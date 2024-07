กลาโหมกัมพูชาเล็งจัดซื้อ “เรือรบจีนรุ่น 056 corvette” 2 ลำ ปักกิ่งขยาย “ฐานทัพเรือเรียม” เพิ่มแบ่งโซนเฉพาะให้กองกำลังจีน เตรียมเป็นฐานใหญ่ใกล้ช่องแคบมะละกา

วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานวันนี้(1 ก.ค)ว่า ความใกล้ชิดระหว่างทั้ง 2 ชาติทั้งการทหารและเศรษฐกิจระหว่างจีนและพนมเปญสร้างความวิตกให้กับตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ปักกิ่งนอกจากตั้ง Wang Wenbin อดีตโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนขึ้นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาที่สื่อเรดิโอฟรีเอเชียของสหรัฐฯกล่าวเมื่อวันที่ 6 มิ.ยล่าสุดว่า เป็นการตั้งนักการทูตหมาป่ามายังกัมพูชาโดยเฉพาะปัจจุบันกำลังขยายฐานทัพเรียมในกัมพูชาให้ขยายใหญ่โตอย่างเป็นความลับคอลลิน โค้ว ( Collin Koh) นักวิเคราะห์อาวุโสประจำ สถาบันการศึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศชื่อดังของสิงคโปร์ S. Rajaratnam ชี้ว่า การที่กัมพูชามีความใกล้ชิดกับจีนทำให้ “สหรัฐฯ” ไม่สามารถทำอะไรได้มากแม้กระทั่งการเดินทางมาเยือนกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน ก็ตามวอลสตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ชาวหมู่บ้านกัมพูชาในพื้นที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดคุยเกี่ยวกับการขยายที่เกิดขึ้นใกล้ฐานทัพเรียมหรือเกี่ยวกับเรือรบจีนลำใหญ่ 2 ลำที่จอดอยู่ที่นั่นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพไม่กี่ปีที่ผ่านมาฝ่ายสหรัฐฯเฝ้าจับตาฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาภายใต้ทุนจีน ซึ่งฐานทัพเรือเรียม (Ream Base) ตั้งอยู่ในจังหวัดพระสีหนุ (Preah Sihanouk) ห่างจากจังหวัดตราดออกไปทางทะเลแค่ 200 กม.โดยมีเกาะกูดของจังหวัดตราดนั้นมีข่าวปัญหากับกัมพูชาซึ่งตามการรายงานของสื่อไทยในประเทศระบุว่า พนมเปญต้องการขีดเส้นบนแผนที่ ลากเฉือนแบ่งเกาะกูด เป็น 2 ฝั่งและฐานทัพเรียมยังตั้งห่างออกไปไม่ถึง 30 กม.จากเกาะฟู้ก๊วก (Phu Quoc island) ของเวียดนาม และเกาะกูดของจังตราดปัจจุบันฐานทัพแห่งนี้พบว่าเต็มไปด้วยเครนก่อสร้างและภาพที่เปิดเผยออกมาผ่านประตูทางใต้แสดงให้เห็นขอบเขตการก่อสร้างมหาศาลชาวประมงกัมพูชาคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นการสร้างที่ใหญ่โตมาก”และชาวบ้านคนหนึ่งที่มีญาติทำงานในฐานทัพเรียมเปิดเผยว่า คนงานก่อสร้างจีนที่ขึ้นรถบัสออกไปในเวลากลางคืนเป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงเพิ่มเติม พร้อมเสริมต่อว่า ปัจจุบันนี้ฐานทัพถูกแบ่งที่มีโซนพื้นที่เฉพาะสำหรับกองทัพเรือจีนและพื้นที่แยกเฉพาะสำหรับกองทัพเรือกัมพูชาชาวบ้านคนดังกล่าวให้ข้อมูลว่า “กองทัพเรือจีนไม่ต้องการให้คนงานกัมพูชาและกองทัพเรือกัมพูชาเข้าไปใกล้กับส่วนของตัวเอง”ภาพดาวเทียมเมื่อเมษายนที่เปิดเผยจาก Center for Strategic and International Studies สถาบันธิงแทงก์ชื่อดังที่มีฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี แสดงให้เห็นว่า ท่าเรือในฐานทัพเรียมนั้นว่างเปล่าชั่วคราวระหว่างมกราคมและมีนาคมเรือ รบจีน 056A corvette เป็น 1 ใน 2 ของเรือรบจีนที่เข้าจอดในกัมพูชาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค ปี 2023 ก่อนที่จะจากไปในเดือนมกราคมปี 2024 อ้างอิงจากสื่อเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์และสื่อยูเรเชียไทม์สวอลสตรีทเจอร์นัลชี้ว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้เคยกล่าวเมื่อพฤษภาคมล่าสุดว่า ในเวลานี้พนมเปญกำลังอยู่ระหว่างการจัดหาเรือรบจีน 056 corvette จำนวน 2 ลำซึ่เป็นแบบเดียวกันกับที่จอดในฐานทัพเรียมและที่จีนขายให้กับอัลจีเรีย บังกลาเทศ และไนจีเรียและเมื่อถามเกี่ยวกับเรือและการขยายฐานทัพเรียม กระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่า มันเป็นการร้องขอของฝ่ายกัมพูชา“จีนสนับสนุนกัมพูชาในการอัปเกรดปรับปรุงและโครงการก่อสร้างขยายเพื่อเพิ่มความสามารถของกัมพูชาในการป้องกันเอกราชและอธิปไตยชาติ”วอลสตรีทชี้ว่า ดูเหมือนฐานทัพเรือเรียมที่ถูกมองว่าเป็นฐานทัพนอกประเทศจีนแห่งที่ 2 นี้มีศักยภาพสามารถรับเรือลำที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพจีนได้ ซึ่งตามความเห็นนักวิเคราะห์รวมไปถึง เรือบรรทุกเครื่องบินจำนวน 2 ลำของจีนและฐานทัพเรือเรียมจะทำให้ปักกิ่งสามารถอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการส่งผ่านทั้งพลังงานและสินค้า และมีบทบาทสำคัญในการรบที่ไต้หวันซึ่งวิกีพีเดียกล่าวว่า ช่องแคบมะละกาตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรมลายูกับเกาะสุมาตราที่มีอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย อยู่ในพื้นที่“จีนมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางกองกำลังสหรัฐฯในการเดินทางข้ามช่องแคบมะละกาอย่างปลอดภัยไปยังปลายขอบของจีนเพื่อป้องกันกองกำลังไม่ให้สู้รบ” เครก ซิวเกลตัน (Craig Singleton) นักวิจัยอาวุโสด้านจีนประจำสถาบันธิงแทงก์ Foundation for Defense of Democracies ในกรุงวอชิงตัน ดีซี