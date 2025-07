มีสัญญาณเพิ่มมากขึ้นว่า สี จิ้นผิง ถูกบีบคั้นให้สละอำนาจบางส่วน

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2025/07/signs-mount-xi-under-pressure-to-cede-some-power/)19/07/2025แรงกดดันทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอาจจะบังคับให้ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีและผู้นำสูงสุด [1] ของจีน ต้องมอบหมาย [2] อำนาจของเขาบางส่วนไปให้แก่พวกผู้ช่วยของเขา ซึ่งนี่ย่อมเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สิ่งนี้ยังเร่งรัดให้ผู้สังเกตการณ์ [3] บางคนและสื่อมวลชน [4] บางรายออกมาคาดเดากะเก็งกันว่า การกุมอำนาจของ สี อาจจะกำลังอ่อนแรง [5] ลงเสียแล้วเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำไมเรื่องเช่นนี้จึงกำลังเกิดขึ้นมาในตอนนี้ น่าจะมีต้นตอมาจากการที่ สี ประสบความยากลำบากในการจัดการกับความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของจีน [6] ซึ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในปี 2021 [7] ทั้งนี้เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พึ่งพาอาศัยสถานะแห่งการเป็นผู้อำนวยการให้เกิดความมั่งคั่งรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ [8] มาเป็นเหตุผลความชอบธรรมสำหรับการที่พรรคจะบริหารปกครองประเทศทว่าผลประกอบการของเศรษฐกิจจีนที่มืดมนมัวซัวต่อเนื่อง [9] ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และสงครามการค้าซึ่งทรัมป์ทำกับปักกิ่งในเวลานี้ กำลังทำให้การฟื้นตัวดูจะเป็นภารกิจอันยากเย็น และนี่ก็น่าจะเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่บ่อนทำลาย [10] การปกครองของ สีข่าวลือเกี่ยวกับ สี เหล่านี้ เริ่มต้นขึ้นแทบจะทันทีหลังจากการประชุมหารือครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ของกรมการเมือง (Politburo) [11] แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (องค์การกำหนดนโยบายที่สำคัญที่สุดของพรรค) ซึ่งเป็นเวทีให้เหล่าผู้นำระดับท็อปของจีนมารวมตัวกันเพื่อทำการตัดสินใจที่สำคัญๆสำหรับผู้ที่ไม่ได้เฝ้าติดตามการเมืองของจีนแล้ว แนวความคิดที่ว่าสีกำลังแบ่งปันมอบหมายอำนาจบางส่วน อาจจะดูไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษผิดปกติอะไร อย่างไรก็ตาม ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจีนนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าอกเข้าใจว่า สี นั้นมีอำนาจอย่างมากมายมหาศาล และเวลานี้ดูเหมือน กรมการเมือง กำลังส่งสัญญาณว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางประการในอนาคตอันไม่ไกลนักข้างหน้าการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และภาษาถ้อยคำบ่งบอกความนัยอย่างอ้อมๆ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในวิธีการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนติดต่อสื่อสารกับประชาชนจีน วิธีการนี้จะถูกกระทำผ่านทางพวกคำขวัญหรือพวกวลีเน้นย้ำ ซึ่งรวมๆ กันแล้วรู้จักกันด้วยคำว่า “ตี้ฝ่า 提法” [12]วิธีการทางข้อมูลข่าวสารเช่นนี้มีความสำคัญ เนื่องจากมันเป็นการทำให้ภาษาทางการเมืองและการถกเถียงทางการเมืองเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา [13] และส่งอิทธิพลต่อวิถีทางที่ผู้ชมผู้ฟังชาวจีนและผู้ชมผู้ฟังระหว่างประเทศจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมองกันเผินๆ ตอนแรกสุด การที่ในการประชุมครั้งนี้ กรมการเมืองเรียกร้อง [14] ให้เพิ่มพูนยกระดับ “การร่วมมือประสานงานกันในทางนโยบาย” [15] และ “กระบวนการสรุปทบทวน” [16] ของภารกิจสำคัญๆ อาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า ทางรัฐบาลส่วนกลางของจีนกำลังหาทางทำให้แน่ใจว่าพวกเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นยังคงปฏิบัติตามวาระที่ปักกิ่งกำหนดเอาไว้ทว่ามีบางถ้อยคำในคำแถลงภายหลังการประชุมคราวนี้ของกรมการเมือง ซึ่งบางทีอาจจะทำให้รู้สึกสะดุดตามากขึ้นไปอีก