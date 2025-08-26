น้ำมันขึ้นกังวลอุปทานรัสเซีย หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองคำทรงตัว

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันจันทร์(25ส.ค.) จากความกังวลอุปทานรัสเซียปั่นป่วนสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ หลังไม่ชัดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนนี้หรือไม่ ขณะที่ทองคำทรงตัว
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 1.14 ดอลลาร์ ปิดที่ 64.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ ปิดที่ 68.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์(22ส.ค.) เตือนอีกครั้งว่าเขาจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ถ้าไม่มีความคืบหน้าในการหาทางออกสันติภาพกับยูเครนใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้แล้วเขายังขู่รีดภาษีอินเดีย ต่อกรณีที่ยังคงเดินหน้าซื้อน้ำมันรัสเซีย
ขณะเดียวกันตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากการที่ยูเครน ซึ่งเล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซียซ้ำๆระหว่างสงคราม ใช้โดรนโจมตีอีกรอบในวันอาทิตย์(24ส.ค.) จุดชนวนไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่คลังส่งออกเชื้อเพลิง Ust-Luga ของรัสเซีย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่มอสโก
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันจันทร์(25ส.ค.) หลัง เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในวันศุกร์(22ส.ค.) บ่งชี้ว่าการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนั้นมีความเป็นไปได้ แต่ไม่แน่นอน
ดาวโจนส์ ลดลง 349.27 จุด (0.77 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,282.47 เอสแอนด์พี ลดลง 27.59 จุด (0.43 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,439.32 จุด แนสแดค ลดลง 47.24 จุด (0.22 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,449.29 จุด
เวลานี้บรรรดาโบรกเกอร์รายใหญ่ ในนั้นรวมถึงบาร์เคลย์ส, บีเอ็นพี พาริบาส และ ดอยซ์ แบงก์ คาดหมายว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน ขณะที่ข้อมูล FedWatch Tool ของ CME Group พบพวกนักลงทุนคาดการณ์มีโอกาส 84% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
อย่างไรก็ตามข้อมูลทางเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม ที่มีกำหนดเผยแพร่ออกมาก่อนหน้าการประชุมเฟดครั้งต่อไปในวันที่ 16-17 กันยายน อาจเบี่ยงเบนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งนี้ ในนั้นรวมถึงดัชนีราคาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์(29ส.ค.) ขณะที่มันเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง
ส่วนราคาทองคำทรงตัวในวันจันทร์(25ส.ค.) ตลาดหันไปจับตาข้อมูลดัชนีราคาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ที่จะให้เงื่อนงำเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 1.00 ดอลลาร หรือ 0.03 % ปิดที่ 3,417.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)