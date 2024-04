เตรียมพบกับนิทรรศการ Immersive Disney Animation ที่ประเทศไทย เปิดจำหน่ายตั๋วเข้าชมตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567

เตรียมตัวออกผจญภัยไปกับการเดินทางสุดมหัศจรรย์ในโลกอะนิเมชั่นแสนน่ารักของ Disney ที่จะกลายเป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจครั้งสำคัญในชีวิตของทุกคน ผ่าน Immersive Disney Animation นิทรรศการที่ทุกคนตั้งตารอคอย ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 20 มิถุนายน 2567 ที่ ชั้น 1 เอ็มทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์Apollo Entertainment Thailand จับมือกับ Base Entertainment Asia บริษัทจัดแสดงความบันเทิงสดแถวหน้าของทวีปเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ Lighthouse Immersive Studios และ Walt Disney Animation Studios ร่วมกันนำนิทรรศการ Immersive Disney Animation มาจัดแสดงที่ประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 100 ปีของความเป็นเลิศทางอะนิเมชั่น Disney จัดแสดงนิทรรศการ Immersive Disney Animation ที่จะพาผู้เข้าชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิสนีย์พร้อมคาแรกเตอร์ในดวงใจที่เต็มไปด้วยความสดใสและเสน่ห์ด้วยการรังสรรค์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ให้กลายเป็นโลกเหมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 3D ซึ่งจะมอบโอกาสให้แฟนดิสนีย์ได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฉากต่าง ๆ จากภาพยนตร์อะนิเมชั่นในตำนานของดิสนีย์กว่า 60 เรื่อง“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศการมาถึงของ Immersive Disney Animation ในกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีกับเวทมนตร์ของดิสนีย์ ประเทศไทยเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าที่เราคุ้นเคย และเราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แนะนำประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวระดับพรีเมียร์แก่ผู้ชมที่นี่เป็นครั้งแรก Immersive Disney Animation จะเป็นโลกใบใหม่ที่เสนอประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบดิสนีย์ ครอบครัว และคู่รักทุกวัย” Vincent Guo, Chief Executive Officer of Apollo Entertainment Thailand.“เรารับรู้ถึงความต้องการอย่างล้นหลามจากผู้คนที่ต้องการให้นำนิทรรศการ Immersive Disney Animation มาจัดแสดงที่กรุงเทพ ฉะนั้นนี่ถือเป็นจุดหมายต่อไปสำหรับจัดแสดงประสบการณ์สุดอัศจรรย์ต่อจากสิงคโปร์” Corey Ross, โปรดิวเซอร์และผู้ก่อตั้ง Lighthouse Immersive Studios กล่าว เขายังเน้นย้ำอีกว่า ประสบการณ์นี้จะมอบความมหัศจรรย์ให้แก่ผู้เข้าชม “ลองจินตนาการว่า ได้ใช้ชีวิตใน Zootopia กับ Judy Hopps, ว่ายดำลงไปยังพื้นมหาสมุทรกับ Ariel, บินร่อนบนพรมวิเศษกับ Aladdin และก้าวเข้าสู่ Casita กับ Mirabel และครอบครัว Madrigal นี่คือที่ที่นิทรรศการ Immersive Disney Animation จะพาคุณไปพบกับประสบการณ์ดังกล่าว”“เราต้องการมอบประสบการณ์ด้านความบันเทิงที่คนไม่อาจลืมลง ซึ่งสื่อสารกับผู้ชมทุกวัยทั่วภูมิภาค และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำ Immersive Disney Animation ที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจมาจัดแสดงที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หลังจัดแสดงครั้งแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2023 