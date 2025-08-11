ฝูงชนอิสราเอลกว่าแสนชุมนุมในเทลอาวีฟ ต้านแผนการเนทันยาอูขยายสงครามในกาซา

ผู้คนจำนวนกว่าแสนชุมนุมในนครเทลอาวีฟ ของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ (9 ส.ค.) เพื่อต่อต้านแผนการของเนทันยาฮูในการขยายสงครามในกาซาและเข้ายึดครองกาซาซิตี้ โดยพวกเขาเรียกร้องให้ยุติสงครามทันทีเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ยังถูกฮามาสควบคุมตัว
ลิเชย์ มิรัน ลาวี ภรรยาของออมรี มิรัน ที่ถูกฮามาสจับเป็นตัวประกัน ประกาศกับกลุ่มผู้ชุมนุมในเทลอาวีฟ ผ่านวิดีโอคอลล์ว่า มาตรการของรัฐบาลอิสราเอลเป็นการตัดสินใจทางทหารที่ไม่เป็นธรรม และอาจกลายเป็นการสั่งลงโทษประหารชีวิตสำหรับตัวประกันที่ยังถูกคุมขังในกาซา พร้อมกันนั้นเธอก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงเพื่อยุติสงครามทันที
ในช่วงที่ผ่านมา มีชาวอิสราเอลจำนวนมากนัดชุมนุมกันในช่วงสุดสัปดาห์ตามเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะที่เทลอาวีฟ อยู่เป็นระยะๆ อย่างไม่ขาดสาย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกัน สำหรับวันเสาร์(9) ที่ผ่านมา กลุ่มผู้จัดการชุมนุมบอกว่า มีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 คน
ขณะเดียวกัน ผลสำรวจความคิดเห็นในเวลานี้ ต่างระบุว่า ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ต้องการให้ยุติสงครามทันทีเพื่อช่วยเหลือตัวประกัน 50 คนที่ยังเหลืออยู่ โดยที่พวกเจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่า จริงๆ แล้วมีเพียง 20 คนที่ยังมีชีวิต
เวลานี้ รัฐบาลอิสราเอลเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งรวมไปถึงพวกประเทศตะวันตกที่เคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของรัฐยิว สืบเนื่องจากการถล่มทิ้งระเบิดดินแดนกาซาจนยับเยิน และการใช้นโยบายสุดโหดที่ถูกระบุว่ามุ่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ ตลอดนำความอดอยากมาเป็นอาวุธเล่นงานผู้คนในกาซา
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ (8) ที่ผ่านมา การประชุมของคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอล มีมติอนุมัติแผนกขยายสงครามในกาซา และคาดว่าจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณอนุมัติแผนการนี้ โดยอย่างเร็วที่สุดคือในวันอาทิตย์ (10)
วันเดียวกันนั้น สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังประกาศว่า กองทัพอิสราเอลจะเข้ายึดกาซาซิตี้ ที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในดินแดนนี้ แต่ไม่ระบุชัดเจนว่า จะดำเนินการอย่างไรกับดินแดนกาซาทั้งหมด
ต่อมาในช่วงคืนวันศุกร์ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า อิสราเอลไม่ได้จะเข้ายึดครองกาซา แต่ต้องการขับไล่ฮามาสออกจากดินแดนดังกล่าว
ในวันเสาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของหลายชาติตะวันตก ได้แก่ อิตาลี ออสเตรเลีย เยอรมนี นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ออกคำแถลงร่วมคัดค้านการตัดสินใจของอิสราเอลในการเข้ายึดครองกาซาซิตี้
ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ก็แถลงประณามแผนการดังกล่าวของอิสราเอลเช่นเดียวกัน โดยเตือนว่า เสี่ยงทำให้สถานการณ์ในกาซาเลวร้ายลง
วันเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีมาหมูด อับบาส ซึ่งเป็นประธานองค์การบริหารปาเลสไตน์ (พีเอ) ประณามแผนการขยายปฏิบัติการในกาซาของอิสราเอลว่าเป็น อาชญากรรมครั้งใหม่ และย้ำความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อหยุดยั้งอิสราเอลทันที รวมทั้งย้ำความสำคัญของการเปิดทางให้รัฐปาเลสไตน์เข้ารับผิดชอบฉนวนกาซาแทนฮามาส
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่มีการอนุมัติแผนเข้ายึดกาซาซิตี้นั้น คณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้ยอมรับชุดหลักการในการยุติสงครามในกาซาที่รวมถึงการจัดตั้งคณะบริหารชุดใหม่ที่ไม่ใช่ทั้งฮามาสและพีเอ
ทั้งนี้ สงครามกาซาคราวนี้ปะทุขึ้นในวันที่ 7 ต.ค. 2023 หลังจากนักรบฮามาสบุกข้ามแดนเข้าไปสังหารเหยื่อ 1,200 คนในอิสราเอล พร้อมจับตัวประกันราว 250 คนกลับไปคุมขังในกาซา
จากนั้นปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารของอิสราเอลในกาซานับจากนั้นจนถึงขณะนี้ทำให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตกว่า 61,000 คน ขณะที่ทหารอิสราเอลถูกสังหารในดินแดนนี้กว่า 400 นาย
ในอีกด้านหนึ่ง ที่กรุงลอนดอน ตำรวจนครบาลลอนดอนได้จับกุมประชาชนกว่า 466 คน ซึ่งกำลังชุมนุมต่อต้านการตัดสินใจของสหราชอาณาจักรในการแบนกลุ่ม “ปาเลสไตน์แอ็กชัน” ซึ่งกล่าวหารัฐบาลสหราชอาณาจักรสมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลในก่ออาชญากรรมสงครามในกาซา
ทั้งนี้ เดือนกรกฎาคม รัฐสภาอังกฤษลงมติแบนกลุ่มดังกล่าวโดยอ้างอิงกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย หลังจากสมาชิกกลุ่มนี้บางคนบุกเข้าไปในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งและทำให้เครื่องบินหลายลำได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)