โดยคำแถลงนี้บอกว่า พวกหน่วยงานพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในคณะกรรมการกลางของพรรค ซึ่งนี่ย่อมรวมไปถึงพวกคณะกรรมาธิการทรงอิทธิพลที่พวกผู้จงรักภักดีต่อ สี ครองอำนาจอยู่ในตอนนี้ ควรโฟกัสให้ความสนใจกับ “คำชี้แนะและการร่วมมือประสานงานในเรื่องแผนการริเริ่มสำคัญๆ” [17] และ “หลีกเลี่ยงการเข้าไปยึดครองหน้าที่การงานต่างๆ ของหน่วยงานอื่นๆ หรือก้าวล่วงเลยออกไปจากขอบเขตที่มีอยู่” [18]สำหรับพวกนักเฝ้าจับตามองจีนที่มีประสบการณ์สูง ตรงนี้มีร่องรอยหลายประการซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรทำหน้าที่ตัดสินใจซึ่งทรงอำนาจมากอย่างกรมการเมือง กำลังข่มขู่ สี อย่างอ้อมๆ ในเรื่องที่เขายึดกุมอำนาจเอาไว้มากเกินไปแล้ว ทว่าจากการที่กระบวนการตัดสินใจของชนชั้นนำจีนนั้น มีลักษณะธรรมชาติที่คลุมเครือไม่ชัดเจน [19] โดยที่การเมืองแบบประตูหลัง [20] อย่างมากมายยมหาศาล เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องหลังประตูหน้าซึ่งปิดตายไม่มีการเปิดเผยต่อผู้คนภายนอก มันจึงหมายความว่าการถอดรหัสเพื่ออ่านให้ทะลุถึงเบื้องลึกของข้อความต่างๆ ที่พวกเขาส่งออกมาอย่างเป็นทางการนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายดายเลยแล้วเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้เอง จึงมีการคาดเดากันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ากำลังเกิดการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจ [21] กันอย่างดุเดือดไม่ขาดสาย สิ่งนี้ไม่ใช่ถึงกับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาถึงการที่ สี ได้กำจัดกวาดล้าง [22] พวกเจ้าหน้าที่พรรคระดับอาวุโสไปมากมาย โดยผ่านการรณรงค์ต่อสู้ทุจริตคอร์รัปชั่น [23] รวมทั้งการที่เขามีฐานะครอบงำเหนือล้ำ [24] กว่าผู้นำคนอื่นๆ ในระดับสูงสุดของรัฐบาลเช่นนี้มานานปี ก็น่าจะทำให้เขามีศัตรูอยู่เป็นจำนวนมาก [25] ตลอดระยะเวลาที่ผันผ่านไปสัญญาณอีกประการหนึ่งซึ่งบ่งบอกว่าระบอบปกครองของ สี ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปอย่างสงบราบรื่น ยังได้แก่การที่พวกพันธมิตรของเขาบางรายได้ถูกเขี่ยให้ตกลงจากตำแหน่งหลักๆ ภายในคณะบริหารปกครองของแดนมังกร สี นั้นเริ่มต้นการรณรงค์ต่อสู้ทุจริตคอร์รัปชั่นของเขาในปี 2012 [26] เมื่อตอนที่เขาก้าวขึ้นเป็นผู้นำของจีน ขณะที่เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่มีการประกาศป่าวร้องออกมา การรณรงค์เช่นนี้มีการระบุวางกรอบโครงอย่างเป็นทางการ [27] เอาไว้ว่า เป็นแรงขับดันเพื่อชำระล้างสะสางการทุจริตคอร์รัปชั่น ทว่าหลักฐานความเป็นจริงที่ปรากฏกลับบ่งชี้ว่ามันยังอาจจะถูกใช้เพื่อการโยกย้ายผลักไสพวกคู่แข่งทางการเมืองของ สี [28] ให้หล่นลงจากอำนาจอีกด้วยปัญหาสำหรับ สี อยู่ตรงที่ว่า เวลานี้การรณรงค์นี้ยังกำลังถูกใช้เพื่อเล่นงานพวกที่จงรักภักดีต่อตัวเขาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนตุลาคม 2023 รัฐมนตรีกลาโหม หลี่ ซ่างฝู (Li Shangfu) [29] ซึ่งถูกมองกันว่าเป็นพันธมิตรคนหนึ่งของ สี ได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาคอร์รัปชั่นซึ่งต่อมาได้รับการตัดสินยืนยันในปี 2024 ว่า หลี่ กระทำความผิดจริงๆ [30] ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา การที่ผู้จงรักภักดีต่อ สี ถูกปลด ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหลายครั้งพลเรือเอก เหมียว หัว (Miao Hua) ผู้เคยรับผิดชอบงานการควบคุมด้านความคิดอุดมการณ์และการแต่งตั้งบุคลากรภายในกองทัพจีน [31] และเป็นคนสนิทใกล้ชิดของ สี มาตั้งแต่สมัยที่เขาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่พรรคคนหนึ่งในมณฑลฝู่เจี้ยน [32] ได้ถูกสั่งพักงาน [33] ในเดือนพฤศจิกายน 2024 จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2025 เขาก็ถูกถอดออกภายหลังถูกสอบสวนพบว่ามีความผิดฐานคอร์รัปชั่น [34]หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น พลเอก เหอ เว่ยตง (He Weidong) ที่ดำรงตำแหน่งรองประธาน [35] ของคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (Central