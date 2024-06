6 ร้านอาหารในไทย ติดอันดับ Top 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2024

ผลรางวัล The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna ประกาศออกมาครบแล้ว สำหรับ ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ โดยร้านอาหารในประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 50 ร้านที่ดีที่สุด จำนวน 4 แห่ง (เมื่อรวมกับอันดับ 51-100 ที่ประกาศมาก่อนหน้า จึงร้านอาหารของไทย ติดอันดับ Top 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ร้าน)ร้านอาหาร The World’s 50 Best Restaurants 2024 ได้แก่อันดับ 1 Disfrutar, Barcelona สเปนอันดับ 2 Asador Etxebarri, Atxondo สเปนอันดับ 3 Table by Bruno Verjus, ฝรั่งเศสอันดับ 4 Diverxo, สเปนอันดับ 5 Maido,Lima เปรูอันดับ 6 Atomix, New York สหรัฐเมริกาอันดับ 7 Quintonil, Mexico City เม็กซิโกอันดับ 8 Alchemist, Copenhagen เดนมาร์กอันดับ 10 Pablo Rivero, Buenos Aires อาร์เจนตินาอันดับ 11 Septime, Paris ฝรั่งเศสอันดับ 12 Lido 84,Gardone Riviera อิตาลีอันดับ 13 Trèsind Studio, Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับ 14 Quique Dacosta, Denia สเปนอันดับ 15 Sézanne, Tokyo ญี่ปุ่นอันดับ 16 Kjolle, Lima เปรูอันดับ 17 Kol, London อังกฤษอันดับ 18 Plénitude, Paris ฝรั่งเศสอันดับ 19 Reale, Castel di Sangro อิตาลีอันดับ 20 Wing, Hong Kong ฮ่องกงอันดับ 21 Florilege, Tokyo ญี่ปุ่นอันดับ 22 Steirereck, Vienna ออสเตรียอันดับ 24 Odette, Singapore สิงคโปร์อันดับ 25 El Chato, Bogotá โคลอมเบียอันดับ 26 The Chairman, Hong Kong ฮ่องกงอันดับ 27 A Casa Do Porco, São Paulo บราซิลอันดับ 28 Elkano, Getaria สเปนอันดับ 29 Boragó, Santiago ชิลีอันดับ 30 Restaurant Tim Raue, Berlin เยอรมนีอันดับ 31 Belcanto, Lisbon โปรตุเกสอันดับ 32 Den, Tokyo ญี่ปุ่นอันดับ 33 Pujol, Mexico City, เม็กซิโกอันดับ 34 Rosetta, Mexico City, เม็กซิโกอันดับ 35 Frantzén, Stockholm สวีเดนอันดับ 36 The Jane, Antwerp เบลเยียมอันดับ 37 Oteque, Rio de Janeiro บราซิลอันดับ 39 Piazza Duomo, Alba อิตาลีอันดับ 41 Mayta, Lima เปรูอันดับ 42 Ikoyi, London อังกฤษอันดับ 43 Nobelhart & Schmutzig, Berlin เยอรมนีอันดับ 44 Mingles, Seoul เกาหลีใต้อันดับ 45 Arpège, Paris, ฝรั่งเศสอันดับ 46 SingleThread, Healdsburg สหรัฐอเมริกาอันดับ 47 Schloss Schauenstein, Fürstenau สวิสเซอร์แลนด์อันดับ 48 Hiša Franko,Kobarid สโลเวเนียอันดับ 49 La Colombe, Cape Town แอฟริกาใต้อันดับ 50 Uliassi, Senigallia อิตาลีนอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารไทย 2 แห่ง ที่ติดอันดับ Top 100 ได้แก่