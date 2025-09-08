สัญญาณบวก!อิหร่านยันพร้อมจำกัดโครงการนิวเคลียร์ แลกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร

อิหร่านจะยอมรับข้อจำกัดในโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาและจำกัดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ถ้านานาชาติยกเลิกการคว่ำบาตร จากบทความของรัฐมนตรีต่างประเทศเตหะรานที่เขียนลงหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนในวันอาทิตย์(7ก.ย.)
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เขียนว่า "อิหร่านพร้อมแล้วที่จะเคลื่อนเบี้ยสุดท้ายแห่งความเป็นจริง ที่จะให้สิทธิ์การกำกับดูแลอย่างเข้มข้นและจำกัดการเสริมสมรรถนะ แลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร" เขาระบุ "การไม่ยอมคว้าประตูแห่งโอกาสนี้ อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ทำลายล้างสำหรับภูมิภาคและไกลกว่านั้น
ข้อความดังกล่าวเป็นการส่งถึงกลุ่มประเทศที่เรียกว่า E3 อันประกอบด้วย ฝรั่งเศส, เยอรมนีและสหราชอาณาจักร ที่เกี่ยวข้องในการเจรจากับอิหร่าน เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม กลุ่ม E3 เปิดใช้กลไกลสำหรับกลับมากำหนดมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติเล่นงานอิหร่าน ฐานล้มเหลวไม่ยอมทำตามพันธสัญญาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขา ที่ลงนามเมื่อ 1 ทศวรรษก่อน
อย่างไรก็ตามภายใต้กลไกดังกล่าว พวกเขาให้เวลาอิหร่าน 1 เดือน สำหรับการเจรจา ก่อนที่จะคืนชีพมาตรการคว่ำบาตรอีกรอบ
คาจา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป พบปะกับ อารากชี ในวันพฤหัสบดี(4ก.ย.) เพื่อเจรจาหาทางออกของทางตันดังกล่าว
ข้อตกลงปี 2015 เจรจาโดย บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ณ ขณะนั้น โดยมันเสนอบรรเทามาตรการคว่ำบาตรอิหร่านแลกกับการที่เตหะรานลดระดับโครงการนิวเคลียร์ลงอย่างมาก
แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถอนสหรัฐฯออกจากข้อตกลงครั้่งที่ดำรงตำแหน่งสมัยแรก และกลับมากำหนดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างครอบคลุม ในนั้นรวมถึงเล่นงานประเทศต่างๆที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน
บรรดาชาติตะวันตกกล่าวหาอิหร่านกำลังหาทางครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ บางอย่างที่เตหะรานปฏิเสธและปกป้องสิทธิ์ของตนเองในสิ่งที่พวกเขายืนกรานว่าเป็นโครงการนิวเคลียร์ทางพลเรือนเพื่อสันติ
(ที่มา:เอเอฟพี)