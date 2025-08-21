โลกกลับตาลปัตร! นักเรียนชายอินเดีย 'จุดไฟเผาครู' หลังอีกฝ่ายไปร้องเรียนว่าถูกคุกคาม

นักเรียนชายคนหนึ่งในอินเดียถูกจับข้อหาจุดไฟเผาครู และมีรายงานว่าหนุ่มวัยรุ่นคนนี้เคยแสดงพฤติกรรมคุกคามครูมาก่อนแล้ว
ครูรับเชิญวัย 26 ปี จากโรงเรียนรัฐบาลเพื่อความเลิศ (Government School of Excellence) ในเมืองนรสิงห์ปุระ รัฐมัธยประเทศ ถูกนักเรียนชายวัย 18 ปี จุดไฟเผา หลังจากที่เธอทำเรื่องร้องเรียนว่าถูกเด็กหนุ่มคนนี้ข่มขู่ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ไทมส์ออฟอินเดีย (TOI)
ปรากฏว่านักเรียนหนุ่มโมโห จึงนำน้ำมันเบนซินไปที่บ้านของครู
ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องหาซึ่งระบุชื่อ สุรยันช์ โคชาร์
(Suryansh Kochar)ได้นำน้ำมันเบนซินไปที่บ้านของเหยื่อในเมืองนรสิงห์ปุระ เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ (18 ส.ค.)
เขาเรียกให้ครูออกไปพบ โดยบอกว่าอยากจะขอโทษ แต่เมื่อเธอออกมา เขาก็สาดน้ำมันเบนซินใส่และจุดไฟเผาเธอ
เคราะห์ดีที่คุณครูกระโดดลงไปในท่อระบายน้ำที่เปิดอยู่เพื่อช่วยชีวิตตัวเอง และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำเขต ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่ Jabalpur Medical College
เธอได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ประมาณ 25% และอาการอยู่ในเกณฑ์คงที่
วัยรุ่นคนนี้ต้องสงสัยว่ามีเรื่องบาดหมางกับครู โดยพนักงานสอบสวนระบุว่า ครูได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อฝ่ายบริหารของโรงเรียน หลังจากที่นักเรียนคนนี้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อเธอในวันประกาศอิสรภาพของอินเดีย (15 ส.ค.) ซึ่งเธอสวมส่าหรีไปโรงเรียน
ผู้กำกับการตำรวจ สันทีป บูเรีย กล่าวว่า นี่อาจเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทำให้เด็กหนุ่มลงมือทำร้ายครู และการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม รายงานบางฉบับระบุว่า นักเรียนคนดังกล่าวแอบชอบครูฝ่ายเดียว และทั้งสองรู้จักกันมานานกว่าสองปีแล้ว
