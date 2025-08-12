ยึดอำนาจอีกรัฐ!ทรัมป์ส่งทหารเข้าคุมกรุงวอชิงตัน อ้างเมืองหลวงอเมริกาไม่ปลอดภัย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(11ส.ค.) ประจำการทหารและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง เข้าควบคุมอาชญากรรมรุนแรงในกรุงวอชิงตัน ในความพยายามตอกย้ำคำอวดอ้างว่าตนเองในฐานะประธานาธิบดีผู้รักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยปฏิบัติการปราบปรามที่เขาบ่งชี้ว่าอาจมีการขยายขอบเขตสู่เมืองหลักอื่นๆของอเมริกาด้วย
ผู้นำจากรีพับลิกันเปิดเผยว่าเขาจะกำหนดให้ตำรวจนครบาลของเมืองหลวง มาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกันก็จะส่งกองกำลังป้องกันชาติลงสู่ท้องถนนสายต่างๆในกรุงวอชิงตัน
เมืองที่เลือกพรรคเดโมแครตอย่างท่วมท้นแห่งนี้ เผชิญคำกล่าวหาจากบรรดานักการเมืองรีพับลิกันว่ากำลังเต็มไปด้วยอาชญากรรม ถูกรุมเร้าด้วยพวกคนเร่ร่อนและบริหารการเงินผิดพลาด แม้ในข้อเท็จจริงคืออาชญากรรมรุนแรงลดน้อยลงแล้ว
"นี่คือวันแห่งการปลดปล่อยในดีซี และเรากำลังทวงเมืองหลวงของเรากลับมา" ประธานาธิบดีรายนี้บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในทำเนียบขาว ทั้งนี้ ทรัมป์ ผู้ซึ่งเคยถูกวิพากษาว่ามีความผิดทางอาญาและอภัยโทษอย่างครอบคลุมผู้ต้องหาเกือบ 1,600 คน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุจู่โจมอาคารรัฐสภา ในวอชิงตัน ในปี 2021 ส่งเสียงคร่ำครวญว่าตำรวจท้องถิ่นและอัยการท้องถิ่น ไม่ดำเนินการอย่างเข้มข้นเพียงพอ
รัฐบาลบอกว่ากองกำลังป้องกันชาติของดีซี จำนวน 800 นาย จะถูกส่งเข้าประจำการภายในเมืองที่มีประชากรกว่า 700,000 คน แห่งนี้ และเป็นไปได้ว่าจะมีหน่วยพิเศษอื่นๆของกองกำลังป้องกันชาติคอยให้การสนับสนุน
ความเคลื่อนไหวนี้ถูกประณามจากบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครต ในนั้นรวมถึง ฮาคีม เจฟฟรีย์ แกนนำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฏร ที่บอกว่ามันมีเป้าหมายคือการเดินหน้าวาระส่วนตัวและวาระทางการเมืองของประธานาธิบดีรายหนึ่งๆที่ต้องการเป็นกษัตริย์
ริชาร์ด สเตนเจล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศ ในสมัยรัฐบาลบารัค โอบามา ชี้ว่าวอชิงตันไม่ได้เป็นหนึ่งในเมืองที่อันตรายที่สุดในสหรัฐฯ "ในอดีตที่ผ่านมา พวกเผด็จการมักใช้ข้ออ้างอันเป็นเท็จในการกำหนดให้รัฐบาลเข้าควบคุมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น และใช้มันเป็นตัวโหมโรงสู่การยึดเมืองอื่นๆเพิ่มเติม" เขาโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "มันจะก่ออันตรายมากกว่าสถานการณ์ที่เขากล่าวอ้างว่าเขากำลังแก้ไขเสียอีก"
แนวทางใหม่นี้ สะท้อนถึงนโยบายแข็งกร้าวของทรัมป์ ที่ใช้ปิดผนึกชายแดนทางใต้ เนรเทศหมู่ผู้อพยพผิดกฎหมายและส่งทหารประจำการเข้าจัดการพวกผู้ประท้วงในลอสแองเจลิส
ประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่าเขามีแผนใช้นโยบายนี้กับเมืองอื่นๆเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิวยอร์กกับชิคาโก
ต่างจากรัฐอื่นๆ 50 แห่ง กรุงวอชิงตันบริหารงานภายใต้ความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐบาลกลาง โดยมีอำนาจการปกครองตนเองอย่างจำกัดและอนุญาตให้สภาคองเกรสมีอำนาจพิเศษเหนือประเด็นท้องถิ่นต่างๆ
ทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1970 กฎหมาย Home Rule (การปกครองตนเอง) ไฟเขียวให้พลเมืองเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาเมือง แต่คองเกรสยังคงเป็นผู้ควบคุมงบประมาณของเมืองแห่งนี้
ข้อมูลจากตำรวจวอชิงตัน พบว่าอาชญากรรมรุนแรงลดลงอย่างมากระหว่างปี 2023 ถึง 2024 อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนหน้าการแถลงข่าวว่า เขาต้องการจัดการกับแคมป์ของพวกคนเร่ร่อน หลังจากลงนามในคำสั่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่เปิดทางให้สามารถจับกุมพวกคนไร้บ้านได้ง่ายกว่าเดิม
ก่อนหน้าพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรัฐบาลกลาง ได้เพิ่มประจำการในกรุงวอชิงตันอยู่ก่อนแล้ว หลังเกิดเหตุอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลรายหนึ่ง ถูกทำร้ายระหว่างที่พวกคนร้ายกำลังพยายามปล้นรถ
กฎหมายรัฐบาลกลางอนุญาตให้ ทรัมป์ เข้าควบคุมตำรวจวอชิงตันเป็นเวลา 30 วัน แต่หากต้องการขยายกรอบเวลาไปนานกว่านั้น ก็จำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาคองเกรส ซึ่งคาดหมายว่าจะถูกขัดขวางจากพรรคเดโมแครต
มูเรียล โบว์เซอร์ นายกรัฐมนตรีเดโมแครต ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ อย่างโต้งๆต่อการเข้าควบคุมของรัฐบาลกลาง แต่เธอตอบโต้กลับคำกล่าวอ้างของทำเนียบขาว ที่บอกว่าอาชญากรรมกำลังแพร่ระบาดภายในเมืองแห่งนี้ โดยเธอยืนยันว่าอาชญากรรมได้ลดลงแล้วเมื่อเร็วๆนี้
(ที่มา:เอเอฟพี)