อะนิเมชั่น Disney ตราตรึงใจคนนับล้านทั่วโลก และในตอนนี้ทุกคนในกรุงเทพฯ จะได้รับโอกาสในการก้าวเข้าสู่โลกที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ของเหล่าคาแรกเตอร์ตัวโปรดของทุกคนผ่านนิทรรศการ Immersive Disney Animation ซึ่งนิทรรศการนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความดีเลิศด้านอะนิเมชั่นของดิสนีย์ในวาระครบรอบ 100 ปี ซึ่งจะเชิญชวนเหล่าผู้ชมไปค้นพบศิลปะ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เบื้องหลังภาพยนตร์อะนิเมชั่นระดับไอคอนิกของดิสนีย์ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แชร์การเดินทางในโลกเสมืองจริงนี้และสร้างสรรค์ความทรงจำสุดมหัศจรรย์ที่ทุกคนจะจดจำไปตลอดชีวิต” Chantal Prudhomme, Chief Executive Officer of Base Entertainment Asia. กล่าวนอกจากภาพยนตร์อะนิเมชั่น ไม่ว่าจะเป็น Frozen, Encanto, Zootopia และ Big Hero 6 นิทรรศการ Immersive Disney Animation ยังสดุดีความยิ่งใหญ่ที่มีมาอย่างยาวนานของ Walt Disney Animation Studios ด้วย โดยคุณจะได้ดื่มด่ำศิลปะ ดนตรี และเทคนิคอะนิเมชั่นที่จะปลุกภาพยนตร์คลาสสิคเหนือกาลเวลาอย่าง The Little Mermaid, Peter Pan, และ The Lion King to life ให้มีชีวิตขึ้นนิทรรศการ Immersive Disney Animation ที่ในหนึ่งรอบการแสดงมีระยะเวลายาวนานเกือบ 90 นาที ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพาแฟนดิสนีย์ออกเดินทางไปบนเส้นทางอะนิเมชั่นของดิสนีย์ที่มีอายุ 100 ปี ผ่านฉาก คาแรกเตอร์ และเพลงจากภาพยนตร์อะนิเมชั่นของดิสนีย์ทั้งจากในอดีตและปัจจุบัน ราวกับได้เข้าสู่โลกของคาแรกเตอร์ดิสนีย์ที่ชื่นชอบและเป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ร่วมกับเหล่าคาแรกเตอร์ทั้งหลายพื้นที่ด้านหน้านิทรรศการImmersive Disney Animation มอบโอกาสพิเศษแก่แฟนดิสนีย์ด้วยการพาเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของภาพยนตร์อะนิเมชั่นดิสนีย์ที่ทุกคนรัก โมเมนต์ที่ผู้เข้าชมเดินเข้าสู่นิทรรศการ พวกเขาจะถูกพาเข้าสู่โลกสุดมหัศจรรย์ที่แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ของ Disney Animation Studios โดยจะเดินตาม ‘Wish Trail’ ของเหล่าภูติผ่านแกลอรีที่พวกเขาจะได้พบกันนิทรรศการหาดูยากจาก Walt Disney Animation Research Library ซึ่งรวมถึงชุดภาพสเกตช์คาแรกเตอร์ของเหล่านักวาดภาพอะนิเมชั่น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะวาดรูป Interactive ที่จะสอนวิธีการวาดรูปคาแรกเตอร์ดิสนีย์ตัวโปรดให้แก่ผู้เยี่ยมชม โต๊ะทำงานของนักวาดภาพอะนิเมชั่นที่จัดแสดงเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ต่าง ๆ การแนะนำบรรดานักวาดภาพอะนิเมชั่นสุดอัศจรรย์ผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ และอื่น ๆ อีกมากมายบับเบิ้ลภายในพื้นที่แกลอรีก้าวผ่านประตูห้องเข้าสู่โลก 360 องศาสุดตระการตาที่จะมอบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่ไม่ซ้ำที่ไหน ซึ่งแฟนดิสนีย์ทุกรุ่นจะได้ดื่มด่ำเวทมนต์แห่งเรื่องเล่าของดิสนีย์อย่างเต็มอิ่ม ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรก ๆ ของ Disney ไปจนถึงภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องล่าสุด นิทรรศการนี้จะมอบโประสบการณ์ที่ทุกคนไม่เคยสัมผัส โดยจะพาทุกคนไปสำรวจฉากอันน่าจดจำทั้งหลาย และพาไปพบคาแรกเตอร์ที่โลดแล่นเหนือกาลเวลา