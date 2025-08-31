สีย้ำจีน-อินเดียต้องเป็นมิตรที่ดีต่อกัน โมดีหนุนมีสัมพันธ์บนความไว้วางใจ

เอเจนซีส์ – สี จิ้นผิงย้ำจีนและอินเดียต้องเป็นมิตรที่ดีต่อกันและรับบทบาทสำคัญในโลกใต้ ขณะที่โมดีชี้ความสัมพันธ์สองประเทศดำเนินไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ปีที่แล้ว พร้อมย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเคารพ และความเข้าใจกันและกัน
ในการหารือนอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (เอสซีโอ) ที่เมืองเทียนจินทางเหนือของจีน เมื่อวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีว่า จีนและอินเดียสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน และรับบทบาทสำคัญในโลกใต้ (Global South)
ผู้นำจีนกล่าวเปิดการประชุมว่า จีนและอินเดียเป็นสองประเทศที่มีอารยธรรมที่สุดของโลก อีกทั้งยังเป็นสองประเทศที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของโลกใต้ สิ่งสำคัญคือการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน พร้อมกับย้ำว่า “มังกรและช้างควรร่วมแรงร่วมใจกัน”
ทางด้านโมดีที่เดินทางเยือนจีนครั้งแรกในรอบ 7 ปี ขานรับว่า ความสัมพันธ์ของสองประเทศดำเนินไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ปีที่แล้ว และอินเดียมุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเคารพ และความเข้าใจกันและกัน
ผู้นำอินเดียเสริมว่า บรรยากาศของสันติภาพและเสถียรภาพได้บังเกิดขึ้น หลังจากทั้งสองชาติปลดชนวนความขัดแย้งบริเวณชายแดน
การหารือนี้มีขึ้นในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์และกินเวลาเกือบ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ปักกิ่ง-นิวเดลีดำดิ่งหลังเกิดการปะทะที่ชายแดนที่มีผู้เสียชีวิตในปี 2020 แต่ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายพยายามเยียวยาความบาดหมาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากทั้งจีนและอินเดียต่างถูกอเมริการีดภาษีศุลกากรสูงลิ่ว
แม้การหารือระหว่างสีและโมดีอาจไม่ได้ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งสำคัญหลายอย่าง แต่การที่นายกรัฐมนตรีอินเดียไปปรากฏตัวที่เมืองท่าตอนเหนือของจีนถือเป็นสัญญาณการทบทวนเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ทางภูมิรัฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม โมดีไม่มีกำหนดร่วมชมพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ในปักกิ่งที่จะจัดขึ้นในวันพุธ (3 ก.ย.) ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และคิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำที่ได้รับเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน
วอชิงตันใช้เวลานานนับปีในการโน้มน้าวนิวเดลีเป็นพวกเพื่อต้านทานอิทธิพลของปักกิ่ง ความพยายามเหล่านั้นกลับถูกบ่อนทำลายจากการตัดสินใจของทำเนียบขาวในการรีดภาษีศุลกากรสินค้าอินเดีย 50% เพื่อลงโทษที่นิวเดลียังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
มีแนวโน้มน้อยมากที่อินเดียจะยุติการซื้อน้ำมันรัสเซีย ซ้ำยังประกาศปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และหันไปร่วมมือกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ
ก่อนเดินทางไปจีน โมดีแวะเยือนญี่ปุ่น และได้ร่วมลงนามกับนายกรัฐมนตรี ชิเงรุ อิชิบะ ในแผนการริเริ่มด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อร่วมมือกันเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) แร่ธาตุสำคัญ พลังงานสะอาด และเวชภัณฑ์
โตเกียวยังประกาศลงทุน 67,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียในทศวรรษหน้า และถ่ายโอนเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ “ชินคันเซ็น อี10 ซีรี่ส์”
นอกจากนั้นโมดีและอิชิบะยังฟื้นปฏิญญาว่าด้วยความมั่นคงปี 2008 ที่มีเป้าหมายในการทำให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกปลอดจากภัยคุกคาม และมุ่งเน้นการจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น อวกาศและความมั่นคงทางไซเบอร์