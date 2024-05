อัปเดตที่เที่ยวใหม่ใน “ฟู้โกว๊ก” ไข่มุกแห่งเวียดนาม

ในปีนี้ “ฟูโกว๊ก” ปลุกกระแสการท่องเที่ยวอีกครั้ง ด้วยกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกใหม่ๆ หากใครกำลังวางแผนจะไปเที่ยวที่นี่ ลองมาอัปเดตที่เที่ยวใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกันยามเย็นที่ฟูโกว๊ก ขอแนะนำให้รอชมการแสดง Sunset Jetski & Flyboard อันน่าตื่นตาตื่นใจ โดยนักกีฬานานาชาติ 18 คน มีฉากหลังเป็น “สะพานจูบ” (Kiss Bridge) ที่เพิ่งเปิดใหม่ในปลายปี 2023 เป็นประติมากรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีทางเดินยาว 400 เมตร 2 ทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลและมาบรรจบกันตรงกลาง โดยแยกจากกันด้วยระยะห่างเพียง 30 ซม. สื่อถึงความรักและความผูกพันส่วนตัวที่เป็นสากลต่อด้วยชมการแสดงสดอันตระการตา Kiss of the Sea ที่เปิดตัวใหม่ในปี 2024 เป็นการแสดงมัลติมีเดียอันน่าหลงใหล ซึ่งจัดแสดงในโรงละครริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยศิลปิน 60 คนจาก 20 ประเทศ และการผสมผสานระหว่างไฟ น้ำ เลเซอร์ แสง ดนตรี และศิลปะการแสดงที่น่าทึ่งปิดท้ายด้วยการแสดงดอกไม้ไฟอันตระการตา สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมของเมือง Sunset Town ยังมี Vui-Fest Bazaar ตลาดกลางคืนริมทะเลอันมีชีวิตชีวาของเมือง Sunset Town ให้ไปเดินเที่ยว นำเสนอเสน่ห์ของ Loang Xoang และ Tinh Tuom (การแสดงขัดรองเท้า) และค้นพบประเพณีอันเก่าแก่ของการแสดงหุ่นกระบอกของเวียดนาม (Vietnamese Puppet Show) พร้อมการแสดงเต้นรำ 8 รายการและดนตรีท้องถิ่นที่รอให้ไปสัมผัสอีกด้วยสุดว้าวกับ Hon Thom Cable Car เคเบิลคาร์ที่มีความยาวถึง 7,899 เมตร ข้ามทะเลสีฟ้าครามจากทางใต้สุดของเกาะฟู้โกว๊กไปยัง Hon Thom หรือ "เกาะสับปะรด" อันงดงามนอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกแห่งสิ่งมหัศจรรย์ ธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงาม และทิวต้นมะพร้าวหลายเอเคอร์ รวมถึง Sun World Hon Thom โซนเครื่องเล่นแสนสนุกสำหรับทุกวัย สวนสนุก Exotica Village และสวนน้ำ Aquatopia นอกจากนั้น สายแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาด The Anger of the Wooden Snake รถไฟเหาะแสนสนุก แล้วจบด้วยเอนกายผ่อนคลายที่ Eco Beach Club ปิดทริปวันสุดฟินอย่างแท้จริงฟู้โกว๊กมีหาดทรายที่ทอดยาวซึ่งได้รับการยอมรับจากสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอย่างนิตยสาร DestinAsian ยกให้เกาะฟู้โกว๊กติด 1 ใน 10 “จุดหมายปลายทางชายหาดที่สวยที่สุด” ในเอเชีย ในขณะที่นิตยสารไลฟ์สไตล์ชั้นนำอื่น ๆ เช่น Tatler Asia และ Condé Nast ได้วางตำแหน่งเกาะแห่งนี้ควบคู่ไปกับจุดหมายปลายทางริมชายหาดอื่นๆ เช่น กระบี่ในประเทศไทย หรือบาหลีในอินโดนีเซีย ด้าน Flight Network บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ยอดนิยมของแคนาดา ยังได้ยกให้ Bai Kem Beach เป็นหนึ่งใน 50 ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกในปี 2018 ด้วยหาดทรายขาวเนียน ต้นมะพร้าวเขียวขจี ท้องฟ้าใส และน้ำทะเลสีฟ้าคราม ทำให้นักเดินทางทั่วโลกจึงหลงใหลเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้ปัจจุบัน ฟู้โกว๊กเป็นที่ตั้งของแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกหลายแห่ง อาทิโรงแรมหรูหราสำหรับคู่รักแห่งนี้เปิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของความรู้สึกที่แสดงออกถึงจินตนาการแห่งชายฝั่งอามาลฟีของอิตาลี ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเยี่ยมในใจกลางเมือง Sunset Town คู่รักสามารถเพลิดเพลินไปกับพร้อมวิวพระอาทิตย์ตก ดอกไม้ไฟอันตระการตา และชมสะพาน Kiss Bridge ได้อย่างชัดเจนจากห้องพักสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนในทุกค่ำคืนพูลวิลล่าสำหรับครอบครัว มีขนาดตั้งแต่ 124 - 414 ตารางเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนภูมิทัศน์พร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่น่าดึงดูดใจ และสโมสรสำหรับเด็กสีสันสดใส ทั้งหมดนี้อยู่ห่างจาก Kem Beach เพียงไม่กี่ก้าวรีสอร์ตร่วมสมัยตั้งอยู่บน Bai Kem Beach เอาใจคนรักทะเล ด้วยตัวเลือกห้องพัก ห้องสวีท อะพาร์ตเมนต์ และพูลวิลล่า รวมถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา และกิจกรรมต่างๆ บนหาดทรายอันอ่อนนุ่มตั้งอยู่บนปลายคาบสมุทรอันเงียบสงบ ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจี หาดทรายขาว และทะเลสีฟ้าคราม นี่คือรีสอร์ตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ช่วยให้แขกได้กลับคืนสู่ธรรมชาตินำเสนอการออกแบบธีม "มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19" สุดแปลกตาของ Bill Bensley ประกอบด้วยห้องพัก ห้องสวีท และวิลล่าที่มีศิลปะครบครัน มีสระว่ายน้ำรูปเปลือกหอย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เพื่อประสบการณ์หรูหราที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงสำหรับนักเดินทางที่มองหาความคุ้มค่า มีงบประมาณจำกัดก็สามารถสัมผัสประสบการณ์ที่พักที่สะดวกสบายมากมายได้ เช่น โรงแรม La Bonheur, De Stefano, Venice Hotel Phu Quoc, Rose Hotel และ Rova Hotel ราคาห้องพักตั้งแต่ 450,000 ดองเวียดนาม ถึง 1 ล้านเวียดนาม (ประมาณ 18-40 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคืน ในขณะที่ Sun Grand City Hillside Residences ให้บริการอะพาร์ตเมนต์ราคาคุ้มค่าอีกด้วยฟูโกว๊ก ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียนยาง ประเทศเวียดนามฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปีแนวชายฝั่ง: แนวชายฝั่งยาว 150 กม. รวมถึงชายหาดที่ดีที่สุดบางแห่งของโลกสภาพอากาศ: อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27°Cการเดินทาง: สะดวกสบายด้วยการมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟูโกว๊ก ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 50 นาที และนักท่องเที่ยวสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 30 วัน