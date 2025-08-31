มโนไปเรื่อย!สำนักข่าวเขมรเย้ยสื่อ-คนไทยตาค้าง 'ฮุนเซน'ทายแม่นไทยเปลี่ยนนายกฯใน3เดือน

สื่อมวชนไทยและคนไทยถึงกับอึ้งกับความแม่นยำของ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่ทำนายไว้ในเดือนมิถุนายน 2025 ว่า ไทย จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใน 3 เดือน ตามคำอวดอ้างของขแมร์ไทม์ สำนักข่าวเขมร
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสด เช่นเดียวกับสื่อมวลชนไทยอื่นๆ รายงานในวันเสาร์(30ส.ค.) เกี่ยวกับความแม่นยำของคำทำนายของฮุนเซน ที่ทายเอาไว้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2025 ว่า ไทย จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และอ้างอิงจากสถานการณ์ มันอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน
ขณะที่สำนักข่าวเคบีเอ็น ระบุคำทำยานของฮุนเซน เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ว่าไทยจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีใน 3 เดือน เวลานี้ค่อยๆกลายเป็นจริงแล้ว ซึ่งมันสร้างความประหลาดใจแก่คนไทยจำนวนมาก โดยหลายคนถึงขั้นยอมรับว่าฮุนเซน รู้ความเป็นจริงมากมายเกี่ยวกับการเมืองไทย
ทั้งนี้ ขแมร์ไทม์ส สื่อกระบอกเสียงรัฐบาลกัมพูชา ระบุต่อว่าเวลานี้ผ่านเพียงแค่ 2 เดือนกับ 3 วัน ศาลรัฐธรรมนูญของไทยสั่งปลดนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็กของทักษิณ ชินวิตร อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าคำสั่งให้สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร มีขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งพักงานเธอในวันที่ 1 กรฏาคม 2025 หลังวุฒิสมาชิก 36 คน เข้าร่วมยื่นคำร้องทางกฎหมาย กล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ขาดความซื่อสัตย์ในฐานะผู้นำ และละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในเรื่องข้อพิพาทชายแดนระหว่าง 2 ชาติ ซึ่งต่อมาคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวได้รั่วไหลสู่สาธารณะ
คำทำนายของฮุนเซน มีขึ้นในตอนเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2025 ในโอกาสที่เขาเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์กองทัพกัมพูชา ตามแนวชายแดนติดกับไทย ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส พร้อมระบุประธานวุฒิสภากล่าวในตอนนั้นว่า "ผมหวังว่ากรุงเทพฯจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ผมคิดว่าสำหรับผมแล้วคงเหลือเวลาราวๆ 3 เดือน ก่อนจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางทีอาจไม่ถึงขั้น 3 เดือนพอดีเป๊ะ"
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)