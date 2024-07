US ระทึก! ฝ่ายขวาจัดปลุกความรุนแรง-สงครามกลางเมือง แก้แค้นทรัมป์ถูกลอบสังหาร

"ผมชักสงสัยว่าพวกเขาอาจต้องการสงครามจริงๆ" สมาชิกรายหนึ่งโพสต์ในบอร์ดสนทนาฝักใฝ่ทรัมป์ ที่มีชื่อว่า The Donald เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ (13 ก.ค.) ทว่ามันถูกลบทิ้งไปแล้วนับตั้งแต่นั้นรายงานข่าวระบุว่า สมาชิกคนอื่นๆ หลายคนในบอร์ดสนทนาดังกล่าว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในความเคลื่อนไหวประสานงานจนนำไปสู่เหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 แสดงความเห็นด้วย ตอบสนองต่อโพสต์ดังกล่าว"จัดให้พวกมันเลย" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียน ส่วนอีกคนเสริมว่า "ผมพร้อมแล้ว นี่คือฟางเส้นสุดท้ายสำหรับผม" และอีกคนบอกว่า "สงครามกลางเมือง ผมพร้อมเปิดฉากมันกับพวกสถุนจากเดโมแครต"รายละเอียดของโพสต์เหล่านี้โดยแชร์มายังสำนักข่าว WIRED โดยบรรดานักวิจัยของสถาบันแอดวานซ์ เดโมเครซี ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์แพลตฟอร์มกระแสหลักอื่นๆ อย่างเช่นเอ็กซ์และเฟซบุ๊ก ก็ไหลบ่าเต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดและข้อมูลบิดเบือน ตามหลังเหตุลอบสังหาร แต่ในประชาคมฝ่ายขวาจัด การพูดคุยส่วนใหญ่เป็นการโฟกัสในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น"พวกเขาพยายามกำจัดชายคนนี้มาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในตำแหน่งแล้ว" ช่องเทเลแกรมของสมาชิกกลุ่มพราวด์บอยด์ ในนิวยอร์ก เขียนตอบสนองภาพๆ หนึ่งในเหตุลอบยิงทรัมป์ ซึ่งเป็นภาพที่ทรัมป์กำลังชูกำปั้นขึ้นในสภาพที่มีเลือดเปื้อนใบหน้า พร้อมปลุกให้ฝ่ายขวาลุกขึ้นสู้และบอกว่า "พวกมันควรถูกแขวนคอบนท้องถนน"ในบอร์ดสนทนา The Donald ยังเรียกร้องให้ไล่ล่าพวกเดโมแครตทุกคน "เปิดสงครามเดี๋ยวนี้เลย" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียน "พวกมันไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ งั้นก็อย่ามีเลย เราจำเป็นต้องจบสงครามนี้ และสิ่งที่ควรทำหลังสงครามกลางเมืองคือทำลายและกำจัดพวกเดโมแครตทุกคน หรือใครก็ตามที่คิดอยากเป็นเดโมแครต"เสียงเรียกร้องความรุนแรงและสงครามกลางเมืองจากประชาคมขวาจัดไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ตามหลังเอฟบีไอเข้าตรวจค้นบ้านพักของทรัมป์ในมาร์อาลาโก ในปี 2022 บรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์ เรียกร้องในทันทีให้ลุกฮือหยิบอาวุธ และล่าสุดเมื่อกลางปีนี้ ได้มีเสียงเรียกร้องในแบบเดียวกัน ครั้งที่ ทรัมป์ ถูกพบว่ามีความผิด 34 กระทง กรณีปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจเพื่อจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ไม่ให้แฉความสัมพันธ์ลับเสียงเรียกร้องความรุนแรงไม่ได้ก่อผลลัพธ์ตามที่ต้องการเสมอไปในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก็มีตัวอย่างหลายกรณีที่ถ้อยคำปลุกระดมบนโลกออกไลน์ได้นำมาซึ่งความรุนแรงในโลกจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ก่อจลาจลบุกอาคารรัฐสภาบรรดานักวิจัยจากแอดวานซ์ เดโมเครซี ชี้ว่าเป็นเรื่องยากจะประเมินเกี่ยวกับขอบเขตความรุนแรงที่ถูกปลุกระดมบนสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างพัฒนาการและมันอาจลุกลามบานปลายก็เป็นได้เมื่อวันอาทิตย์ (14 ก.ค.) หนึ่งในหัวข้อหลักของการสนทนาบน The Donald คือคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากว่า ทรัมป์ ถูกสังหาร ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า จำเป็นต้องตอบโต้อย่างรวดเร็วและนองเลือดยิ่งกว่าเสียงเรียกร้องความรุนแรงไม่ได้จำกัดวงอยู่บนโลกออกไลน์เท่านั้น ไม่กี่นาทีหลังจาก ทรัมป์ ถูกยิงในเมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย บรรดาผู้สนับสนุนของทรัมป์ ต่างพากันหันไปแสดงความเดือดดาลใส่บรรดาสื่อมวลชนที่กำลังรายงานข่าว ณ เวทีปราศรัยของทรัมป์ ในทันที"พวกข่าวปลอม นี่คือความผิดของพวกคุณ" บรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์ตะโกน และมีคนหนึ่งพูดขึ้นว่า "พวกแกจะเป็นรายต่อไป เวลาของแกมาถึงแล้ว" ระหว่างนั้นมีผู้ชมการปราศรัยบางส่วนพยายามบุกฝ่าเข้าไปยังพื้นที่สื่อมวลชน แต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสกัดเอาไว้(ที่มา : www.wired.com)