Military Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจมาก ก็ถูกจับกุม [36] ในข้อหาคอร์รัปชั่น [37] เช่นกัน การกำจัดกวาดล้างเช่นนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ สี ต้องยินยอมถอยให้แก่พวกคู่แข่งทางการเมืองใช่หรือไม่ [38]? นี่ย่อมมีความเป็นไปได้แต่กระทั่งว่าถ้าหากมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยที่การกวาดล้างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างมีการวางแผนประสานงานกันของฝ่ายต่างๆ เพื่อกำจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสำคัญจริงๆ การรณรงค์ของ สี ก็มีความมัวหมองอยู่ดี โดยไม่เพียงแต่เปิดช่องให้มีการกล่าวร้ายเกี่ยวกับความสามารถของเขาในการแต่งตั้งคนที่ถูกต้องเหมาะสมเข้าไปในคณะบริหารปกครองเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างบรรยากาศของความกลัว [39] ขึ้นมาในหมู่พันธมิตรของเขาเอง ตลอดจนมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดศัตรูเพิ่มมากขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นฉากทัศน์ไหน ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ สี ถูกจับตามองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ยังคงมีอยู่ว่า นับตั้งแต่ที่ สี ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐของจีนเมื่อปี 2013 (หมายเหตุผู้แปล- สี เป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ในเดือนพฤศจิกายนปี 2012 และเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมีนาคมปี 2013 ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping) เขาและพวกผู้จงรักภักดีของเขา [41] ก็ได้เขายึดครองตำแหน่งผู้นำของคณะกรรมาธิการระดับชาติสำคัญๆ จำนวนมาก ทำให้เขากลายเป็นผู้นำจีนที่มีอำนาจมากที่สุด [42] ภายหลังจากยุคของประธานเหมา เจ๋อตง เป็นต้นมาคณะกรรมาธิการระดับชาติเหล่านี้ มีตั้งแต่ คณะกรรมาธิการการเงินส่วนกลาง (Central Financial Commission) ซึ่งรับผิดชอบงานจัดระเบียบตลาดการเงินต่างๆ ของจีน [43], คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนกลาง (Central Science and Technology Commission) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งรัดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน [44] , และ คณะกรรมาธิการกิจการไซเบอร์สเปซส่วนกลาง (Central Cyberspace Affairs Commission) ซึ่งรับผิดชอบการจัดระเบียบพวกคอนเทนต์ดิจิตอลของประเทศจีน [45]มาถึงตอนนี้ มันก็ดูเหมือนว่า สี กำลังจะต้องมอบหมายแบ่งปันอำนาจของเขาบางส่วนออกไป เวลาเดียวกัน ก็มีการตัดสินใจอื่นๆ บางอย่างบางประการซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่า เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ขึ้นครองอำนาจ [46] ในปี 2012 สี ได้ละเว้นจากการเข้าร่วมการประชุมซัมมิตประจำปีซึ่งจัดโดยกลุ่มบริกส์ (การรวมกลุ่มของประเทศตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ชื่อ BRICS ของกลุ่มนี้ เป็นตัวย่อชื่อ 5 ประเทศซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีของกลุ่มนี้ คือ บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน, และแอฟริกาใต้) โดยในการประชุมของปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 เดือนกรกฎาคม ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ของบราซิล [46] นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง คือผู้นำคณะของจีนอันที่จริงครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ หลี่ เป็นตัวแทนของ สี เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในต่างแดนซึ่งเป็นที่สนใจจับตามองจากทั่วโลก โดยเมื่อเดือนกันยายน 2023 หลี่ ก็เป็นตัวแทนของจีนเข้าร่วมการประชุมซัมมิตกลุ่ม จี20 [47] ซึ่งจัดขึ้นในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย รวมทั้งเป็นผู้นำของจีนซึ่งเข้าร่วมการประชุมซัมมิตของกลุ่มประเทศอาเซียน [48] มาแล้วตลอดหลายๆ ปีที่ผ่านมาทว่า การไปปรากฏตัว ณ การประชุมซัมมิตของกลุ่มบริกส์ 