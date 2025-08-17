ชาวยิวชุมนุมต้านสงครามทั่วประเทศ กระทุ้งรัฐทำข้อตกลงปล่อยตัวประกัน

เอเอฟพี - ชาวอิสราเอลพร้อมใจประท้วงทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ (17 ส.ค) เรียกร้องให้รัฐบาลยุติสงครามในกาซา และทำข้อตกลงเพื่อปล่อยตัวประกันที่ยังถูกฮามาสคุมขังอยู่ ขณะที่กองทัพยิวกำลังเตรียมพร้อมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่
ที่โฮสเทจสแควร์ในเทลอาวีฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ประท้วงนัดชุมนุมต่อต้านสงครามมาตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการคลี่ธงชาติอิสราเอลขนาดใหญ่ที่มีภาพตัวประกันที่ยังถูกคุมขังติดอยู่
ผู้ประท้วงยังปิดกั้นถนนหลายสายในเทลอาวีฟ ซึ่งรวมถึงทางหลวงที่เชื่อมต่อกับเยรูซาเลม ที่ผู้ประท้วงจุดไฟเผายางและทำให้การจราจรติดขัด
นอกจากนั้นแกนนำการประท้วงและกลุ่มที่เป็นตัวแทนครอบครัวตัวประกันยังเรียกร้องให้คนอิสราเอลนัดหยุดงานในวันอาทิตย์
โดรอน วิลแฟนด์ ไกด์ทัวร์วัย 54 ปีที่ร่วมชุมนุมในเยรูซาเลม บอกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะยุติสงคราม ปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ และช่วยให้อิสราเอลฟื้นและส่งเสริมตะวันออกกลางที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐบาลอิสราเอลบางคนที่ต่อต้านการทำข้อตกลงกับฮามาส ประณามการประท้วง เช่น เบซาเลล สโมทริชต์ รัฐมนตรีคลังที่เป็นพวกขวาจัด โจมตีว่า การประท้วงเป็นการรณรงค์ขวางโลกที่อันตรายและเข้าทางฮามาส
สโมทริชต์สำทับว่า การกดดันจากสาธารณชนในการทำข้อตกลงเท่ากับเป็นการฝังตัวประกันในอุโมงค์ และพยายามทำให้รัฐอิสราเอลยอมจำนนต่อศัตรู อีกทั้งบ่อนทำลายความมั่นคงและอนาคต
คลิปของเอเอฟพีเผยให้เห็นการประท้วงที่บีเอรีที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนกาซาและเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการโจมตีของฮามาส ขณะที่สื่ออิสราเอลรายงานว่า มีการประท้วงในหลายจุดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ แผนการของอิสราเอลในการขยายสงครามเข้าสู่กาซาซิตี้และค่ายผู้ลี้ภัยในบริเวณใกล้เคียง ถูกต่อต้านจากทั้งนานาชาติและภายในประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เตือนว่า กาซากำลังเผชิญความอดอยากอย่างกว้างขวาง เนื่องจากอิสราเอลจำกัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ดินแดนนี้
นอกจากนั้น จากการเปิดเผยของหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนกาซา กองทัพอิสราเอลยิงชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 13 คนเมื่อวันเสาร์ (16 ส.ค.) ขณะที่คนเหล่านั้นรอรับอาหารใกล้ศูนย์แจกจ่ายความช่วยเหลือ
การประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อกว่าสัปดาหที่แล้ว คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลอนุมัติแผนการยึดกาซาซิตี้ ภายหลังสงครามที่ดำเนินมานาน 22 เดือนและทำให้เกิดวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงในดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้
สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่นักรบฮามาสบุกอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 และสังหารเหยื่อ 1,219 คน รวมทั้งจับตัวประกัน 251 คนไปคุมขังในกาซา ซึ่งขณะนี้ยังเหลือตัวประกันในกาซา 49 คน โดยกองทัพอิสราเอลเชื่อว่า 27 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว
ภายหลังการโจมตีดังกล่าว อิสราเอลได้ตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารในกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้กว่า 61,897 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน