"บาเลนดรา ชาห์" จากแรปเปอร์ใต้ดิน สู่ว่าที่นายกฯ เนปาล

"บาเลนดรา ชาห์" (Balendra Shah) วัย 35 เป็นแรปเปอร์แนวใต้ดินที่เป็นที่รู้จักของวัยรุ่นชาวเนปาลจากเพลง “Balidan” ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองที่ปล่อยออกมาในปี 2020
"บาเลน" ไม่ใช่แรปเปอร์กาไก่ทั่วไป แต่เขาเรียนจบทางด้านวิศวกรรมโยธา จาก Himalayan Whitehouse International College รวมถึงยังต่อปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างที่ Visvesvaraya Technological University (VTU) ในรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) อินเดีย
ปี 2022 เจ้าตัวได้ตัดสินใจลงเล่นการเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงกาฐมาณฑุ ในฐานะผู้สมัครอิสระก่อนสร้างความเซอร์ไพรส์เอาชนะนักการเมืองพรรคใหญ่ๆ ด้วยคะแนนเสียง 61,767 คะแนน
ที่ผ่านมา "บาเลน" ถูกสอบสวนเรื่องทุจริตคอรัปชั่นมูลค่า 130 ล้านรูปีจากการจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ขณะที่เจ้าตัวระบุว่าเหตุที่นำงบไปใช้โดยไม่รอการนุมัติก็เพื่อลดขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า
ในช่วงที่เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในเนปาลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2025 หลังจากรัฐบาลสั่งห้ามการใช้งานโซเชียลมีเดียถึง 26 แพลตฟอร์ม แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่ก็มีการโพสต์ข้อความด่าอดีตนายกฯ ว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย” ผ่าน Instagram ที่มีคนติดตามกว่า 800,000 ทว่านั่นก็เพียงพอแล้วที่ในสังคมออนไลน์จะพากันยกย่องเชิดชูให้เจ้าตัวเป็นผู้นำทางความคิด
ตอนนี้ "บาเลนดรา ชาห์" กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเนปาลที่ต่างสนับสนุนให้เขามีบทบาทสำคัญในรัฐบาลชั่วคราว ถึงขนาดที่บางคนยกให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งหากสุดท้ายหากเจ้าตัวได้เป็นนายกจริงๆ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนายกฯ ที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลกกันเลยทีเดียว