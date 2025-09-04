ข่าวดีนานาชาติ!ทรัมป์รับสหรัฐฯอาจถอนรีดภาษีโลก หากแพ้คดีในศาลสูงสุด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แย้มในวันพุธ(3ก.ย.) อเมริกาอาจถอนข้อตกลงการค้าที่บรรลุกับสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ รวมถึงชาติอื่นๆ ถ้าพ่ายแพ้คดีรีดภาษีในศาลสูงสุด แต่เตือนว่าความพ่ายแพ้ใดๆจะก่อความเสียหายแก่อเมริกาใหญ่หลวง
ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว ว่ารัฐบาลของเขาจะขอให้ศาลสูงสุดกลับลำคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่พบว่ามาตรการรีดภาษีส่วนใหญ่ของเขานั้น "ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐฯรายนี้เชื่อว่ารัฐบาลของเขาจะได้รับชัยชนะในคดีนี้
"เราทำข้อตกลงกับสหภาพยุโรป ข้อตกลงที่พวกเขาจะจ่ายให้เราเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ และคุณรู้ไหมว่าอะไร พวกเขาเองก็พึงพอใจ ข้อตกลงนี้ลุล่วงไปแล้ว" เขากล่าว "แต่ผมสงสัยว่า เราอาจจำเป็นต้องถอนมัน"
ความคิดเห็นดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์บ่งชี้อย่างเจาะจงว่าข้อตกลงการค้าทั้งหลายที่เขาทำกับบรรดาคู่หูการค้าหลักๆ ในการเจรจาต่อรองแยกกัน ท่ามกลางคำขู่รีดภาษี อาจเป็นโมฆะถ้าศาลสูงสุดพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์
ทรัมป์ กล่าวว่าการถอนมาตรการรีดภาษีจะก่อความเสียหายแก่อเมริกา แม้อีกด้านหนึ่งพวกผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าบอกว่าแท้จริงแล้วพวกผู้นำเข้าในสหรัฐฯต่างหากที่ต้องเป็นผู้จ่ายภาษี ไม่ใช่บริษัทต่างๆในประเทศต้นทาง พร้อมเตือนว่ามาตรการรีดภาษีมีความเป็นไปได้ที่จะโหมกระพือเงินเฟ้อในอเมริกา
"ประเทศของเรามีโอกาสเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่น่าทึ่งอีกครั้ง แต่ก็อาจยากจนอย่างไม่น่าเชื่ออีกครั้งเช่นกัน ถ้าเราไม่ชนะในคดีนี้ ประเทศของเขากำลังจะทุกข์ทรมาน ทุกข์ทรมานอย่างหนัก" ทรัมป์กล่าว
คำตัดสินของศาลอุทธรณ์เป็นการพิจารณาถึงความชอบธรรมทางกฎหมายของสิ่งที่ทรัมป์เรียกว่า "ภาษีตอบโต้" ที่กำหนดออกมาครั้งแรกในเดือนเมษายน ส่วนหนึ่งในสงครามการค้า หลังจากก่อนหน้านั้นเขาได้กำหนดมาตรการรีดภาษีอีกอันในเดือนกุมภาพันธ์ เล่นงานจีน, แคนาดาและเม็กซิโก
ทั้งนี้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ครอบคลุมถึงมาตรการรีดภาษีที่อยู่ภายใต้อำนาจทางกฎหมายอื่นๆ อาทิเช่นมาตรการที่กำหนดเล่นงานเหล็กและอลูมีเนียมนำเข้า
พวกผู้เชี่ยวชาญทางการค้ามองว่าการแสดงความคิดเห็นของทรัมป์ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องชดใช้จากการถอนมาตรการรีดภาษี มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้ศาลเชื่อว่าการปลดมาตรการรีดภาษี จะกลายเป็นตัวปลดปล่อยความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและกฎหมาย ระบุว่าด้วยที่ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรีพับลิกัน ครองเสียงข้างมากในศาลสูงสุด ที่ 6 ต่อ 3 มันจึงมีโอกาสดีขึ้นเล็กน้อยที่ ทรัมป์ จะสามารถคงไว้ซึ่งมาตรการรีดภาษีอย่างน้อยๆก็บางส่วน หลังจากศาลอุทธรณ์ตัดสินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยคะแนน 7-4 ว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตามพวกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าศาลจะมีคำตัดสินอย่างไร สืบเนื่องจากคำพิพากษาต่างๆนานาในอดีตที่ผ่านมา และลักษณะของคดีที่ไม่เคยมีมาก่อน
(ที่มา:รอยเตอร์)