กองทัพเนปาลจับเข่าคุยผู้ประท้วงหาผู้นำรักษาการ Gen Z เสนอชื่ออดีตประธานศาลสูงสุดหญิงคนแรก

คนนับร้อยแออัดในสนามบินหลักของกาฐมาณฑุเมื่อวันพฤหัสฯ (11 ก.ย.) เพื่อพยายามเดินทางออกจากเนปาล ท่ามกลางสุญญากาศทางการเมืองที่ผู้คนมากมายไม่รู้ว่า ใครปกครองประเทศอยู่ หลังรัฐบาลถูกโค่นล้มโดยผู้ประท้วงกลุ่ม Gen Z โดยขณะนี้ตัวแทนผู้ประท้วงกำลังหารือกับกองทัพ และผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งเสนอชื่ออดีตประธานศาลสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศเป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการ
ประชาชนในกรุงกาฐมาณฑุรีบออกไปหาซื้ออาหารตั้งแต่เช้าวันพฤหัสฯ หลังจากกองทัพเนปาลยกเลิกคำสั่งเคอร์ฟิวช่วงสั้นๆ ขณะที่ทหารยังคงกระจายกำลังตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทั้งนี้ กองทัพเนปาลเข้าควบคุมเมืองหลวงตั้งแต่คืนวันอังคาร (10) หลังการประท้วงรุนแรงติดกัน 2 วันที่นำไปสู่การไล่เผาทำเนียบประธานาธิบดี อาคารของรัฐบาล บ้านพักนักการเมือง และบีบให้นายกรัฐมนตรีเคพี ชาร์มา โอลี ลาออกและหนีหายไปจนถึงขณะนี้
หลังจากสนามบินเปิดให้บริการเมื่อคืนวันพุธ (10) ผู้คนมากมายพยายามหาเที่ยวบินเพื่อเดินทางออกจากเนปาล ท่ามกลางความสับสนของประชาชนทั้งประเทศว่า ใครควบคุมรัฐบาลอยู่ ขณะที่การสรรหาผู้นำรักษาการยังคงดำเนินต่อไป
โฆษกกองทัพแถลงว่า พลเอกอะโชค ราช ซิกเดล ผู้บัญชาการกองทัพ ได้ประชุมกับพวกผู้นำการประท้วงที่ศูนย์บัญชาการกองทัพในกาฐมาณฑุตั้งแต่วันพุธและมีกำหนดหารือต่อในวันพฤหัสฯ
เรฮัน ราช ดังกัล ตัวแทนผู้ประท้วง เผยว่า กลุ่มของตนเสนอชื่อ สุชีลา คาร์กี วัย 73 ปี อดีตประธานศาลสูงสุดหญิงคนแรกของเนปาล เป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการ
อย่างไรก็ดี ยังต้องมีการดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อให้สามารถเสนอชื่อคาร์กีเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะกาลได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญเนปาลนั้น ประธานาธิบดีรามจันทรา เปาเดล ต้องเชิญผู้นำพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล แต่ปัญหาคือ ขณะนี้นักการเมืองเก่าแก่มากมายต่างกบดานเงียบ
นอกจากนั้น ยังมีผู้ประท้วงกลุ่มอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่ออดีตประธานศาลสูงสุด และพยายามเสนอชื่อแคนดิเดตของตน หนึ่งในนั้นคือ บาเลนดรา ชาห์ นายกเทศมนตรีกาฐมาณฑุ วัย 35 ปี ที่เป็นอดีตวิศวกรและแรปเปอร์
ทว่า ชาห์โพสต์บนเฟซบุ๊กประกาศสนับสนุนคาร์กีเป็นผู้นำรัฐบาลชั่วคราว
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขเนปาลแถลงเมื่อวันพุธว่า การประท้วงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 30 คน และบาดเจ็บ 1,033 คน
การประท้วงในเนปาลที่มีคน Gen Z เป็นแกนนำ มีจุดเริ่มต้นจากความไม่พอใจที่รัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาการทุจริตและส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ ก่อนที่คำสั่งแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความรุนแรง อันนำไปสู่การบุกทำลายและเผาอาคารสถานที่ราชการตั้งแต่รัฐสภา ศาลสูงสุด ไปจนถึงบ้านพักนักการเมือง และการไล่ทำร้ายรัฐมนตรีบางคน
สถานที่ประกอบธุรกิจที่รวมถึงโรงแรมหลายแห่งในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองหลวงถูกเผา
ขณะเดียวกัน ระหว่างช่วงอลหม่านวุ่นวายดังกล่าว มีรายงานว่า นักโทษกว่า 13,500 คนทั่วประเทศแหกคุก
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันพุธ กองทัพได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเรือนจำกลางเมืองหลวง และตามจับนักโทษที่หลบหนีบางส่วนส่งไปขังในเรือนจำอื่นๆ
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์/เอเอฟพี)