ซึ่งยังตราตรึงใจเหล่าผู้ชมทั่วโลกพร้อมพบกับโซนที่ไม่ควรพลาดอย่างแกลอรีที่เต็มไปด้วยลูกบอลแวววาว ที่จะยกระดับความเป็นนิรันดิร์ให้กับโลกเสมืองจริงพื้น InteractiveImmersive Disney Animation เป็นมากกว่าประสบการณ์ทางสายตา เพราะใช้เทคโนโลยี Interactive ที่มอบโอกาสให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับคาแรกเตอร์ต่าง ๆ ในการทำจอฝังพื้น ซึ่งจะเคลื่อนไหวไปตามผู้ชม ขณะเดียวกันสายข้อมือคัสตอมก็จะเรืองแสงตามความเคลื่อนไหวของผู้ชมที่เคลื่อนตัวผ่านแกลอรีต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะเปลี่ยนทุกก้าวย่างให้กลายเป็นการผจญภัยสุดมหัศจรรย์โต๊ะวาดภาพที่นิทรรศการ Immersive Disney Animation ผู้ชมทุกวัยจะได้พบกับประสบการณ์พิเศษในโลกอะนิเมชั่นอันน่าหลงใหลและได้ชมวิธีการสร้างสรรค์ภาพยนตร์อะนิเมชั่นดิสนีย์เรื่องโปรดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งประสบการณ์เสมืองจริงนี้จะเป็นมากกว่าการเข้มชม แต่จะมอบประสบการณ์ที่ผู้ชมมีส่วนร่วมและเรียนรู้ศิลปะ และการสร้างสรรค์อะนิเมชั่น ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินสมัครเล่นที่ต้องการลับคมด้านเทคนิคหรือผู้ชื่นชอบที่ต้องการค้นพบโลกอะนิเมชั่น นิทรรศการนี้จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและต้อนรับคุณให้เข้ามาเรียนรู้ สร้างสรรค์ และเฉลิมฉลองเวทมนต์ของอะนิเมชั่นดิสนีย์เตรียมรับแรงบันดาลใจผ่านเวทมนต์อะนิเมชั่นที่จะเผยให้คุณได้เห็นที่นิทรรศการ Immersive Disney Animation พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และการอุทิศตนที่บรรจงใส่ลงไปในแต่ละเฟรมของผลงานมาสเตอร์พีซอะนิเมชั่นของดิสนีย์ ไม่ว่าจะคุณจะเป็นแฟนตัวยงหรือเพิ่งชอบดิสนีย์ นิทรรศการเสมือนจริงนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกอะนิเมชั่นอย่างลึกซึ้งและทำให้คุณอยากสร้างสรรค์เรื่องราวอันน่าหลงใหลของตัวคุณเองทีมสร้างสรรค์เบื้องหลัง Immersive Disney Animation นำทีมโดยโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัลออสการ์อย่าง J. Miles Dale (Best Picture 2018 -The Shape of Water), โปรดิวเซอร์โปรเจกต์พิเศษ Dorothy McKim (ผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Get A Horse!) ผู้เป็นหัวเรือของโปรเจกต์ Disney Animation, David Korins ผู้เป็น Global Creative Director (ผู้เข้าชิงรางวัล Tony Award® จากภาพยนตร์เรื่อง Hamilton), ผู้ชนะรางวัล Emmy Award® จากภาพยนตร์เรื่อง Grease Live) และ Cocolab ที่ตั้งอยู่ใน Mexico City“ในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ ผมเฟ้นหาไอเดียอยู่เสมอ ไอเดียที่จะเข้าถึงผู้ชมในวิธีใหม่และน่าสนใจ และเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน การใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ประสบการณ์เสมือนจริงนั้นให้ได้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกันว่า เทคโนโลยีนี้จะไม่ขัดอารมณ์ที่แฟนดิสนีย์มีให้กับคาแรกเตอร์และเนื้อเรื่องที่ผู้ชมชื่นชอบ วิธีใหม่นี้ที่ Lighthouse Immersive Studios สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นสามารถทำสิ่งนั้นให้เราได้ด้วยทำให้ผู้ชมรู้สึกว่า พวกเขากำลังใช้เวลาร่วมกับคาแรกเตอร์ที่พวกเขารักที่สุดจาก Disney Animation library แขกส่วนใหญ่เคยชมภาพยนตร์เหล่านี้นับครั้งไม่ถ้วน แต่พวกเขาเล่าให้ผมว่า พวกเขารู้สึกเหมือนได้ชมใหม่ในวิธีใหม่โดยสิ้นเชิง และนั่นคือเป้าประสงค์ที่เรามีตลอดมา” J. 