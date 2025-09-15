กาตาร์เดือดประณามอิสราเอลก่อการร้าย ผู้นำชาติอาหรับ-อิสลามเรียกร้องจัดการยิว

นายกรัฐมนตรีกาตาร์ประณามอิสราเอล พร้อมเรียกร้องนานาชาติเลิกทำตัว “สองมาตรฐาน” ทำให้รัฐยิวได้ใจ ขณะที่ผู้นำชาติอาหรับและมุสลิมเกือบ 30 ชาตินัดประชุมฉุกเฉินที่กรุงโดฮาในวันจันทร์ (15 ก.ย.) เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการออกมาตรการตอบโต้กรณีที่กองทัพอิสราเอลล่วงล้ำบุกโจมตีโดฮาเพื่อพยายามปลิดชีพผู้นำกลุ่มฮามาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ชัยค์ โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัล ตอนี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (14 ) ว่า กาตาร์ยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกับอียิปต์และอเมริกาเพื่อผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในสงครามกาซา แต่สำทับว่า การโจมตีกรุงโดฮาอย่างอุกอาจของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน หนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกกองกำลังความมั่นคงของกาตาร์ เป็นการโจมตีเล่นงานต่อหลักการของการเป็นคนกลางทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ชัยค์โมฮัมเหม็ดย้ำว่า การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายต่อกาตาร์โดยรัฐบาลอิสราเอลชุดปัจจุบันที่มีแนวทางสุดโต่ง ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ การรุกรานอย่างไม่ยั้งคิดและไม่น่าไว้ใจของอิสราเอลยังเกิดขึ้นขณะที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพการเจรจาอย่างเปิดเผยและเป็นทางการ โดยที่อิสราเอลรับรู้ดีว่า เป้าหมายการเจรจาคือการหยุดยิงในกาซา
ผู้นำกาตาร์สำทับว่า ถึงเวลาแล้วที่นานาชาติจะเลิกใช้แนวทางสองมาตรฐานและลงโทษอิสราเอลสำหรับการก่ออาชญากรรมทั้งหมดในตะวันออกกลาง
อาเหม็ด อาบูล เกอิต เลขาธิการสันนิบาตอาหรับ วิจารณ์อิสราเอลและเตือนว่า การนิ่งเฉยต่ออาชญากรรมเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีการก่ออาชญากรรมมากขึ้น
ฮาคาน ฟิดาน รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี ขานรับว่า พฤติกรรมของอิสราเอลไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อีกต่อไป แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือลัทธิขยายดินแดนของอิสราเอลในตะวันออกกลาง ซึ่งชาติอาหรับและอิสลามต้องร่วมมือกันหาทางออก
ทางด้านบัสเซม นาอิม เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาส แถลงว่า ฮามาสหวังว่า การประชุมที่โดฮาในวันจันทร์ ซึ่งคาดว่า ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน นายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ด เชีย อัล-ซูดานีของอิรัก และประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอันของตุรกี จะเข้าร่วมด้วยนั้น จะมีการประกาศจุดยืนที่เด็ดขาดและเป็นเอกภาพของชาติอาหรับและอิสลามเกี่ยวกับสงครามกาซา
การประชุมฉุกเฉินของกลุ่มสันนิบาตอาหรับและองค์การความร่วมมืออิสลามที่ประกอบด้วยผู้นำจากเกือบ 60 ชาติครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มความกดดันอิสราเอลท่ามกลางเสียงเรียกร้องดังขึ้นให้ยิวยุติสงครามและวิกฤตมนุษยธรรมในกาซา
ในร่างแถลงการณ์ของการประชุมคราวนี้ ซึ่งสื่อมวลชนได้เห็นก่อนจะออกมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์ กล่าวเตือนว่าการรุกรานอย่างเหี้ยมโหดของอิสราเอลจะทำลายความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ระดับปกติระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับ รวมทั้งย้ำแนวคิดด้านความมั่นคงร่วมกันและความจำเป็นในการปรับแนวทางให้สอดคล้องกันเพื่อรับมือความท้าทายและภัยคุกคามที่เผชิญร่วมกัน
แม้อิสราเอลที่กำลังให้การต้อนรับมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ไปเยือน ยังคงไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ แต่เมื่อคืนวันเสาร์ (13) นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ได้ปกป้องการกระทำของอิสราเอลอีกครั้งโดยโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ อ้างว่า เหล่าผู้นำกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไม่สนใจพลเรือนในกาซา และปิดกั้นความพยายามในการหยุดยิงทั้งหมดเพื่อให้สงครามยืดเยื้อไม่รู้จบ ดังนั้น การทำลายล้างคนเหล่านั้นจะช่วยทำลายอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดและยุติสงคราม
ทั้งนี้ กาตาร์เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในกาซามายาวนาน และช่วงหลายปีมานี้ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำทางการเมืองของฮามาสหลายคนตามคำขอของอเมริกา เพื่อเปิดช่องทางการเจรจากับอิสราเอล
ทว่า หลังจากสงครามกาซาปะทุขึ้น กาตาร์าถูกวิจารณ์หนักขึ้นจากกลุ่มหัวรุนแรงในรัฐบาลเนทันยาฮู ขณะที่ตัวนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเองประกาศโจมตีทุกคนที่เกี่ยวข้องการกับการที่นักรบฮามาสบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนต.ค. 2023 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกาซา ยิ่งไปกว่านั้นหลังการโจมตีเมืองหลวงกาตาร์ เนทันยาฮูได้กล่าวยืนกรานว่า กาตาร์จะยังคงเป็นเป้าหมายที่อาจถูกอิสราเอลโจมตี ถ้ายังมีผู้นำฮามาสกบดานอยู่
อย่างไรก็ดี การโจมตีกาตาร์ของอิสราเอลสร้างความลำบากใจให้อเมริกาอย่างมากเนื่องจากทั้งสองประเทศล้วนเป็นพันธมิตรสำคัญ
รูบิโอกล่าวก่อนออกเดินทางไปอิสราเอลว่า ทรัมป์ไม่พอใจเรื่องนี้ แต่อเมริกาจำเป็นต้องเดินหน้าและคิดว่า จะทำอย่างไรต่อไป และเสริมว่า เขาจะคุยกับเนทันยาฮูเกี่ยวกับแผนการยึดกาซาซิตี้ รวมถึงการที่รัฐบาลอิสราเอลพูดถึงการเข้าผนวกดินแดนบางส่วนของเวสต์แบงก์เพื่อปิดโอกาสในการสถาปนารัฐปาเลสไตน์
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ สำทับว่า ทรัมป์ต้องการให้สงครามกาซาสิ้นสุดลงด้วยการปล่อยตัวประกันในกาซาทั้งหมดและทำให้แน่ใจว่า ฮามาสไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไป
ทั้งนี้ รูบิโอมีกำหนดหารือกับเนทันยาฮูและเจ้าหน้าที่อิสราเอลในวันจันทร์ หรือก่อนที่สหประชาชาติจะจัดประชุมผู้นำชาติสมาชิกตามคำเรียกร้องของฝรั่งเศสเพื่อรับรองสถานะรัฐปาเลสไตน์ในช่วงปลายเดือนนี้
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี)