ข่มขู่ศาล!ทรัมป์เตือนอเมริกาจะกลายเป็น'ประเทศโลกที่3' ถ้าสั่งยกเลิกมาตการรีดภาษี

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนว่าอเมริกาจะกลายเป็น "ประเทศโลกที่ 3" ถ้ามาตรการรีดภาษีของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆ ความเห็นซึ่งมีขึ้นหลังจากศาลอุทธรณ์กลางวินิจฉัยว่ามาตรการดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่แล้ว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทรัมป์ เปิดศึกรีดภาษีในเดือนเมษายน กล่าวหาบรรดาคู่หูการค้าของอเมริกา ก่อความไม่สมดุลทางการค้าอย่างไม่ยุติธรรม และเรียกมันว่าเป็นการรีดภาษีตอบโต้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขการค้าที่ดีกว่าเดิม นับตั้งแต่นั้นได้มีการเจรจาการค้ากันพัลวัน และท้ายที่สุดแล้ว นานาประเทศถูกสหรัฐฯกำหนดเพดานภาษีสินค้านำเข้า ไล่ตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 41% และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
นโยบายดังกล่าวของทรัมป์ เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มันจะก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจ จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์(29ส.ค.) ศาลอุทธรณ์กลางแห่งสหรัฐฯ ตัดสินว่า ทรัมป์ ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยการกำหนดเพดานภาษีภายใต้กฎหมายอำนาจฉุกเฉิน เนื่องจากมีเพียงสภาคองเกรสเท่านั้นมีสามารถใช้อำนาจดังกล่าวในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามศาลไม่ได้สั่งยกเลิกมาตรการรีดภาษี เปิดทางให้รัฐบาลมีเวลาจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม สำหรับยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง
ทรัมป์ ประณามคำตัดสินดังกล่าว และเตือนถึงผลลัพธ์เลวร้ายหากศาลสูงพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ "จะมีการลงทุนในสหรัฐฯ มากกว่า 15 ล้านล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนมากของการลงทุนนี้ ก็สืบเนื่องจากมาตรการรีดภาษี" เขาเขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อมวลชนของเขาเองในวันจันทร์(1ก.ย.) "ถ้าศาลซ้ายสุดโต่งอนุญาตให้ล้มเลิกมาตรการรีดภาษีเหล่านี้ การลงทุนเกือบทั้งหมดหรือมากกว่านี้ จะถูกยกเลิกในทันที! ในหลายๆด้าน เราจะกลายเป็นประเทศโลกที่ 3 ไม่มีความหวังที่จะยิ่งใหญ่อีกครั้ง"
คำพิพากษาของศาลครอบคลุมมาตรการรีดภาษี 2 ชุด ประกอบด้วยเพดานภาษีตอบโต้ในวงกว้างที่กำหนดเล่นงานกับทุกค่หูการค้าของสหรัฐฯ และเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดา, จีน และเม็กซิโก ที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวอ้างลักลอบไหลบ่ายาเสพติดเฟนทานิล อย่างไรก็ตามคำตัดสินไม่ครอบคลุมาตรการรีดภาษีอย่างเจาะจง อย่างเช่นที่กำหนดเล่นงานเหล็ก, อลูมีเนียมและยานยนต์ นำเข้าจากต่างชาติ เนื่องจากมันถูกบังคับใช้ภายใต้กฎหมายคนละฉบับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ อ้างว่ามาตรการรีดภาษีเป็นเรื่องดีสำหรับเศรษฐกิจ นำเสนอมันในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่าเดิม กอบกู้การผลิตและปรับลดตัวเลขขาดดุลการค้า อย่างไรก็ตามพวกนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่านโยบายนี้เสี่ยงผลักให้สหรัฐฯดำดิ่งสู่ภาวะถดถอย
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)