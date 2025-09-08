ผู้ประท้วงอิสราเอลวอน‘ทรัมป์’ยุติสงคราม-ช่วยตัวประกัน กองทัพยิวเมินข้อเสนอฮามาส-ลุยต่อปฏิบัติการถล่มกาซาซิตี้

ชาวอิสราเอลหลายพันคนชุมนุมในเทลอาวีฟและเยรูซาเลม เรียกร้องทรัมป์ช่วยยุติสงครามในกาซาและปล่อยตัวประกัน อย่างไรก็ดี ด้านกองทัพอิสราเอลสั่งชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากตึกสูงในกาซาซิตี้โดยอ้างว่า เชื่อว่าเป็นที่กบดานของกลุ่มฮามาส ขณะที่เนทันยาฮูยังปฏิเสธข้อเสนอปล่อยตัวประกันทั้งหมดของนักรบปาเลสไตน์กลุ่มนี้แลกกับการถอนทหารยิวออกจากกาซา โดยยืนกรานว่า ฮามาสต้องยอมแพ้เท่านั้น
วันเสาร์ที่ผ่านมา (6 ก.ย.) ผู้ประท้วงหลายพันคนอัดแน่นบริเวณจัตุรัสหน้ากองบัญชาการกองทัพอิสราเอลในเทลอาวีฟ บางคนชูธงชาติอิสราเอล บ้างชูป้ายที่มีภาพตัวประกันหรือข้อความเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ช่วยเหลือตัวประกันในกาซาโดยเร็ว
ชาวเทลอาวีฟวัย 40 ปีคนหนึ่งบอกว่า ทรัมป์น่าจะเป็นคนเดียวในโลกที่สามารถกดดันให้นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ยุติสงครามในกาซาและทำข้อตกลงกับฮามาสเพื่อช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดที่ยังอยู่ในกาซา
ทั้งนี้ ทรัมป์ประกาศระหว่างหาเสียงเมื่อปีที่แล้วว่า จะทำให้สงครามในกาซาจบลงโดยเร็ว แต่หลังจากรับตำแหน่งมาเกือบ 8 เดือน แผ่นดินกาซายังคงลุกเป็นไฟ ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ (5) เขาบอกว่า วอชิงตันยังคงเจรจาเชิงลึกกับฮามาส
นับวันคนอิสราเอลจำนวนมากยิ่งแสดงความสิ้นหวังกับเนทันยาฮูที่ใช้วิธีรุนแรงด้วยการสั่งทหารยึดกาซาซิตี้ ซึ่งเชื่อว่า ตัวประกันอิสราเอลถูกคุมขังอยู่ ขณะที่ครอบครัวตัวประกันและผู้สนับสนุน ตลอดจนถึงผู้นำทางทหารของอิสราเอลเองกลัวว่า การโจมตีเมืองดังกล่าวอาจทำให้ตัวประกันตกอยู่ในอันตราย นอกจากนั้นคนอิสราเอลส่วนใหญ่ยังต้องการให้รัฐบาลขวาจัดของเนทันยาฮูเจรจาหยุดยิงถาวรกับฮามาสที่นำไปสู่การปล่อยตัวประกัน
เทลอาวีฟกลายเป็นสถานที่ชุมนุมหลักทุกสัปดาห์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มผู้จัดการชุมนุมเมื่อคืนวันเสาร์เผยว่า มีคนเข้าร่วมนับหมื่น นอกจากนั้นยังมีการชุมนุมใหญ่ในเยรูซาเลม
ขณะนี้ยังมีตัวประกันอยู่ในกาซา 48 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่า ราว 20 คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่
วันศุกร์ ฮามาสเผยแพร่วิดีโอกาย กิลโบ ดาลัล ตัวประกันอิสราเอลวัย 24 ปี ที่บอกว่า ถูกขังอยู่ในกาซาซิตี้และกลัวว่า ตนเองจะเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล
กลุ่มสิทธิมนุษยชนประณามวิดีโอตัวประกันว่า ไร้มนุษยธรรม ขณะที่อิสราเอลบอกว่า เป็นการทำสงครามจิตวิทยา
ฮามาสที่ขณะนี้ควบคุมพื้นที่เพียงบางส่วนในกาซา ย้ำเมื่อวันเสาร์ว่า พร้อมปล่อยตัวประกันทั้งหมด ถ้าอิสราเอลตกลงยุติสงครามและถอนทหารออกจากกาซา
ทว่า เนทันยาฮูยืนกรานให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดและยอมแพ้
อย่างไรก็ดี ฮามาสที่ยอมรับว่า คงไม่ได้ปกครองกาซาอีกหลังสงครามยุติ ปฏิเสธวางอาวุธเด็ดขาด
วันเสาร์ อาวิเชย์ อัดราอี โฆษกกองทัพอิสราเอล ออกคำสั่งให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากตึกสูง 2 แห่งในกาซาซิตี้ไปยังพื้นที่ซึ่งรัฐยิวเรียกว่าเขตมนุษยธรรมมูวาซี และเมืองข่านยูนิสทางใต้ของกาซา โดยกล่าวหาว่า ฮามาสซ่องสุมอยู่ภายในหรือใกล้ตึกทั้งสองแห่ง และหลังจากนั้นไม่นาน อัดราอีแถลงว่า ได้โจมตีตึก 1 ใน 2 แล้ว แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทางด้านกลุ่มบรรเทาทุกข์เตือนว่า ที่พักพิง ระบบสุขาภิบาล น้ำและอาหารในมูวาซีล้วนขาดแคลน ขณะที่การระดมทิ้งระเบิดของอิสราเอลทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนในข่านยูนิสราบคาบ
กองทัพอิสราเอลอ้างว่า จะจัดหาโรงพยาบาลสนาม ท่อประปา และอาหารให้กับเขตมนุษยธรรมดังกล่าว
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลเผยว่า สามารถยึดกาซาซิตี้ได้ 40% ขณะที่เนทันยาฮูระบุว่า เมืองดังกล่าวเป็นที่มั่นของฮามาสซึ่งอิสราเอลจำเป็นต้องยึดให้ได้เพื่อกวาดล้างนักรบปาเลสไตน์กลุ่มนี้ที่ลอบโจมตีอิสราเอลในเดือนต.ค. 2023 และจุดชนวนสงครามในกาซา แต่ชาวอิสราเอลจำนวนมากกล่าวหาว่า เนทันยาฮูแค่ต้องการยื้อสงครามเพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้น
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี)