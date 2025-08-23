รัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าถือหุ้น 10% ในบริษัท Intel

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันศุกร์ (22 ส.ค.) ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าถือหุ้น 10% ในบริษัท อินเทล (Intel) ภายใต้ข้อตกลงกับผู้ผลิตชิปที่กำลังประสบปัญหา ซึ่งจะเปลี่ยนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นหุ้นทุน นับเป็นการแทรกแซงครั้งใหญ่ล่าสุดของทำเนียบขาวต่อภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกา
ข้อตกลงนี้ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่าง ทรัมป์ กับ ลิป-บู ตัน ซีอีโอของอินเทล ดูจะดีขึ้นบ้าง หลังจากที่ผู้นำสหรัฐฯ เพิ่งจะเรียกร้องให้ซีอีโอรายนี "ลาออก" โดยอ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อตกลงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า อินเทลจะได้รับเงินทุนประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการก่อสร้างหรือขยายโรงงานในอเมริกา โดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าซื้อหุ้นอินเทล 9.9% รวมมูลค่า 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 20.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนลดประมาณ 4 ดอลลาร์สหรัฐจากราคาปิดของหุ้นอินเทลที่ 24.80 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์ (22)
การซื้อหุ้นอินเทลจำนวน 433.3 ล้านหุ้นจะดำเนินการโดยใช้เงินช่วยเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมาย CHIPS Act ในออกในยุคของอดีตประธานาธิบดี โจไบเดน และอีก 3,200 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐฯ มอบให้กับอินเทลภายใต้โครงการ Secure Enclave ซึ่งเกิดขึ้นในยุคของ ไบเดน อีกเช่นกัน
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่า ทรัมป์ ได้พบกับ ตัน ในวันศุกร์ (22) ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังการพบปะเมื่อวันที่ 11 ส.ค. หลังจากที่ ทรัมป์ เรียกร้องให้ ตัน ลาออกเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจีน
“เขาเดินเข้ามาเพราะต้องการรักษางานของเขาไว้ และสุดท้ายเขาก็มอบเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ให้กับสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเราจึงรับเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์นั้นไว้” ทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ (22)
โฮเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ โพสต์ X ว่า ตัน ได้บรรลุข้อตกลง "ที่เป็นธรรมต่ออินเทล และยุติธรรมต่อประชาชนชาวอเมริกัน"
การลงทุนในอินเทลครั้งนี้ถือเป็นข้อตกลงที่ไม่ธรรมดาครั้งล่าสุดกับบริษัทสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงของรัฐบาล ทรัมป์ ที่อนุญาตให้อินวิเดีย (Nvidia) ผู้ผลิตชิปเอไอยักษ์ใหญ่ ขายชิป H20 ให้กับจีน โดยแลกกับส่วนแบ่ง 15% ของยอดขาย
ข้อตกลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นล่าสุด ได้แก่ ข้อตกลงที่ให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทเหมืองแร่ขนาดเล็ก MP Materials เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแม่เหล็กหายาก และการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับ "หุ้นทองคำ" พร้อมสิทธิยับยั้งบางประการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะอนุญาตให้นิปปอนสตีล (Nippon Steel) ของญี่ปุ่นเข้าซื้อกิจการยูเอสสตีล (U.S. Steel)
