประกาศสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลอิสราเอลในการหันหลังให้การเจรจาหยุดยิง และใช้กำลังบดขยี้ฮามาส รวมถึงปฏิบัติการยึดกาซาซิตี้ ระหว่างพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู เมื่อวันจันทร์
รูบิโอยังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันต่อมาว่า ฮามาสเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ในการยอมรับข้อตกลงหยุดยิง และเสริมว่า อเมริกาสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยแนวทางการทูต รวมถึงข้อเรียกร้องของอิสราเอลให้ฮามาสวางอาวุธและปล่อยตัวประกันทั้งหมดพร้อมกัน แต่ยอมรับว่า บางครั้งการจัดการกับกลุ่มที่ป่าเถื่อนอย่างฮามาสอาจใช้วิธีการดังกล่าวไม่ได้ผล และเสริมว่า ถ้าไม่มีตัวประกันหรือพลเรือน สงครามในกาซาอาจจบตั้งแต่เมื่อปีครึ่งที่แล้ว
ทั้งนี้ ฮามาสยืนกรานว่า พร้อมปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงถาวร โดยที่อิสราเอลต้องถอนทหารออกจากกาซา แต่จะไม่ยอมวางอาวุธจนกว่าจะมีการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่อิสราเอลคัดค้านอย่างโจ่งแจ้ง
ทางด้านครอบครัวตัวประกันต่างหวาดผวาหลังจากเนทันยาฮูสั่งโจมตีกาซาซิตี้ และประณามว่า นายกรัฐมนตรีผู้นี้กำลังทำทุกทางเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีการพาตัวประกันกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่อิสราเอล 3 คนยังเปิดเผยว่า เอยาล ซามีร์ ผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอล เตือนเนทันยาฮูระหว่างการประชุมกับผู้นำหน่วยงานข่าวกรองเมื่อวันอาทิตย์ (14) ให้เจรจาข้อตกลงหยุดยิง เนื่องจากกังวลว่า การบุกกาซาซิตี้อาจทำให้ตัวประกันที่ยังถูกคุมขังอยู่เป็นอันตราย รวมทั้งอาจเป็นกับดักมรณะสำหรับทหารอิสราเอล
ก่อนเดินทางต่อไปยังกาตาร์ รูบิโอยังแสดงความหวังว่า กาตาร์ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญในตะวันออกกลางของอเมริกาเช่นเดียวกับอิสราเอล จะยังคงผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาต่อไป แม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ก็ถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศโดยอ้างว่า ต้องการสังหารเหล่าผู้นำฮามาสที่เดินทางไปหารือเรื่องข้อเสนอหยุดยิงของอเมริกาก็ตาม
รูบิโอหยอดว่า ในโลกนี้มีเพียงกาตาร์เท่านั้นที่รับบทบาทตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างอิสราเอลกับฮามาสได้
ทว่า เมื่อวันจันทร์บรรดาผู้นำเกือบ 60 ประเทศจากกลุ่มสันนิบาตอาหรับและองค์การความร่วมมืออิสลามได้ร่วมประชุมฉุกเฉินที่โดฮาเพื่อประณามการโจมตีกาตาร์ของอิสราเอล ประธานคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับยังเรียกร้องให้วอชิงตันใช้อิทธิพลกำราบอิสราเอล
ที่ประชุมดังกล่าวออกคำแถลงเรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้อิสราเอลโจมตีพลเรือนปาเลสไตน์ต่อไป ซึ่งรวมถึงการทบทวนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตกับอิสราเอล และการร่วมมือกันเพื่อระงับการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของอิสราเอล
ในอีกด้านหนึ่ง คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างอิสระ (ซีโอไอ) ของสหประชาชาติ ออกรายงานกล่าวว่า จากคำแถลงต่างๆอันชัดแจ้งของพวกเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนของอิสราเอล ตลอดจนถึงรูปแบบการดำเนินการของกองทัพอิสราเอล ชี้ให้เห็นว่า มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มุ่งหมายทำลายล้างชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดในกาซา และการดำเนินการนี้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่มี เนทันยาฮู ประธานาธิบดีไอแซ็ก เฮอร์ซ็อก และโยอาฟ กัลแลนต์ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอล เป็นผู้ยั่วยุ
ทางด้านอิสราเอลตอบโต้ว่า รายงานดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือน พร้อมเรียกร้องให้ยุบซีโอไอทันที
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)