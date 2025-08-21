กลาโหมยิวอนุมัติแผนยึดครองกาซาซิตี้ สั่งระดมกองหนุนเพิ่มขึ้นอีก60,000นาย

รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลอนุมัติแผนยึดกาซาซิตี้ พร้อมสั่งระดมทหารกองหนุนเพิ่มอีก 60,000 นาย คาดเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างฮามาสในพื้นที่ดังกล่าวภายในไม่กี่วันนี้
กองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อวันพุธ (20 ส.ค.) ว่า อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ได้อนุมัติให้เริ่มการปฏิบัติการตามขั้นตอนใหม่ในบางพื้นที่ซึ่งมีคนอาศัยแออัดในดินแดนฉนวนกาซาแล้ว รวมทั้งจะมีการเรียกทหารกองหนุนเข้ามาประจำการเพิ่มขึ้นอีก 60,000 นาย ตลอดจนขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองหนุนชุดปัจจุบันจำนวน20,000 นาย
เจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งเผยว่า กองทัพอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ของกาซาซิตี้ที่ทหารยังไม่ได้บุกเข้าไป รวมทั้งพื้นที่ที่เชื่อว่ามีนักรบฮามาสกบดานอยู่
เจ้าหน้าที่คนเดิมเสริมว่า ขณะนี้ทหารอิสราเอลเข้าสู่ย่านไซตูน และ จาบาลิยา ของเมืองกาซาซิตี้ ที่เป็นเมืองใหญ่สุดในดินแดนกาซาแล้ว เพื่อเตรียมการสำหรับการขยายปฏิบัติการที่คาดว่า จะได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารในไม่กี่วันนี้
กาซาซิตี้เป็นที่มั่นหลักทางทหารและการปกครองของกลุ่มฮามาส และกองทัพอิสราเอลเล็งเป้าหมายการโจมตีเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของนักรบกลุ่มนี้ เนื่องจากแม้ผู้นำอาวุโสถูกสังหารไปแล้วหลายคน แต่ฮามาสยังกลับมาซ่องสุ่มกำลังและเปิดฉากโจมตีได้ใหม่ ซึ่งรวมถึงการยิงจรวดเข้าไปในอิสราเอลเป็นระยะๆ
แม้ยังไม่มีความชัดเจนว่า ปฏิบัติการทางทหารระลอกใหม่ของอิสราเอลจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด แต่เจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่า จะมีการระดมทหารกองหนุน 50,000 นายในเดือนหน้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ยืนกรานว่า เป้าหมายของสงครามคือเพื่อช่วยตัวประกันที่ยังถูกคุมขังในกาซา และสร้างหลักประกันว่า ฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ จะไม่สามารถคุกคามอิสราเอลได้อีก
แผนการขยายปฏิบัติการที่ประกาศครั้งแรกเมื่อต้นเดือนทำให้อิสราเอลถูกนานาชาติประณาม และยังโหมกระพือความหวั่นกลัวว่า อาจมีการบังคับย้ายถิ่นชาวปาเลสไตน์จำนวนมากให้ออกจากกาซา
วันที่ 9 ที่ผ่านมา เนทันยาฮูประกาศว่า จะขยายปฏิบัติการเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ ของกาซาซิตี้และค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหลัก ขณะที่เมืองนี้มีชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นอาศัยหลบภัยสงครามอยู่นับแสนคน และยังเป็นที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ยังเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของฉนวนกาซา
การขยายปฏิบัติการรบของอิสราเอลยังทำให้ทหารกองหนุนที่อ่อนล้ากล่าวหารัฐบาลพยายามยื้อสงครามเพื่อเหตุผลทางการเมือง รวมทั้งยังล้มเหลวในการพาตัวประกันที่เหลือกลับบ้าน
ด้านครอบครัวตัวประกันและอดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพและหน่วยข่าวกรองหลายคนก็คัดค้านปฏิบัติการนี้เช่นเดียวกัน โดยครอบครัวตัวประกันส่วนใหญ่ต้องการให้หยุดยิงทันที และกังวลว่า การขยายปฏิบัติการอาจเป็นอันตรายต่อตัวประกัน 50 คนที่ยังอยู่ในกาซา ซึ่งกองทัพอิสราเอลเชื่อว่า ในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่เพียง 20 คน
ยอรัม โคเฮน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองชินเบต ของอิสราเอล วิจารณ์ว่า เป้าหมายในการทำลายล้างฮามาสให้สิ้นซากอาจเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากอิสราเอลไม่สามารถสาวถึงตัวผู้ก่อการร้ายทุกคนและอาวุธทั้งหมด ควบคู่กับการนำตัวประกันกลับบ้าน
ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มฮามาสได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงใหม่ของคณะผู้ไกล่เกลี่ย โดยที่หนึ่งในคณะคือกาตาร์ แสดงความเห็นแง่บวกอย่างระมัดระวังว่า อิสราเอลน่าจะเห็นด้วยเนื่องจากเงื่อนไขส่วนใหญ่เกือบจะเหมือนกับข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่อิสราเอลเห็นชอบแล้ว
เนทันยาฮูยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการหยุดยิงล่าสุด แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ประกาศว่า อิสราเอลจะยอมรับข้อตกลงที่กำหนดให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดในคราวเดียวเท่านั้น
ทั้งนี้ภายใต้ข้อเสนอล่าสุดของคณะผู้ไกล่เกลี่ยที่ประกอบด้วยกาตาร์ อียิปต์ และอเมริกา ระบุว่า จะมีการหยุดยิงเบื้องต้น 60 วัน การปล่อยตัวประกันบางส่วนแลกเปลี่ยนกับนักโทษปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลคุมขังไว้บางคน รวมทั้งอนุมัติการจัดส่งความช่วยเหลือเข้าสู่กาซา ขณะที่ตัวประกันที่เหลือจะได้รับการปล่อยตัวในเฟสที่สอง
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี)