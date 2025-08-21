อย่าเล่นกับระบบ!'เลิฟ ริยา'งานเข้าอีกส่อติดคุกยาว จนท.กัมพูชาอ้างพบสารเคมีต้องห้ามในผลิตภัณฑ์

หลัง เลิฟ ริยา แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ถูกจับกุมฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดการเลือกปฏิบัติและทำลายขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชา ล่าสุดตำรวจจังหวัดกันดาลอ้างว่าตรวจพบสารต้องห้ามผิดกฎหมายในผลิตภัณฑ์ 4 อย่างของบริษัท เลิฟ ริยา ซึ่งยิ่งแต่จะซ้ำเติมสถานการณ์เลวร้ายแก่แม่ค้าขายผลิตภัณฑ์ความงามทางออนไลน์รายนี้
ข้อความที่โพสต์โดย Chhoeun Sochit ผู้บังคับการตำรวจกันดาล เมื่อวันพุธ(20ส.ค.) ระบุว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของบริษัทเลิฟ ริยา ที่พวกผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจสอบ มีอยู่ 4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทุจริต ปลอมและบรรลุสารต้องห้ามเกินกำหนด ซึ่งขัดกับกฎหมาย ก่อความเสี่ยงทางสุขภาพร้ายแรงแก่ผู้บริโภค
Sochit ยังบอกด้วยว่าสารต้องห้ามทั้งหลายที่พบในผลิตภัณฑ์ของเครือบริษัท เลิฟ ริยา มีทั้ง ปรอทและแคดเมียม ซึ่งเป็นโลหะหนัก ที่สามารถก่อผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง หากใช้เป็นเวลานาน
ผู้บังคับการตำรวจกันดาล ให้ข้อมูลต่อว่า ปรอทเป็นโลหะหนักที่ถูกใช้ในยาสีฟัน(เพื่อฆ่าเชื้อโรค) และในเครื่องสำอาง(เพื่อทำให้ผิวขาว) แต่ผลกระทบของมันคือทำลายไต, ระบบประสาท, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร และผิวหนัง รวมถึงก่ออันตรายแก่สตรีมีครรภ์
ส่วนแคดเมียม ใช้ในยาสีฟันและเครื่องสำอาง(ลิปสติก) เพื่อให้ดูสว่างขึ้น แต่ผลกระทบข้างเคียงคือ ก่อความเสียหายแก่ไต, ตับ, กระดูกอ่อน(โรคกระดูกพรุน), ปฏิกิริยาทางผิวหนัง(ภูมิแพ้), การระคายเคืองผิวหนัง และเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง โดยสารทั้ง 2 ชนิดสามารถแพร่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านการกลืนกินหรือแทรกซึมผิวหนัง
เลิฟ ริยา แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่จังหวัดกันดาล ที่บ้านพักของเธอ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ภายใต้การจับกุมดังกล่าว เธอถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดการเลือกปฏิบัติและก่อความไม่เคารพต่อกองทัพ
การจับกุมดังกล่าว เกิดจากการที่เมื่อวันที่ 6 ส.ค. เธอได้ใช้บัญชี TikTok ภายใต้ชื่อ “Oknha Chheng Sreyrath loverya999” อัปโหลดวิดีโอที่เธออ้างว่าได้ปฏิบัติหน้าที่รักชาติด้วยการพูดคุยกับประชาชนและชี้แจงข้อกังวลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพกัมพูชา
ในวิดีโอ เธอกล่าวหาที่ดูหมิ่นและตั้งคำถามถึงความพยายามของกองทัพ โดยเธอระบุว่า “ในฐานะพลเมืองกัมพูชา ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ พูดคุยกับชาติ เข้าถึงกองทัพกัมพูชาของเราในทุกภูมิภาค ทุกมุมถนน ไม่ว่าจะเป็นแนวหน้าหรือพื้นที่อื่น ๆ เช่น ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาเมือนธม และพื้นที่อื่น ๆ”
“เป็นเพราะการมีอยู่ของดิฉัน พ่อแม่ของดิฉันจึงต้องออกมาปกป้องดิฉัน และกัมพูชามีการทะเลาะวิวาทกันภายในแล้ว ดิฉันเข้าใจดีว่าตอนที่ดิฉันกำลังต่อสู้อยู่นั้น มีแต่การดูหมิ่นและใส่ร้ายป้ายสีกันเต็มไปหมดบนโซเชียลมีเดีย ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้ว ดิฉันจะพูดทุกอย่าง และจะบอกทุกอย่างให้มากขึ้นกว่านี้ในวันถัดไป”
นอกจากนี้เธอยังได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศว่ายังคงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยต่อไป ท่ามกลางศึกพิพาทตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ทำให้เกิดกระแสต่อต้านเธอขึ้นมาชั่วข้ามคืนทันที เนื่องจากมีกระแสในกัมพูชาที่เชื่อว่าการสนับสนุนสินค้าไทยเท่ากับนำเงินให้ไทยซื้ออาวุธมาทำร้ายชาวกัมพูชา
ทั้งนี้เคบีเอ็นนิวส์ สื่อมวลชนกัมพูชาระบุว่า เลิฟ ริยา จำถูกดำเนินคดีอาญาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 472 และ 496 ปัจจุบันตำรวจกันดาลกำลังเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีกับศาล โดยที่ระหว่างนี้ศาลมีคำสั่งให้คุมตัว เลิฟ ริยา เป็นการชั่วคราว
